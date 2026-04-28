18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время природа Кавказа особенно красива, а погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями без лишних неудобств.

Поездка в Горную Ингушетию - это путешествие, где каждый шаг открывает что-то новое. Вас ждут знаменитые ингушские башни, величественные горные пейзажи и встреча с древними легендами.Путешествие начнется в Джейрахском ущелье,

пройдет через Таргимскую котловину и замковый комплекс Вовнушки, где вы узнаете уникальные истории о культуре и традициях ингушей. Незабываемые впечатления от красоты Кавказа, встреча с древнейшими христианскими храмами и традиционные ингушские лепешки «чапильг» сделают вашу поездку незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горные башни — символ края

Путешествие начнется в Джейрахском ущелье, которое заслуженно называют Солнечной долиной, — уже здесь вы увидите многочисленные ингушские башни и посетите боевую башню рода Цуровых. Я расскажу вам, зачем возводили эти монументальные объекты, как выбирали идеальное место и с какими трудностями сталкивались великие строители прошлого. Вы встретите крупнейшие башенные комплексы в двух местах:

В Таргимской котловине побываете в трех ансамблях башен, названных в честь трех братьев — Эгикале, Хамхи и Таргиме. Здесь мы поговорим о жизни, ремеслах, культуре и традициях ингушей со времен Средневековья до середины 20 века.

Замковый комплекс Вовнушки покорит вас видами башен, которые будто вырастают из скал ущелья реки Гулой-хи. Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность.

Кроме того, по дороге мы заедем в Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов в России и загадочное место, где вы узнаете о культах древних жителей Ингушетии.

Незабываемые пейзажи Кавказа

Весь путь украсят потрясающие горные панорамы. Вы проедете через Дарьяльское ущелье, по Военно-Грузинской дороге и через реку Терек. С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом. На перевале вы попьете серебряную родниковую воду и попробуете традиционные ингушские лепешки «чапильг». По лесным тропам мы прогуляемся до двух водопадов — Ляжгинского и в величественном Ассинском каньоне. А еще мы проедем через самое высокогорное поселение Ингушетии, где живет 122-летний старец!

Организационные детали