У въезда в ущелье нас встретит памятник Уастырджи — покровителю всех путешественников. А дальше мы отправимся в Дигорию! Начнём с каньона, где на глубине 50 метров течёт река Урух, а над пропастью перекинут «Чёртов» мост. Вы услышите, откуда такое название и пройдётесь по нему, чтобы заглянуть в пропасть.
Музей народной героини и замок на скале
Кто такая Задалески Нана и как она защитила свой народ от исчезновения? Расскажем вам во время остановки в селе Задалеск, здесь же посетим её дом-музей. А дальше посмотрим на древний замок «Фрегат», который раскинулся на скалистом уступе высотой 2000 метров. Второго такого нет на всём Северном Кавказе!
Пейзажи заповедника Алания
Заедем в национальный парк — с его разнообразием животного и растительного мира, вкусным воздухом, сосновыми рощами и древними башнями. И в этой же части экскурсии не пропустим «Осетинскую лиру» — это один из 10 арт-объектов, которые разбросаны по всей горной территории Осетии и связаны с её историей и символами.
Осетинский Мачу-Пикчу
Вы увидите знаменитое селение Камунта, где живёт не больше десяти человек. Прогуляемся по древним улочкам осетинского Мачу-Пикчу и полюбуемся Дигорским ущельем со смотровой площадки.
Древний Галиат
Доберёмся до самого древнего поселения Осетии — архитектурного комплекса Галиат с его многоэтажными каменными домами. Мы расскажем, почему тут не осталось ни одного жителя и зачем сюда стремятся исследователи со всего мира.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.
Дорога до первой локации занимает 1,5 часа
Экскурсию можно провести и для большего количества человек, подробности уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед: средний чек — 700 руб. на человека
Въезд в национальный парк Алания — 150 руб. с человека
В стоимость включён трансфер из Владикавказа и обратно. Если вы остановились в Фиагдоне, доплата за трансфер 1000 руб. с группы. Трансфер из других районов — по договорённости.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 859 туристов
Меня зовут Николай. Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.