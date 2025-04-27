Мы отправляемся в Горную Дигорию! Вас ждут средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины и глубокие ущелья, высокие башни и бурные реки. Мы увидим средневековую крепость Ханаз, заглянем в башню Абисаловых и даже побываем в пещере!
Описание экскурсииИстория и предания Горной Дигории Данная экскурсия позволяет увидеть памятники истории и архитектуры северо-западной части Дигории, узнать историю их возникновения, легенды и предания, связанные с этими местами. Экскурсионная программа:
- за время экскурсии вы увидите каньон Ахсинта (ворота в Дигорию) и статую Уасгерги (покровителя путников и мужчин);
- посетите пещеру и дом-музей Задалески Нана;
- издалека посмотрите на башню Седановых и послушаете её историю;
- сможете прогуляться к средневековой крепости Ханаз;
- заглянете в башню Абисаловых в селении Махческ. А в заключении, мы посетим осетинский «Колизей» — развалины фаснальской обогатительной фабрики, построенную бельгийцами. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Дом-музей Задалески Нана
- Башня Седановых (издалека)
- Замок-Фрегат Цаллаевых
- Башня Абисаловых
- Фаснальская обогатительная фабрика
Что включено
- Транспортные услуги (в том числе трансфер от/до отеля)
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Обед (пироги), либо можно взять перекус с собой
- Входные билеты в культурные объекты.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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