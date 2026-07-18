Услышите о первом велопутешественнике страны, начале творческого пути Булгакова и простых горожанах, создавших один из красивейших парков на Юге России. А ещё узнаете о дизайнерских заведениях, арт-мастерских и местном стрит-фуде.
Описание экскурсии
Самобытный облик города, его история и секреты
На прогулке по Старому городу поговорим о разных версиях его основания. Вы послушаете любопытные истории, которые хранит каждый старинный особняк Владикавказа — некоторые из них дарились в подарок молодоженам или самому городу. Откроете тайну Суннитской мечети, которую долгое время не могли раскрыть. Всю дорогу вы будете идти с севера на юг — а потому между особняками 19 века на вас будут поглядывать горы, которые вы также хорошенько рассмотрите с нескольких площадок.
Город, его жители и знаменитые гости
В центральном парке — одном из самых красивых на юге России — вы узнаете, как владикавказцы его создавали своими усилиями. Услышите об одном из первых в мире и первом в России велопутешественнике, который тоже потрудился на благо города. Также в программе рассказы о выдающихся деятелях литературы прошлых веков, которые посещали Владикавказ и даже жили здесь. Например, поговорим о том, как Булгаков начинал здесь свой творческий путь, а Пушкин спас местного охотника. И конечно, мы расскажем, как сформировалась особая атмосфера южного городка, ставшего родным для представителей самых разных народов, конфессий и взглядов.
Современный Владикавказ
Вы узнаете, чем сейчас живут владикавказцы, как развивается город и почему его делят не только на районы, но и на сторонки. На пути также будет несколько арт-объектов, а ещё вы пройдёте по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране.
Владикавказ: «инструкция по применению»
Также мы обязательно подскажем, какие еще места в городе можно посетить самостоятельно. Ведь Владикавказ полон приличных заведений с весьма интересным дизайном, неизменно качественным обслуживанием и увлекательными мероприятиями. Вы узнаете всё о лучших кафе, стрит-фуде, арт-пространствах, музеях и просто красивых локациях, которые не оставляют равнодушными.
Организационные детали
- Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — вы можете написать нам, возможно, мы сумеем провести экскурсию
- Посещение музеев и заведений не входит в программу экскурсии
- Для посещения храмов на пути необходимо соблюдать соответствующий дресс-код
- Посетить храмы можно лишь на дневной экскурсии, так как после 17:30 они бывают закрыты
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, мы не гарантируем, что наша подача и материал будут интересны для детей и подростков
- Посещение экскурсии в состоянии алкогольного опьянения или распитие алкогольных напитков во время проведения экскурсии запрещено
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо за советы по организации отдыха - очень пригодились.
К сожалению были в республике только два дня, но обязательно хотим вернуться снова.
Валера, удачи Вам и спасибо!
Однозначно рекомендую!
Что понравилось? Все! Продуманный маршрут, исторические факты и легенды, эпос, геология и архитектура, знаменитые люди и вымышленные герои. Прогулка прошла
Пожалуй единственный минус это довольно быстрое перемещение от одной точки до другой - слегка некомфортно.
В остальном Дмирий просто кладезь историй, готов отвечать на все вопросы и свободно вступает в диалог. Спасибо Дмитрию за чудесную встречу с Владикавказом!
Гид с большим теплом и любовью поведал о родном городе. Рассказал легенды и истории его жителей. Очень быстро пролетело время.
Его знания об архитектуре, градостроительстве, истории войн и литературный вкус выдает в нем настоящего профессионала, любящего свой город и почитающего традиции. Рекомендую!!! Спасибо огромное.
Получили то, что хотели: прогулка по вечернему городу в хорошем темпе, много истории города, лучшие места центра, новый маршрут, который Дмитрий тестировал.