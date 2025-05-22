Автомобильно-пешеходная прогулка по современным арт-объектам Владикавказа
Владикавказ кроме своей истории интересен современным уличным искусством, изучением которого мы займёмся на нашей экскурсии.
5
1 оценка
Описание экскурсии
Автомобильно-пешеходная прогулка по арт-объектам Владикавказа
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая откроет перед вами мир современных арт-объектов Владикавказа. Эта прогулка подарит неповторимые впечатления и возможность увидеть удивительные произведения уличного искусства.
Что вас ожидает?
Во время экскурсии мы познакомимся с:
Живописными работами, которые украшают стены города;
Скульптурами, удивляющими своей формой и замыслом;
Каждый объект имеет свою уникальную историю и смысл, и мы постараемся рассказать о них подробнее. Вы сможете не только насладиться красотой искусства, но и погрузиться в его контекст и значение.
Знакомство с ремесленниками
Кроме того, во время прогулки вы увидите работы современных ремесленников. Это шанс оценить их таланты и, возможно, вдохновиться на создание чего-то своего!
Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии по творческим уголкам Владикавказа, и откройте для себя новую сторону этого замечательного города.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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