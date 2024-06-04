Необычные экскурсии по Владикавказу

Найдено 46 экскурсий в категории «Необычные» во Владикавказе, цены от 1 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Билеты
2 часа
54 отзыва
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
47 отзывов
Авторская экскурсия «Другая Осетия» в мини-группе по Владикавказу
Погрузитесь в атмосферу настоящей Осетии, исследуя её тайны и красоты в уютной компании до 4 человек
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
15 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7 500 за человека
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Поход на термальные Кармадонские источники с ночёвкой в горном селении
Добраться до труднодоступных мест, отдохнуть в целебных источниках и насладиться дикой природой края
Начало: Кармадонское ущелье селение Кани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 6 чел.
Затерянный мир Черных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 900 за всё до 4 чел.
Булгаковский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000 за всё до 10 чел.
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
40 отзывов
Знакомство с Чеченской республикой: Грозный + Аргунское ущелье
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 8:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Горная Дигория - место где остановилось время
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900 за всё до 4 чел.
Перезагрузка в горах Осетии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Перезагрузка в горах Осетии
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Куртатинское Ущелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Дигорское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Вся Ингушетия за один день
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Вся Ингушетия за один день
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Кавказская Швейцария
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кавказская Швейцария
Начало: Владикавказ, место пребывания туристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 за всё до 7 чел.
Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Сокровища Северной Осетии: Дигорское ущелье и Верхний Згид
Начало: Владикавказ, место проживания туристов
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - Алания
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Горная Ингушетия
Начало: По запросу забираем в любой локации
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 700 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Индивидуальная
14 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200 за всё до 3 чел.
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
Начало: По месту вашего размещения
Расписание: ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Две столицы вайнахов - Магас и Грозный
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 10 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Индивидуальная
7 часов
Алагирское ущелье + Мамисонское ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Мини-группа
9 часов
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 500 за человека
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за человека
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Долина водопадов
Индивидуальная
8 часов
Долина водопадов
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Осетинские писатели во Владикавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500 за человека
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100 за человека
За счастьем к небесам
Индивидуальная
7 часов
За счастьем к небесам
Начало: Владикавказ, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 500 за всё до 7 чел.
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Под звёздами Кавказа: ночь у озера в горах
Побывать в Кармадонском ущелье и Даргавсе, посидеть у костра и отдохнуть у водопадов
Начало: Во Владикавказе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
30 000 за всё до 2 чел.
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 990 за всё до 4 чел.
Заброшенное. Осетия
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные истории и легенды, ответив
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    на все вопросы. С погодой повезло, запускал съемку с дрона, в самых живописных местах делал головокружительные снимки и видео, которые запросто взбодрят любую девичью Инсту. Браво, че сказать!

    Тур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательныеТур - Имба, не контрится! Гид без напряга провез по самым живописным местам Алании, рассказав увлекательные
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
    5 из 5, так как тур прошел в соответствии с моими высокими ожиданиями. Мне было важно покататься по горам Дигории на
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    джипе, особенно по местам, куда нельзя попасть на седане, и пофотографировать. Это и получил сполна Георгию спасибо за: - уверенное вождение джипа по сложным горным дорогам - оптимально составленный маршрут, особенно с учетом моих специфических пожеланий (обговорили заранее) - то, что и снимал на свой телефон, и показывал мне фототочки с красивыми ракурсами. В дороге не предусмотрено питание, о чем Георгий заранее предупредил, соответственно, у меня к этому нет вопросов, но если кто меня читает - имейте в виду. -

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Посетили данное мероприятие 31.05.24. Очень остались довольны. Шоу программа замечательная. Еды на столах достаточно было. Всё очень вкусно. Однозначно советую посетить.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
  • V
    Vasilisa
    26 мая 2024
    Три ущелья и море эмоций за 8 часов
    Очень благодарна нашему гиду, который после экскурсии смог стать олицетворением настоящих Осетинских мужчин. наша поездка была не просто увлекательна, но и познавательна!!! Алан огромное Вам спасибо! надеемся вернуться в Осетию, чтобы еще больше увидеть и узнать с Вашей помощью!
  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    Известная и нетуристическая Северная Осетия
    Очень захватывающая и интересная экскурсия по культурным и просто интересным местам. Нетривиальные и интересные рассказы гида как про современные, так и про исторические места и события. Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Известная и нетуристическая Северная Осетия
    Горы Осетии - любовь с первого взгляда! Из огромного разнообразия экскурсионный организаций выбрала Вас и не погадала) Ислам лучший! Отличная компания, приятная беседа)) В следующий приезд - другой маршрут и только с Вами! Спасибо за отличный день)
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Горная Ингушетия
    Замечательная экскурсия! Очень красивая природа, нетронутая людьми. Гид Владислав интересно и увлеченно преподносит информацию. Ни капельки не пожалели, что взяли
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    этот тур, хотя были сомнения из-за маленького количества отзывов и рейтинга. Спасибо огромное организатору Юрию и гиду Владиславу за такой насыщенный и познавательный день! Захотелось обязательно вернуться в Ингушетию ещё раз! Даже не представляли, что она настолько красивая!!

  • М
    Михаил
    20 мая 2024
    Известная и нетуристическая Северная Осетия
    Гид Ислам провел потрясающую экскурсию по Осетии)
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Золотое кольцо Осетии
    Большое спасибо Давиду за великолепную экскурсию. Мы посетили невероятно красивые места, Давид рассказывал много интересного. Путешествие было великолепным: зеркальный барс, Дзивгисская крепость,
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    Аланский мужской монастырь, арт объекты, Куртаинское ущелье и многое другое мы увидели и получили истинное удовольствие. Давид не только рассказывал, показывал но и подсказывал лучшие фото места. Очень помогал спускаться и подниматься в труднодоступные места, которые привлекают своей красотой. Кроме того, в нашем путешествии, мы, благодаря Давиду, ели вкуснейшие осетинские пироги. Мы получили непередаваемые эмоции и впечатления; если вы хотите погрузиться в атмосферу, то смело обращайтесь к Давиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
  3. Другая Осетия: авторская экскурсия в мини-группе
  4. Известная и нетуристическая Северная Осетия
  5. Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Необычные" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 1 500 до 59 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 496 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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