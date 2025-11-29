Мои заказы

Чудеса случаются в Новогоднюю ночь. Тур к Деду Морозу в Великий Устюг

Чудеса случаются в Новогоднюю ночь
Приглашаем вас отпраздновать Новый Год в сердце зимней сказки — Великом Устюге! Вас ждут волшебные экскурсии, знакомство с историей Деда Мороза и его резиденцией, где прошлое и настоящее сливаются в
магическом пространстве. Ощутите атмосферу праздника, отправившись на почту волшебника и прогулявшись по тропам сказок.

Окунетесь в атмосферу новогодней магии, посетив музей игрушек, где оживают яркие воспоминания о советских и современных украшениях.

А затем — увлекательные мастер-классы, знакомство с ремеслами и общение с лошадьми на конной усадьбе «Барсуково». Весь город наполнен чудесами и добрыми историями!

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция и Почта Деда Мороза. Встреча Нового Года на Вотчине

Встреча гостей: ж/д станция Котлас Южный, ж/д станция город Великий Устюг, аэропорт города Великий Устюг (трансфер, согласно прибытию поездов).

Переезд в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге» 3*.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг. Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской резиденции Деда Мороза. Городская резиденция — это городское представительство Деда Мороза, которое расположено в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Только здесь в реальном времени соединяется прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице — Хранительнице времени.

На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль да обыденность сказкой.

А также увидите удивительные сказочные предметы с помощью которых Дед Мороз творит волшебство.

Посещение Почты Деда Мороза. Каждый год, начиная с 1998, сотни тысяч детских посланий с поздравлениями и пожеланиями отправляются по почте к Деду Морозу в Великий Устюг. Для того чтобы каждое письмо было прочитано и не осталось без внимания, ему помогают специальные помощники на «Почте Деда Мороза».

Здесь все конверты и открытки сортируются, раскладываются по полочкам, а затем на них в сказочной канцелярии подготавливаются ответы с печатью волшебного дедушки.

За дополнительную плату предлагаем: праздничный Новогодний ужин с развлекательной программой, детскими аниматорами и банкетным меню в банкетном зале Гостиничного комплекса «На Валге» с 19:00 до 22:00 часов (взрослый 5 000 рублей, детский 3 500 рублей).

Переезд на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года (с 22:30 до 01:30 часов) стоимость единый билет: 3 500 рублей.

2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза. В экскурсионной программе по владениям сказочного Волшебника Вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

Объекты и мастер-классы за дополнительную плату на Вотчине Деда Мороза:

  • вручение сладкого подарка персонажем вотчины Деда Мороза – 700 рублей;
  • посещение Ледника Деда Мороза – 400 рублей;
  • посещение Зимнего сада Деда Мороза – 400 рублей;
  • аттракцион Чудо-Печка – 400 рублей;
  • аттракцион Большая горка – 250 рублей;
  • мастер-класс «Льняная куколка» или «Свеча желаний» – 600 рублей.

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

3 день

Музеи Новогодней и рождественской игрушки и завода Северная Чернь. Игровая программа в Русской избе

Завтрак в кафе Гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея Новогодней и рождественской игрушки. Экспозиция музея знакомит с историей рождественских и новогодних игрушек в России и представляет почти 3000 ёлочных украшений с начала XX века до сегодняшнего дня.

На ёлочках, которые кружатся в витринах, дореволюционные персонажи, советские полярники и космонавты, циркачи и спортсмены, дирижабли и станции метро, китайские фонарики и дворцовые люстры и многое, многое другое, напоминающее о самых ярких событиях из истории СССР.

Свободное время в городе.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение музея Завода Северная Чернь. При посещении интерактивной экскурсии «Знакомство с Северной чернью» есть возможность познакомиться с историей возникновения и развития промысла, узнать этапы производства, понаблюдать за работой мастера-гравера.

В экспозиции демонстрационного зала представлены уникальные изделия старых мастеров, современные изделия завода, в том числе, уникальные изделия, выполненные в единичном экземпляре.

Участие в интерактивной игровой программе в Русской избе. Есть в граде сказочном изба одна, любой, кто в ней побывает, обязательно туда еще не раз вернется, а знаете почему? Ведь привечает там гостей добродушная хозяйка.

Столько всего она поведает вам о быте русском, о традициях наших северных, а игр знает сколько – не счесть, повеселитесь вы с ней от души, напляшетесь, напоетесь.

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

4 день

Конная усадьба «Барсуково». Дом Моды Деда Мороза. Музей истории и культуры Великого Устюга

Завтрак в кафе Гостиничного комплекса «На Валге».

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Осмотр Дымковской стороны города Великий Устюг. Переезд в конную усадьбу «Барсуково». Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Посещение Дома Моды Деда Мороза. Один из самых интересных туристических объектов Великого Устюга располагается в самом центре города – это Дом Моды Деда Мороза с настоящей швейной мастерской.

Здесь, на ваших глазах, мастерицы-рукодельницы создадут уникальные наряды для Зимнего Волшебника и его сказочной свиты.

Путешествуя по Модному Дому, дети и взрослые сами становятся героями «Нарядной сказки» Деда Мороза.

Посетите швейную мастерскую, выставочные залы с коллекциями эксклюзивных костюмов и авторских народных кукол, занимательные мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками, и, самое главное, примите участие в модном дефиле помощников Дедушки Мороза.

Посещение Музея истории и культуры Великого Устюга. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков.

Археологические находки, предметы вооружения XII–XVI вв. и другие материалы свидетельствуют о раннем периоде истории города, об участии устюжан в создании единого русского государства.

В залах представлены подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем.

Свободное время (посещение магазинов и сувенирных лавок).

Ужин в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Трансфер на вокзал к поездам вечернего отправления.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» 3*.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ТарифЦена
Взрослый40 000 руб.
Детский (3-16 лет)38 000 руб.
Детский (0-2 лет) без предоставления места в гостинице23 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

3 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 4 обеда, 3 ужина)
  • Трансфер на экскурсии и объекты показа
  • Встреча и трансфер по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты на объекты показа (указанные в программе)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Котласа или Великого Устюга и обратно
  • Дополнительные мероприятия на Вотчине
  • Праздничный Новогодний ужин с развлекательной программой, детскими аниматорами и банкетным меню в банкетном зале Гостиничного комплекса «На Валге» (взрослый 5 000 рублей, детский 3 500 рублей)
  • Переезд на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года, стоимость единый билет: 3 500 рублей
  • Сладкий подарок: 700 руб., заказывать заранее
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция г. Великий Устюг, аэропорт г. Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
