1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вся Ингушетия за один день
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказская Швейцария
Начало: Владикавказ, место пребывания туристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Начало: Владикавказ, место проживания туристов
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
Начало: По месту вашего размещения
Расписание: ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
За счастьем к небесам
Начало: Владикавказ, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 июня 2024Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
- ССергей2 июня 20245 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
- ЮЮлия1 июня 2024Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
- ВВиктория27 мая 2024Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
- VVasilisa26 мая 2024Очень благодарна нашему гиду, который после экскурсии смог стать олицетворением настоящих Осетинских мужчин. наша поездка была не просто увлекательна, но и познавательна!!! Алан огромное Вам спасибо! надеемся вернуться в Осетию, чтобы еще больше увидеть и узнать с Вашей помощью!
- ММихаил25 мая 2024Очень захватывающая и интересная экскурсия по культурным и просто интересным местам. Нетривиальные и интересные рассказы гида как про современные, так и про исторические места и события. Рекомендую!
- ЕЕвгения24 мая 2024Горы Осетии - любовь с первого взгляда! Из огромного разнообразия экскурсионный организаций выбрала Вас и не погадала) Ислам лучший! Отличная компания, приятная беседа)) В следующий приезд - другой маршрут и только с Вами! Спасибо за отличный день)
- ИИрина21 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли
- ММихаил20 мая 2024Гид Ислам провел потрясающую экскурсию по Осетии)
- ЕЕлена19 мая 2024Большое спасибо Давиду за великолепную экскурсию. Мы посетили невероятно красивые места, Давид рассказывал много интересного. Путешествие было великолепным: зеркальный барс, Дзивгисская крепость,
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