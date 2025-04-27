Башни рассказывают: история и предания Горной Дигории

Мы отправляемся в Горную Дигорию! Вас ждут средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины и глубокие ущелья, высокие башни и бурные реки. Мы увидим средневековую крепость Ханаз, заглянем в башню Абисаловых и даже побываем в пещере!
Башни рассказывают: история и предания Горной Дигории
Башни рассказывают: история и предания Горной Дигории
Башни рассказывают: история и предания Горной Дигории
Ближайшие даты:
27
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мая4
мая
Время начала: 09:00, 10:00

Описание экскурсии

История и предания Горной Дигории Данная экскурсия позволяет увидеть памятники истории и архитектуры северо-западной части Дигории, узнать историю их возникновения, легенды и предания, связанные с этими местами. Экскурсионная программа:
  • за время экскурсии вы увидите каньон Ахсинта (ворота в Дигорию) и статую Уасгерги (покровителя путников и мужчин);
  • посетите пещеру и дом-музей Задалески Нана;
  • издалека посмотрите на башню Седановых и послушаете её историю;
  • сможете прогуляться к средневековой крепости Ханаз;
  • заглянете в башню Абисаловых в селении Махческ. А в заключении, мы посетим осетинский «Колизей» — развалины фаснальской обогатительной фабрики, построенную бельгийцами. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Ахсинта
  • Дом-музей Задалески Нана
  • Башня Седановых (издалека)
  • Замок-Фрегат Цаллаевых
  • Башня Абисаловых
  • Фаснальская обогатительная фабрика
Что включено
  • Транспортные услуги (в том числе трансфер от/до отеля)
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Обед (пироги), либо можно взять перекус с собой
  • Входные билеты в культурные объекты.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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