1 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция Деда Мороза. Почта Деда Мороза

Встреча гостей: ж/д станция Котлас Южный, ж/д станция города Великого Устюга, аэропорт в Великом Устюге.

Переезд в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге» 3*.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великому Устюгу.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение городской резиденции Деда Мороза.

Городская резиденция – это городское представительство Деда Мороза, которое расположено в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Только здесь в реальном времени соединяется прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени.

На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль да обыденность сказкой. А также увидите удивительные сказочные предметы с помощью которых Дед Мороз творит волшебство.

Посещение почты Деда Мороза.

Каждый год, начиная с 1998, сотни тысяч детских посланий с поздравлениями и пожеланиями отправляются по почте к Деду Морозу в Великий Устюг.

Для того чтобы каждое письмо было прочитано и не осталось без внимания, ему помогают специальные помощники.

Здесь все конверты и открытки сортируются, раскладываются по полочкам, а затем на них в сказочной канцелярии подготавливаются ответы с печатью волшебного дедушки.

Свободное время в городе.

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».