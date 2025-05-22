Мои заказы

Арт-Владикавказ

Автомобильно-пешеходная прогулка по современным арт-объектам Владикавказа
Владикавказ кроме своей истории интересен современным уличным искусством, изучением которого мы займёмся на нашей экскурсии.
5
1 оценка
Арт-Владикавказ
Арт-Владикавказ
Арт-Владикавказ

Описание экскурсии

Автомобильно-пешеходная прогулка по арт-объектам Владикавказа

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая откроет перед вами мир современных арт-объектов Владикавказа. Эта прогулка подарит неповторимые впечатления и возможность увидеть удивительные произведения уличного искусства.

Что вас ожидает?

Во время экскурсии мы познакомимся с:

  • Живописными работами, которые украшают стены города;
  • Скульптурами, удивляющими своей формой и замыслом;
  • Разнообразными арт-проектами, отражающими современное искусство.

Каждый объект имеет свою уникальную историю и смысл, и мы постараемся рассказать о них подробнее. Вы сможете не только насладиться красотой искусства, но и погрузиться в его контекст и значение.

Знакомство с ремесленниками

Кроме того, во время прогулки вы увидите работы современных ремесленников. Это шанс оценить их таланты и, возможно, вдохновиться на создание чего-то своего!

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии по творческим уголкам Владикавказа, и откройте для себя новую сторону этого замечательного города.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Арт-Владикавказ»

Тёплая встреча с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
472 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Тёплая встреча с Владикавказом
Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру
Начало: Возле Государственной филармонии
Сегодня в 14:30
16 авг в 12:30
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
В высокогорный Цей - из Владикавказа
На машине
7 часов
-
15%
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В высокогорный Цей - из Владикавказа
Почувствовать силу гор и изучить самые интересные арт-объекты Северной Осетии
Начало: Заберем вас с вашего местонахождения во Владикавка...
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 13 600 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мистический Владикавказ
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Владикавказ
Прогулка по Владикавказу с историями и легендами. Вечерняя атмосфера и значимые объекты города. Насладитесь красотой столицы с высоты
Начало: На площади Штыба
Завтра в 18:30
16 авг в 18:30
от 5900 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
5000 ₽ за экскурсию