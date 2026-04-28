18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних неудобств.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Джейрахское ущелье
Башня рода Цуровых
Таргимская котловина
Эгикале
Хамхи
Таргиме
Вовнушки
Тхаба-Ерды
Дарьяльское ущелье
Военно-Грузинская дорога
Река Терек
Цей-Лоамский перевал
Казбек
Цей-Лоам
Ляжгинский водопад
Ассинский каньон
Описание экскурсии
Горные башни — символ края
Путешествие начнется в Джейрахском ущелье, которое заслуженно называют Солнечной долиной, — уже здесь вы увидите многочисленные ингушские башни и посетите боевую башню рода Цуровых. Я расскажу вам, зачем возводили эти монументальные объекты, как выбирали идеальное место и с какими трудностями сталкивались великие строители прошлого. Вы встретите крупнейшие башенные комплексы в двух местах:
В Таргимской котловине побываете в трех ансамблях башен, названных в честь трех братьев — Эгикале, Хамхи и Таргиме. Здесь мы поговорим о жизни, ремеслах, культуре и традициях ингушей со времен Средневековья до середины 20 века.
Замковый комплекс Вовнушки покорит вас видами башен, которые будто вырастают из скал ущелья реки Гулой-хи. Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность.
Кроме того, по дороге мы заедем в Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов в России и загадочное место, где вы узнаете о культах древних жителей Ингушетии.
Незабываемые пейзажи Кавказа
Весь путь украсят потрясающие горные панорамы. Вы проедете через Дарьяльское ущелье, по Военно-Грузинской дороге и через реку Терек. С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом. На перевале вы попьете серебряную родниковую воду и попробуете традиционные ингушские лепешки «чапильг». По лесным тропам мы прогуляемся до двух водопадов — Ляжгинского и в величественном Ассинском каньоне. А еще мы проедем через самое высокогорное поселение Ингушетии, где живет 122-летний старец!
Организационные детали
Экскурсия может начаться в Назрани, Магасе или Владикавказе. Транспортные расходы включены в стоимость.
Поездка пройдёт на автомобиле Нива 2131
Обед оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 993 туристов
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, читать дальшеуменьшить
притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 180 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
179
4
–
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2
–
1
–
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Васильева
Отличный гид — это не просто набор фактов, а человек, который влюбляет в место. Он превращает экскурсию в увлекательное приключение, легко отвечая на любые вопросы, чувствует настроение, грамотно строит маршрут, читать дальшеуменьшить
добавляя личные истории и яркие детали, превращая обычную прогулку в незабываемое путешествие. Хотим сказать огромное спасибо Борису за невероятную экскурсию! Это не просто профессионал, знающий историю до мельчайших деталей, а настоящий рассказчик, который умеет увлечь с первых минут. Было очень легко и интересно. Борис показал нам очень красивые места и отвечал на все наши вопросы. Время пролетело незаметно!
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Наталья
Спасибо огромное Борису за проведенную экскурсию! Очень насыщенная программа, посетили много локаций, никуда не торопились, успели увидеть все, что заявлено в программе и узнали много нового. Также было время для фотографий и отдыха. Обязательно будем рекомендовать вас!
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И
Ирина
Отличная экскурсия на весь световой день. Интересный, содержательный рассказ об истории края. Посещение всех запланированных достопримечательностей. Удалось увидеть и запечатлеть уникальные петроглифы. Замечательный, доброжелательный гид.
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В
Виктория
Было просто великолепно! Очень понравилась экскурсия, рассказы были очень увлекательными, локации красивыми! Остались довольны, сыты, с кучей красивых фото и видео! Рекомендую!✨
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Оксана
Огромное спасибо Борису. С ним легко и поговорить, и помолчать. Сопровождал по всему маршруту, терпеливо ждал. Посмотрели больше, чем планировали. Очень приятно, когда гид сам получает удовольствие от своей работы. Буду рекомендовать знакомым.
+2
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Татьяна
Это была очень душевная поездка. Ингушетия - невероятно красивый край с интересными традициями, узнали много нового и получили удивительные впечатления. Борис - прекрасный человек и замечательный рассказчик, чувствуется, что он читать дальшеуменьшить
любит свою родину, разбирается в ее истории, а главное, умеет о ней увлекательно рассказать. Привозил на лучшие локации, куда не все добираются, у нас миллион потрясающих фотографий! Часть из них сделаны Борисом - он отлично фотографирует. Мы никуда не торопились, все было в удовольствие. Машина - длинная Нива, нас было четверо, трое из нас высокие, всем было удобно. Очень рады, что из всех предложений выбрали именно это, обязательно будем рекомендовать знакомым.
+2
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