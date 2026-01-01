Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз в Вологодскую область
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
4 янв в 10:00
от 58 400 ₽ за человека
Чудеса случаются в Новогоднюю ночь. Тур к Деду Морозу в Великий Устюг
Начало: Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция ...
30 дек в 10:00
40 000 ₽ за человека
Волшебный Новый год с Дедом Морозом в Великом Устюге. Автобусный тур из Перми
Начало: Россия, Пермь
2 янв в 10:00
7 янв в 10:00
17 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Великом Устюге в январе 2026
Сейчас в Великом Устюге в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 58 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
