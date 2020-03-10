18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики

Борис
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Борис – ваш гид
Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками.

За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды.

Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев.

Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Что вас ожидает

Горные башни — символ края
Путешествие начнется в Джейрахском ущелье, которое заслуженно называют Солнечной долиной, — уже здесь вы увидите многочисленные ингушские башни и посетите боевую башню рода Цуровых. Я расскажу вам, зачем возводили эти монументальные объекты, как выбирали идеальное место и с какими трудностями сталкивались великие строители прошлого. Вы встретите крупнейшие башенные комплексы в двух местах:

  • В Таргимской котловине побываете в трех ансамблях башен, названных в честь трех братьев — Эгикале, Хамхи и Таргиме. Здесь мы поговорим о жизни, ремеслах, культуре и традициях ингушей со времен Средневековья до середины 20 века.
  • Замковый комплекс Вовнушки покорит вас видами башен, которые будто вырастают из скал ущелья реки Гулой-хи. Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность.

Кроме того, по дороге мы заедем в Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов в России и загадочное место, где вы узнаете о культах древних жителей Ингушетии.

Незабываемые пейзажи Кавказа
Весь путь украсят потрясающие горные панорамы. Вы проедете через Дарьяльское ущелье, по Военно-Грузинской дороге и через реку Терек. С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом. На перевале вы попьете серебряную родниковую воду и попробуете традиционные ингушские лепешки «чапильг». По лесным тропам мы прогуляемся до двух водопадов — Ляжгинского и в величественном Ассинском каньоне. А еще мы проедем через самое высокогорное поселение Ингушетии, где живет 122-летний старец!

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в Назрани, Магасе или Владикавказе. Траспортные расходы включены в стоимость.
  • Обед оплачивается дополнительно
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия была длительной, но пролетела на одном дыхании: удивительная красота гор, средневековые башни и усыпальницы, подъемы и спуски, доброжелательность гида. Да, не отказывайтесь от обеда в ингушской семье, это очень вкусно и сытно. Гид не только хороший рассказчик, но и неплохой фотограф
13 января 2020
Прогулка по горной Ингушетии с Борисом - это просто потрясающе!!! Великолепные пейзажи, интересные рассказы! Борис - очень заботливый гид, который предложит вам много всяких интересностей по пути! А каких - узнаете сами, если поедете с ним в тур!!! Нам очень понравилось!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду за фотографии, которые мы смогли сразу отправить своим друзьям!!
Елена
31 декабря 2019
Экскурсия с Борисом дала возможность познакомиться с историей республики Ингушетии, с бытом и укладом ингушского народа. Было очень познавательно и интересно слушать истории и легенды о крае. Экскурсия построена так, что мы успели за день посмотреть и горы, и посёлки и города Ингушетии, и что ценно- пообедать в ингушской семье и познакомиться с местным гостеприимством! Большое спасибо Борису за то,что он не только сам интересуется историей своей страны, но и Знакомит с нею туристов. Борис всесторонне эрудирован, что делает его приятным собеседником. У нас масса впечатлений об экскурсии!! Очень рекомендуем всем,кто планирует это путешествие!!
5 декабря 2019
Если вы хотите в Ингушетию ,то вам с Борисом по пути!!! Глубокое знание истории, природы, архитектуры,любовь к своему народу и многое другое отличает Бориса!!!Вам захочется приехать в Ингушетию вновь и вновь!!
18 ноября 2019
Провели с Борисом целый день 9.11.19 в горной Ингушетии. Это была прекрасная экскурсия длительностью почти 9 часов. Погодка не подкачала, солнце и плюс 20. Посмотрели много башен, склепы, красивейший перевал, родник. Обязательно берите обед в ингушской семье, того стоит, вкусно, сытно и разнообразно. Гид знает всё про Ингушетию, маршрут может адаптировать под вас. Помимо увлекательного рассказа, угостил нас в дороге фруктами и напитками. Однозначно рекомендую.
10 ноября 2019
Ездили с Борисом в Ингушетию в ноябрьские праздники. Накануне всю ночь шел снег, поэтому утром надежды на удачную поездку в горы таяли на глазах. (а снег все шел). Но, к счастью, до нескольких запланированных мест все-таки удалось добраться. Увидели незабываемые виды заснеженных склонов гор на фоне знаменитых Ингушских башен в белых шапках в башенном комплексе Эрзи. Насладились сказочными видами нависающих скалистых гор, проглядывающих сквозь плотный туман, забрались в так называемый бункер (верхний этаж башни, куда посторонним было не пробраться), попробовали самые вкусные традиционные блюда Ингушетии (чапельги и варенье из барбариса – просто объеденье). И самое главное, узнали очень много нового об истории этих мест, Борис очень интересный рассказчик. В завершении дня, посмотрели внутреннее убранство башен в музее города Магас. День провели насыщенно и интересно, Борис, огромное спасибо за это!
31 октября 2019
31.10.19 нам посчастливилось побывать в Горной Ингушетии в сопровождении с профессиональным, грамотным, интересным, познавательным и общительный гидом-Борисом. Мы посетили почти все крупные башенные комплексы, побывали в гостях у ингушской семьи и увидели захватывающий красоты водопад,а так же Борис устроил нам шикарное чаепитие с видами на замковый комплекс Вовнушки. Хочется отметить, что наш гид не просто знает много информации, но подаёт её от всего сердца. А также он проявил себя, как первоклассный водитель. Когда мы спускались с перевала, было уже темно и видимость была нулевая, из-за опустившихся облаков, БЫЛО СТРАШНО. Но, Борис, уверенно и грамотно проходил все повороты серпантина,за что мы ему безмерно благодарны!!! Спасибо, за шикарную экскурсию с потрясающим видами, несмотря на погодные условия. С благодарностью, туристы из Санкт-Петербурга.
18 октября 2019
Спасибо большое за помощь в знакомстве с потрясающей красоты горной Ингушетией. Самая красивая республика России, из тех что я видела. Борис, отдельное спасибо за приятны проведенное время, интересные рассказы искреннюю вовлечённость в историю родного края.
11 октября 2019
Невероятная первозданная красота осеннего леса по пути к водопаду, древние родовые селения с характерной архитектурой каменных башен и могильников, разбросанные на склонах гор. Церковь 8 века постройки. Гостеприимство Ингушской семьи, накормившей нас вкусным и сытным обедом за малые деньги. И, конечно, профессионализм и энтузиазм нашего гида Бориса, человека влюбленного в Ингушетию , сумевшего за один день открыть для нас эту красивую страну.. Конечно, я рекомендую всем.
Анна
28 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, невероятные пейзажи, башни, рассказы и потрясающая дух дорога. Очень впечатлило, что Борис приготовил для нас небольшой перекус) Истории были интересными, легенды захватывающими. Рекомендуем:)
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