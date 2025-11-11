Посетите сказочный Великий Устюг — город легенд и чудес! В первый день вас ждёт прогулка по древним улицам, знакомство с храмами и волшебный Дом моды Деда Мороза с мастер-классами и сувенирами.

На второй день — прогулки по волшебному бору, игры и встречи с зимним волшебником, а также семейные сказочные приключения и фотосессия. Третий день откроет тайны времени — интерактивная экскурсия, мастер-классы и почта Деда Мороза. Настоящее чудо, которое останется в сердце!

Заезды по пятницам в период с мая по сентябрь, заезды в другие даты возможны только под запрос.