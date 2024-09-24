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Из Владикавказа в Кабардино-Балкарию

От Владикавказа к Голубым озерам: индивидуальная экскурсия в Кабардино-Балкарию
5
4 отзыва
Из Владикавказа в Кабардино-Балкарию
Из Владикавказа в Кабардино-Балкарию
Из Владикавказа в Кабардино-Балкарию

Описание экскурсии

Путешествие в Кабардино-Балкарию

Приглашаем вас на увлекательное исследование древней и загадочной Кабардино-Балкарии! Это место славится своей удивительной природой и культурным наследием, которое вдохновляет на новые открытия.

Верхняя Балкария

Вы сможете посетить живописное горное село Верхняя Балкария, где вас встретят уникальные традиции и колоритная атмосфера. Это село является настоящей жемчужиной региона, где каждая улица и дом хранят в себе историю и колорит местной жизни.

Голубые озера

Не упустите возможность полюбоваться сказочными Голубыми озерами. Их яркий цвет и чистейшая вода не оставят равнодушными никого. Это идеальное место для прогулок и релаксации на природе, которое вдохновляет своим спокойствием и красотой.

Горячие источники

После активного дня у вас будет возможность отдохнуть в горячих источниках. Они помогают расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы. Природные минеральные воды подарят вам настоящее наслаждение и уют.

Традиции и культура

Мы также расскажем вам о местных традициях, истории и культуре Кабардино-Балкарии. Эти знания обогатят ваше понимание региона и позволят вам глубже оценить его уникальность.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир красоты и традиций, который наполняет душу теплом и гармонией!

ежедневно в 9.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Дорога «Пронеси Господи»
  • Горное село Верхняя Балкария
  • Древнее поселение Кюнюм, башня Абаевых
  • Термальный источник Аушигер
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
  • Обед - от 300 руб. /чел
  • Термальный источник - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Экскурсия очень понравилась. Гид Магомед интересно и увлечённо рассказывал о истории, архитектуре о традициях Кавказского народа. Впечатлений и знаний - масса. Большое спасибо за организацию такой экскурсии, с желанием приму участие в других ваших мероприятиях и буду всем рекомендовать.
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Т
Экскурсия насыщенная впечатлениями, красотами, очень комфортная. Хочется отметить гида Магомеда - потрясающее терпение и такт, учитывая что с нами двое детей меленьких были - 4 лет и 6 лет. Душевная ему БлагоДарность)))
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Т
Экскурсия насыщенная впечатлениями, красотами, очень комфортная. Хочется отметить гида Магомеда - потрясающее терпение и такт, учитывая что с нами двое детей меленьких были - 4 лет и 6 лет. Душевная ему БлагоДарность)))
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Е
Восхитительная экскурсия. Гид, Магомед очень душевный и контактный, прекрасный собеседник.
Время пролетело незаметно.
Масса эмоций и впечатлений.
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