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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в Кабардино-Балкарию

Приглашаем вас на увлекательное исследование древней и загадочной Кабардино-Балкарии! Это место славится своей удивительной природой и культурным наследием, которое вдохновляет на новые открытия.

Верхняя Балкария

Вы сможете посетить живописное горное село Верхняя Балкария, где вас встретят уникальные традиции и колоритная атмосфера. Это село является настоящей жемчужиной региона, где каждая улица и дом хранят в себе историю и колорит местной жизни.

Голубые озера

Не упустите возможность полюбоваться сказочными Голубыми озерами. Их яркий цвет и чистейшая вода не оставят равнодушными никого. Это идеальное место для прогулок и релаксации на природе, которое вдохновляет своим спокойствием и красотой.

Горячие источники

После активного дня у вас будет возможность отдохнуть в горячих источниках. Они помогают расслабиться и восстановить силы после насыщенной программы. Природные минеральные воды подарят вам настоящее наслаждение и уют.

Традиции и культура

Мы также расскажем вам о местных традициях, истории и культуре Кабардино-Балкарии. Эти знания обогатят ваше понимание региона и позволят вам глубже оценить его уникальность.

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир красоты и традиций, который наполняет душу теплом и гармонией!