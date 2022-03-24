Теплая встреча с Владикавказом

Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру

5
5 отзывов
Индивидуальная
Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа.

Заглянете в прошлое особняков 19 века и откроете тайну мечети Мухтарова.

Услышите о первом велопутешественнике страны, начале творческого пути Булгакова и простых горожанах, создавших один из красивейших парков на Юге России.

А еще узнаете о дизайнерских заведениях, арт-мастерских и местном стрит-фуде.
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
Теплая встреча с Владикавказом
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Что вас ожидает

Самобытный облик города, его история и секреты

На прогулке по Старому городу поговорим о разных версиях его основания. Вы послушаете любопытные истории, которые хранит каждый старинный особняк Владикавказа — некоторые из них дарились в подарок молодоженам или самому городу. Откроете тайну Суннитской мечети, которую долгое время не могли раскрыть. Всю дорогу вы будете идти с севера на юг — а потому между особняками 19 века на вас будут поглядывать горы, которые вы также хорошенько рассмотрите с нескольких площадок. А в конце маршрута посетите Осетинскую церковь и оцените величественные панорамы окрестностей.

Город, его жители и знаменитые гости

В центральном парке — одном из самых красивых на юге России — вы узнаете, как владикавказцы его создавали своими усилиями. Услышите об одном из первых в мире и первом в России велопутешественнике, который тоже потрудился на благо города. Также в программе рассказы о выдающихся деятелях литературы прошлых веков, которые посещали Владикавказ и даже жили здесь. Например, поговорим о том, как Булгаков начинал здесь свой творческий путь, а Пушкин спас местного охотника. И конечно, мы расскажем, как сформировалась особая атмосфера южного городка, ставшего родным для представителей самых разных народов, конфессий и взглядов.

Современный Владикавказ

Вы узнаете, чем сейчас живут владикавказцы, как развивается город и почему его делят не только на районы, но и на сторонки. На пути также будет несколько арт-объектов и творческие мастерские, а ещё вы пройдете по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране.

Владикавказ: «инструкция по применению»

Также мы обязательно подскажем, какие еще места в городе можно посетить самостоятельно. Ведь Владикавказ полон приличных заведений с весьма интересным дизайном, неизменно качественным обслуживанием и увлекательными мероприятиями. Вы узнаете все о лучших кафе, стрит-фуде, арт-пространствах, музеях и просто красивых локациях, которые не оставляют равнодушными.

Организационные детали

  • Опциональное посещение музеев, кафе и прочих заведений не входит в стоимость и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Государственной филармонии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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24 мар 2022
🔥🔥🔥
Евгения
20 мар 2022
Прекрасная экскурсия, полюбили Владикавказ, удивительный, экскурсовод, огромное спасибо за содержаьельную экскурсию!
О
10 мар 2022
Встреча действительно была теплой (не смотря на то что с погодой не повезло). Огромное спасибо)!
Алексей
8 мар 2022
Отличный выбор для первого знакомства с городом. Впрочем, думаю, истории Валеры заинтересуют и искушённых людей! Маршрут составлен очень грамотно. До экскурсии успели прогуляться по знаковым местам самостоятельно, Валера "подсветил" все достопримечательности интересными фактами и комментариями! Приятно было пообщаться с интеллигентным молодым человеком, знающим свой край и город. На все вопросы, зачастую не имеющие отношения к теме экскурсии, получили исчерпывающие ответы. На память в подарок два магнитика. Большое спасибо за всё, обязательно приедем ещё!
А
30 янв 2022
Подкупила фраза: теплая встреча) Зимой слышится актуально) Валерий образованный молодой человек не только с точки зрения «материала по теме.» Интересно по- дискусировать на разные интеллектуальные темы, что весьма приятно. А еще отлично видит кадр. Попутно договорилась с ним на джип-тур в горах. На память подарил магнитики:)

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