Индивидуальная
до 3 чел.
Вельск: непридуманные истории
Погулять по историческому центру города и раскрыть его секреты с профессиональным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вельск: читаем город как открытую книгу
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
Начало: В районе ул. Набережная
Расписание: в будние дни в 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Резные кружева деревни Заручевская
Полюбоваться деревянным зодчеством и необыкновенными храмами в 5 км от Вельска
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 января 2025Отличная экскурсия. Хорошо выстроенная структура экскурсии, прекрасная подача материала. Жанна отличный, грамотный рассказчик, любящий свой город. Очень увлекательно было слушать и общаться.
- ВВиктория24 августа 2024Жанна чудесный экскурсовод! Очень любит свой город и заряжает этой любовью туристов. Несомненно рекомендую эту экскурсию. Взглянули с супругом на
- ККруглова15 июля 2024Прекрасная экскурсия-прогулка по городку Вельск, наполненная теплом, любовью, историческими событиями. Жанна прекрасно проводит экскурсию, впечатляет буквально всё с первых минут знакомства. Далее наш путь лежит в Архангельск. Надеемся и другие наши экскурсии будут на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Вельску в категории «Летние»
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