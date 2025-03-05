В высокогорный Цей - из Владикавказа

Почувствовать силу гор и изучить самые интересные арт-объекты Северной Осетии
Мы откроем для вас самые красивые уголки республики! За 1 день вы подниметесь в горы на канатной дороге и побудете наедине с природой, увидите ГЭС и водохранилище с бирюзовой водой.

Окунётесь в прошлое региона и с помощью арт-объектов соберёте пазл из исторических событий, повлиявших на его становление и развитие. И по желанию искупаетесь в термальных источниках.
5
1 отзыв
В высокогорный Цей - из Владикавказа
В высокогорный Цей - из Владикавказа
В высокогорный Цей - из Владикавказа
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

  • Уастырджи — монумент покровителю мужчин, путников и воинов. Считается самым большим памятником в мире с изображением коня, его вес — 28,5 тонн.
  • Арт-объект «Береги природу» — напоминание для местных жителей и гостей нашего края о необходимости оберегать природу.
  • Арт-объект «Рог изобилия». Мы расскажем, когда наши предки впервые выпили воду из такого рога.
  • Статуя Афсати — покровителю диких животных.
  • Гора Монах — одна из самых интересных и необычных в регионе. Она возвышается над Цейским ущельем на высоте 400 метров и достигает 3-километровой высоты. По форме действительно напоминает шапку монаха.
  • Катание на канатной дороге. Поднявшись на высоту 2600 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь живописными горными пейзажами.
  • Арт-объект основоположнику осетинского языка Коста Хетагурову.
  • Смотровая площадка в Касарском ущелье, с которой открывается прекрасный вид на Зарамагское водохранилище и одноимённую ГЭС с кристально чистой водой.
  • Горячие источники — финальная точка на нашем маршруте. Здесь вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

Вы узнаете

  • Зачем в Осетии установили памятник покровителю мужчин.
  • Для чего раньше использовали рога быков.
  • Когда Коста Хетагуров создал осетинский язык.
  • Кто был инициатором постройки ГЭС.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota Sequoia, Renault Duster, Ford Explorer, Nissan Pathfinder или аналогичном.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Подъём на канатной дороге — 700 ₽ с человека в будни, 800 ₽ в выходные.
  • Купание в горячих источниках — 500 ₽ с человека (1 час).
  • Обед в кафе осетинской кухни — по меню.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
5 мар 2025
Хочу сказать спасибо за экскурсию. Я заказывал ее в подарок для моих родителей. Они остались довольны, хвалили экскурсовода за дружелюбие, приветливость и персональную, точнее, персонализированную экскурсию. Он пропускает материал через
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себя, что делает рассказ особенно интересным. Кроме истории, рассказал про обычаи замечательного народа, который населяет земли северной Осетии.

Во время планирования экскурсии мы кастомизировали маршрут: добавили в него пункт, убрали другие, чтобы сохранить время. Особенно хочу отметить коммуникацию: все было в точности, как мы договаривались. На прекрасной машине моих родителей забрали из нужного удобного места, заранее позвонив, и далее на комфортной скорости провезли по всем местам.

Экскурсовод, сам местный, очень точно знал, куда везти и о чем рассказывать.

В итоге получилась именно то, как я хотел.

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