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себя, что делает рассказ особенно интересным. Кроме истории, рассказал про обычаи замечательного народа, который населяет земли северной Осетии.



Во время планирования экскурсии мы кастомизировали маршрут: добавили в него пункт, убрали другие, чтобы сохранить время. Особенно хочу отметить коммуникацию: все было в точности, как мы договаривались. На прекрасной машине моих родителей забрали из нужного удобного места, заранее позвонив, и далее на комфортной скорости провезли по всем местам.



Экскурсовод, сам местный, очень точно знал, куда везти и о чем рассказывать.



В итоге получилась именно то, как я хотел.