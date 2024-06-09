Горная река, ревущая под вашими ногами. Замок на скале, рассекающий воздушные волны. Нацпарк с сосновыми рощами и древними башнями. И селение Камунта — осетинский Мачу-Пикчу. Всё это и многое другое вы увидите во время поездки в невероятную Дигорию! Мы расскажем вам историю и легенды края.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Глубины каньона Ахсинта

У въезда в ущелье нас встретит памятник Уастырджи — покровителю всех путешественников. А дальше мы отправимся в Дигорию! Начнём с каньона, где на глубине 50 метров течёт река Урух, а над пропастью перекинут «Чёртов» мост. Вы услышите, откуда такое название и пройдётесь по нему, чтобы заглянуть в пропасть.

Музей народной героини и замок на скале

Кто такая Задалески Нана и как она защитила свой народ от исчезновения? Расскажем вам во время остановки в селе Задалеск, здесь же посетим её дом-музей. А дальше посмотрим на древний замок «Фрегат», который раскинулся на скалистом уступе высотой 2000 метров. Второго такого нет на всём Северном Кавказе!

Пейзажи заповедника Алания

Заедем в национальный парк — с его разнообразием животного и растительного мира, вкусным воздухом, сосновыми рощами и древними башнями. И в этой же части экскурсии не пропустим «Осетинскую лиру» — это один из 10 арт-объектов, которые разбросаны по всей горной территории Осетии и связаны с её историей и символами.

Осетинский Мачу-Пикчу

Вы увидите знаменитое селение Камунта, где живёт не больше десяти человек. Прогуляемся по древним улочкам осетинского Мачу-Пикчу и полюбуемся Дигорским ущельем со смотровой площадки.

Древний Галиат

Доберёмся до самого древнего поселения Осетии — архитектурного комплекса Галиат с его многоэтажными каменными домами. Мы расскажем, почему тут не осталось ни одного жителя и зачем сюда стремятся исследователи со всего мира.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva. Напишите, пожалуйста, заранее, если нужно детское кресло.

Дорога до первой локации занимает 1,5 часа

Экскурсию можно провести и для большего количества человек, подробности уточняйте в личном сообщении

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы