1 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. Городская резиденция и Почта Деда Мороза. Встреча Нового Года на Вотчине

Встреча гостей: ж/д станция Котлас Южный, ж/д станция город Великий Устюг, аэропорт города Великий Устюг (трансфер, согласно прибытию поездов).

Переезд в город Великий Устюг.

Размещение в гостинице «На Валге» 3*.

Обед в кафе гостиничного комплекса «На Валге».

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг. Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты древнего зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской резиденции Деда Мороза. Городская резиденция — это городское представительство Деда Мороза, которое расположено в самом центре города Великий Устюг, в купеческом особняке. Только здесь в реальном времени соединяется прошлое и настоящее.

Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице — Хранительнице времени.

На пути времен вы сможете узнать историю праздника Нового года, кто же такой Дед Мороз, почему Великий Устюг называют его Родиной и кто его сказочные друзья, которые помогают сказку сделать былью, а быль да обыденность сказкой.

А также увидите удивительные сказочные предметы с помощью которых Дед Мороз творит волшебство.

Посещение Почты Деда Мороза. Каждый год, начиная с 1998, сотни тысяч детских посланий с поздравлениями и пожеланиями отправляются по почте к Деду Морозу в Великий Устюг. Для того чтобы каждое письмо было прочитано и не осталось без внимания, ему помогают специальные помощники на «Почте Деда Мороза».

Здесь все конверты и открытки сортируются, раскладываются по полочкам, а затем на них в сказочной канцелярии подготавливаются ответы с печатью волшебного дедушки.

За дополнительную плату предлагаем: праздничный Новогодний ужин с развлекательной программой, детскими аниматорами и банкетным меню в банкетном зале Гостиничного комплекса «На Валге» с 19:00 до 22:00 часов (взрослый 5 000 рублей, детский 3 500 рублей).

Переезд на Вотчину Деда Мороза для встречи Нового года (с 22:30 до 01:30 часов) стоимость единый билет: 3 500 рублей.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160