Владикавказ кроме своей истории интересен современным уличным искусством, изучением которого мы займёмся на нашей экскурсии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Автомобильно-пешеходная прогулка по арт-объектам Владикавказа

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая откроет перед вами мир современных арт-объектов Владикавказа. Эта прогулка подарит неповторимые впечатления и возможность увидеть удивительные произведения уличного искусства.

Что вас ожидает?

Во время экскурсии мы познакомимся с:

Живописными работами, которые украшают стены города;

Скульптурами, удивляющими своей формой и замыслом;

Разнообразными арт-проектами, отражающими современное искусство.

Каждый объект имеет свою уникальную историю и смысл, и мы постараемся рассказать о них подробнее. Вы сможете не только насладиться красотой искусства, но и погрузиться в его контекст и значение.

Знакомство с ремесленниками

Кроме того, во время прогулки вы увидите работы современных ремесленников. Это шанс оценить их таланты и, возможно, вдохновиться на создание чего-то своего!

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии по творческим уголкам Владикавказа, и откройте для себя новую сторону этого замечательного города.