В горную Дигорию из Владикавказа

Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Горная река, ревущая под вашими ногами. Замок на скале, рассекающий воздушные волны. Нацпарк с сосновыми рощами и древними башнями. И селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу.

Всё это и многое другое вы увидите во время поездки в невероятную Дигорию! Мы расскажем вам историю и легенды края.
В горную Дигорию из Владикавказа
В горную Дигорию из Владикавказа
В горную Дигорию из Владикавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Глубины каньона Ахсинта

У въезда в ущелье нас встретит памятник Уастырджи — покровителю всех путешественников. А дальше мы отправимся в Дигорию! Начнём с каньона, где на глубине 50 метров течёт река Урух, а над пропастью перекинут «Чёртов» мост. Вы услышите, откуда такое название и пройдётесь по нему, чтобы заглянуть в пропасть.

Музей народной героини и замок на скале

Кто такая Задалески Нана и как она защитила свой народ от исчезновения? Расскажем вам во время остановки в селе Задалеск, здесь же посетим её дом-музей. А дальше посмотрим на древний замок «Фрегат», который раскинулся на скалистом уступе высотой 2000 метров. Второго такого нет на всём Северном Кавказе!

Пейзажи заповедника Алания

Заедем в национальный парк — с его разнообразием животного и растительного мира, вкусным воздухом, сосновыми рощами и древними башнями. И в этой же части экскурсии не пропустим «Осетинскую лиру» — это один из 10 арт-объектов, которые разбросаны по всей горной территории Осетии и связаны с её историей и символами.

Осетинский Мачу-Пикчу

Вы увидите знаменитое селение Камунта, где живёт не больше десяти человек. Прогуляемся по древним улочкам осетинского Мачу-Пикчу и полюбуемся Дигорским ущельем со смотровой площадки.

Древний Галиат

Доберёмся до самого древнего поселения Осетии — архитектурного комплекса Галиат с его многоэтажными каменными домами. Мы расскажем, почему тут не осталось ни одного жителя и зачем сюда стремятся исследователи со всего мира.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.
  • Дорога до первой локации занимает 1,5 часа
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, подробности уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед: средний чек — 700 руб. на человека
  • Въезд в национальный парк Алания — 150 руб. с человека
  • В стоимость включён трансфер из Владикавказа и обратно. Если вы остановились в Фиагдоне, доплата за трансфер 1000 руб. с группы. Трансфер из других районов — по договорённости.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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