Мы откроем для вас самые красивые уголки республики! За 1 день вы подниметесь в горы на канатной дороге и побудете наедине с природой, увидите ГЭС и водохранилище с бирюзовой водой.
Окунётесь в прошлое региона и с помощью арт-объектов соберёте пазл из исторических событий, повлиявших на его становление и развитие. И по желанию искупаетесь в термальных источниках.
Окунётесь в прошлое региона и с помощью арт-объектов соберёте пазл из исторических событий, повлиявших на его становление и развитие. И по желанию искупаетесь в термальных источниках.
Описание экскурсии
- Уастырджи — монумент покровителю мужчин, путников и воинов. Считается самым большим памятником в мире с изображением коня, его вес — 28,5 тонн.
- Арт-объект «Береги природу» — напоминание для местных жителей и гостей нашего края о необходимости оберегать природу.
- Арт-объект «Рог изобилия». Мы расскажем, когда наши предки впервые выпили воду из такого рога.
- Статуя Афсати — покровителю диких животных.
- Гора Монах — одна из самых интересных и необычных в регионе. Она возвышается над Цейским ущельем на высоте 400 метров и достигает 3-километровой высоты. По форме действительно напоминает шапку монаха.
- Катание на канатной дороге. Поднявшись на высоту 2600 метров над уровнем моря, вы полюбуетесь живописными горными пейзажами.
- Арт-объект основоположнику осетинского языка Коста Хетагурову.
- Смотровая площадка в Касарском ущелье, с которой открывается прекрасный вид на Зарамагское водохранилище и одноимённую ГЭС с кристально чистой водой.
- Горячие источники — финальная точка на нашем маршруте. Здесь вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
Вы узнаете
- Зачем в Осетии установили памятник покровителю мужчин.
- Для чего раньше использовали рога быков.
- Когда Коста Хетагуров создал осетинский язык.
- Кто был инициатором постройки ГЭС.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках Toyota Sequoia, Renault Duster, Ford Explorer, Nissan Pathfinder или аналогичном.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Подъём на канатной дороге — 700 ₽ с человека в будни, 800 ₽ в выходные.
- Купание в горячих источниках — 500 ₽ с человека (1 час).
- Обед в кафе осетинской кухни — по меню.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 522 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
5 мар 2025
Хочу сказать спасибо за экскурсию. Я заказывал ее в подарок для моих родителей. Они остались довольны, хвалили экскурсовода за дружелюбие, приветливость и персональную, точнее, персонализированную экскурсию. Он пропускает материал через
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: От места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 08:00
20 мар в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
13 430 ₽
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
13 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.