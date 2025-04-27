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Мы отправляемся в Горную Дигорию! Вас ждут средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины и глубокие ущелья, высокие башни и бурные реки. Мы увидим средневековую крепость Ханаз, заглянем в башню Абисаловых и даже побываем в пещере!