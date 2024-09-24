Приглашаем вас на увлекательное исследование древней и загадочной Кабардино-Балкарии! Это место славится своей удивительной природой и культурным наследием, которое вдохновляет на новые открытия.
Верхняя Балкария
Вы сможете посетить живописное горное село Верхняя Балкария, где вас встретят уникальные традиции и колоритная атмосфера. Это село является настоящей жемчужиной региона, где каждая улица и дом хранят в себе историю и колорит местной жизни.
Голубые озера
Не упустите возможность полюбоваться сказочными Голубыми озерами. Их яркий цвет и чистейшая вода не оставят равнодушными никого. Это идеальное место для прогулок и релаксации на природе, которое вдохновляет своим спокойствием и красотой.
Горячие источники
После активного дня у вас будет возможность отдохнуть в горячих источниках. Они помогают расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы. Природные минеральные воды подарят вам настоящее наслаждение и уют.
Традиции и культура
Мы также расскажем вам о местных традициях, истории и культуре Кабардино-Балкарии. Эти знания обогатят ваше понимание региона и позволят вам глубже оценить его уникальность.
Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир красоты и традиций, который наполняет душу теплом и гармонией!
ежедневно в 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Голубые озера
Черекская теснина
Дорога «Пронеси Господи»
Горное село Верхняя Балкария
Древнее поселение Кюнюм, башня Абаевых
Термальный источник Аушигер
Что включено
Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
Обед - от 300 руб. /чел
Термальный источник - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась. Гид Магомед интересно и увлечённо рассказывал о истории, архитектуре о традициях Кавказского народа. Впечатлений и знаний - масса. Большое спасибо за организацию такой экскурсии, с желанием приму участие в других ваших мероприятиях и буду всем рекомендовать.
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Т
Татьяна
Экскурсия насыщенная впечатлениями, красотами, очень комфортная. Хочется отметить гида Магомеда - потрясающее терпение и такт, учитывая что с нами двое детей меленьких были - 4 лет и 6 лет. Душевная ему БлагоДарность)))
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Т
Татьяна
Экскурсия насыщенная впечатлениями, красотами, очень комфортная. Хочется отметить гида Магомеда - потрясающее терпение и такт, учитывая что с нами двое детей меленьких были - 4 лет и 6 лет. Душевная ему БлагоДарность)))
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Е
Елена
Восхитительная экскурсия. Гид, Магомед очень душевный и контактный, прекрасный собеседник. Время пролетело незаметно. Масса эмоций и впечатлений.
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