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Тёплая встреча с Владикавказом

Погрузиться в самобытную атмосферу города и понять, чем он живет, на дружеской прогулке по центру
Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа. Заглянете в прошлое особняков 19 века и откроете тайну мечети Мухтарова.

Услышите о первом велопутешественнике страны, начале творческого пути Булгакова и простых горожанах, создавших один из красивейших парков на Юге России. А ещё узнаете о дизайнерских заведениях, арт-мастерских и местном стрит-фуде.
5
472 отзыва
Тёплая встреча с Владикавказом
Тёплая встреча с Владикавказом
Тёплая встреча с Владикавказом

Описание экскурсии

Самобытный облик города, его история и секреты

На прогулке по Старому городу поговорим о разных версиях его основания. Вы послушаете любопытные истории, которые хранит каждый старинный особняк Владикавказа — некоторые из них дарились в подарок молодоженам или самому городу. Откроете тайну Суннитской мечети, которую долгое время не могли раскрыть. Всю дорогу вы будете идти с севера на юг — а потому между особняками 19 века на вас будут поглядывать горы, которые вы также хорошенько рассмотрите с нескольких площадок.

Город, его жители и знаменитые гости

В центральном парке — одном из самых красивых на юге России — вы узнаете, как владикавказцы его создавали своими усилиями. Услышите об одном из первых в мире и первом в России велопутешественнике, который тоже потрудился на благо города. Также в программе рассказы о выдающихся деятелях литературы прошлых веков, которые посещали Владикавказ и даже жили здесь. Например, поговорим о том, как Булгаков начинал здесь свой творческий путь, а Пушкин спас местного охотника. И конечно, мы расскажем, как сформировалась особая атмосфера южного городка, ставшего родным для представителей самых разных народов, конфессий и взглядов.

Современный Владикавказ

Вы узнаете, чем сейчас живут владикавказцы, как развивается город и почему его делят не только на районы, но и на сторонки. На пути также будет несколько арт-объектов, а ещё вы пройдёте по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране.

Владикавказ: «инструкция по применению»

Также мы обязательно подскажем, какие еще места в городе можно посетить самостоятельно. Ведь Владикавказ полон приличных заведений с весьма интересным дизайном, неизменно качественным обслуживанием и увлекательными мероприятиями. Вы узнаете всё о лучших кафе, стрит-фуде, арт-пространствах, музеях и просто красивых локациях, которые не оставляют равнодушными.

Организационные детали

  • Если желаемые дата и время закрыты в нашем календаре — вы можете написать нам, возможно, мы сумеем провести экскурсию
  • Посещение музеев и заведений не входит в программу экскурсии
  • Для посещения храмов на пути необходимо соблюдать соответствующий дресс-код
  • Посетить храмы можно лишь на дневной экскурсии, так как после 17:30 они бывают закрыты
  • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, мы не гарантируем, что наша подача и материал будут интересны для детей и подростков
  • Посещение экскурсии в состоянии алкогольного опьянения или распитие алкогольных напитков во время проведения экскурсии запрещено
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Государственной филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера
Валера — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2989 туристов
Мы команда молодых гидов, поистине влюблённых в природу родного края, его историю, традиции и быт. Ещё со школьных лет мы увлекались походами в горы и стали брать с собой многих людей. Мы всегда стараемся рассказать всё самое интересное о нашем регионе и городе. В наших программах мы учитываем множество мелочей, чтобы вы могли сполна насладиться своим путешествием!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 472 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
468
4
2
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2
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1
А
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с новой стороны. Много исторических фактов, особенностей национальной культуры, традиции и специфика.
Отдельное спасибо за советы по организации отдыха - очень пригодились.
К сожалению были в республике только два дня, но обязательно хотим вернуться снова.
Валера, удачи Вам и спасибо!
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
Это был отличный вечер. Время в прогулке пролетело незаметно. Благодаря Валере Владикавказ и Осетия открылись с
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С
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Однозначно рекомендую!
Что понравилось? Все! Продуманный маршрут, исторические факты и легенды, эпос, геология и архитектура, знаменитые люди и вымышленные герои. Прогулка прошла
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в спокойном темпе и познавательном режиме.
Валера увлечен своим делом, любит свой город и его истоию, а главное искренне делится своими знаниями с гостями, отвечает на любые вопросы, даёт ценные рекомендации.
Путешественникам желаю приятных впечатлений, а Валере новых творческих маршрутов!

Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
Знакомство с Владиказказом прошло у нас под чутким руководством Валеры.
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Екатерина
По Владикавказу нас сопровождал гид Дмитрий. Все было очень интересно, не помешал даже дождь.
Пожалуй единственный минус это довольно быстрое перемещение от одной точки до другой - слегка некомфортно.
В остальном Дмирий просто кладезь историй, готов отвечать на все вопросы и свободно вступает в диалог. Спасибо Дмитрию за чудесную встречу с Владикавказом!
По Владикавказу нас сопровождал гид Дмитрий. Все было очень интересно, не помешал даже дождь.
По Владикавказу нас сопровождал гид Дмитрий. Все было очень интересно, не помешал даже дождь.
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Ольга
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Гид с большим теплом и любовью поведал о родном городе. Рассказал легенды и истории его жителей. Очень быстро пролетело время.
Его знания об архитектуре, градостроительстве, истории войн и литературный вкус выдает в нем настоящего профессионала, любящего свой город и почитающего традиции. Рекомендую!!! Спасибо огромное.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
Хочу поблагодарить Валерия за прекрасно проведенную экскурсию по городу Владикавказу.
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И
Спасибо экскурсоводу Дмитрию, особенно за ответы на каверзные вопросы, эмоциональность и жестикуляцию.
Получили то, что хотели: прогулка по вечернему городу в хорошем темпе, много истории города, лучшие места центра, новый маршрут, который Дмитрий тестировал.
Спасибо экскурсоводу Дмитрию, особенно за ответы на каверзные вопросы, эмоциональность и жестикуляцию.
Спасибо экскурсоводу Дмитрию, особенно за ответы на каверзные вопросы, эмоциональность и жестикуляцию.
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Виктория
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и истории. После экскурсии слкладывается более полное понимание города. Можно и похихикать, и внутрянку жизни Владикавказа узнать, так что однозначный лайк))
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
Замечательная экскурсия! Гид Валерий очень приятный собеседник, понятно и интересно преподносит исторические и житейские факты и
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