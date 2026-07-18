Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа. Заглянете в прошлое особняков 19 века и откроете тайну мечети Мухтарова. Услышите о первом велопутешественнике страны, начале творческого пути Булгакова и простых горожанах, создавших один из красивейших парков на Юге России. А ещё узнаете о дизайнерских заведениях, арт-мастерских и местном стрит-фуде.

Описание экскурсии

Самобытный облик города, его история и секреты

На прогулке по Старому городу поговорим о разных версиях его основания. Вы послушаете любопытные истории, которые хранит каждый старинный особняк Владикавказа — некоторые из них дарились в подарок молодоженам или самому городу. Откроете тайну Суннитской мечети, которую долгое время не могли раскрыть. Всю дорогу вы будете идти с севера на юг — а потому между особняками 19 века на вас будут поглядывать горы, которые вы также хорошенько рассмотрите с нескольких площадок.

Город, его жители и знаменитые гости

В центральном парке — одном из самых красивых на юге России — вы узнаете, как владикавказцы его создавали своими усилиями. Услышите об одном из первых в мире и первом в России велопутешественнике, который тоже потрудился на благо города. Также в программе рассказы о выдающихся деятелях литературы прошлых веков, которые посещали Владикавказ и даже жили здесь. Например, поговорим о том, как Булгаков начинал здесь свой творческий путь, а Пушкин спас местного охотника. И конечно, мы расскажем, как сформировалась особая атмосфера южного городка, ставшего родным для представителей самых разных народов, конфессий и взглядов.

Современный Владикавказ

Вы узнаете, чем сейчас живут владикавказцы, как развивается город и почему его делят не только на районы, но и на сторонки. На пути также будет несколько арт-объектов, а ещё вы пройдёте по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране.

Владикавказ: «инструкция по применению»

Также мы обязательно подскажем, какие еще места в городе можно посетить самостоятельно. Ведь Владикавказ полон приличных заведений с весьма интересным дизайном, неизменно качественным обслуживанием и увлекательными мероприятиями. Вы узнаете всё о лучших кафе, стрит-фуде, арт-пространствах, музеях и просто красивых локациях, которые не оставляют равнодушными.

Организационные детали