Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!

Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день

5
1 отзыв
Приглашаем исследовать древнюю, таинственную и фантастически красивую Кабардино-Балкарию! Вы посетите колоритное горное село Верхняя Балкария, полюбуетесь сказочными Голубыми озерами и отдохнете в горячих источниках.

А мы расскажем о местных традициях, истории и культуре.
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!
Из Владикавказа — в Кабардино-Балкарию!

Что вас ожидает

Завораживающая Кабардино-Балкария

Мы покажем самые интересные места региона. В программе экскурсии:

  • Черекская теснина — вы прогуляетесь по старой колесной дороге, построенной в конце XIX века, и насладитесь потрясающими видами на ущелье.
  • Село Верхняя Балкария — здесь осмотрим бывший аул Кюнлюм с сохранившейся древней башней Абай-кала и погрузимся в его богатую историю.
  • Голубые озера — вы полюбуетесь волшебным цветом воды и узнаете, как он меняется в разные времена года. Раскроете секрет происхождения озер и поймете, почему их часто сравнивают с Байкалом.
  • Термальные источники Аушигер — вы услышите о том, при каких обстоятельствах они были открыты и от каких болезней лечат. Искупаетесь в целебной горячей воде и отдохнете перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Обед оплачивается дополнительно
  • Горячие источники не включены в стоимость — 100 р. с человека
  • Экскурсию можно провести и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лиана
Лиана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана. Я и моя команда гидов готовы вам показать все тайные и знаменитые уголки Кавказа, рассказать об истории, культуре и традициях местных народов. Каждый выбор, который вы совершаете, вносит свой вклад в написание книги вашей жизни, а наша команда поможет вам в этом. Будьте осторожны: в Кавказ можно влюбиться без памяти — раз и навсегда!
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1 реальный отзыв

A
7 июня 2021
Экскурсия очень понравилась!
Первой остановкой было одно из голубых озер, там плавали лебеди и водолазы)
После гуляли по Черекской теснине, местные жители торгуют там сыром, чаем, медом и сувенирами (и чачей. ). Владимир - гид, показывал хорошие места для фотографий и фотографировал меня, что было критически важно, так как я был один.
Далее поехали в село Верхняя Балкария, там пообедали с видом на реку Черек, кафешек много вокруг, поднялись к башне и водопаду. Подняться было значительно проще, чем спускаться… после дождя трава стала мокрая и Владимир меня везде страховал.
Далее второе озеро, там уже есть рыбки, их видно в воде, пофоткались, поехали в горячие источники в Аушигер, там два отдела у бассейна, один горячий, другой чуть тепленький. Люди там пренебрегают правилами и сидят там подолгу (лечатся. ), что не рекомендуется! После источников попили горячего чаю и почувствовал себя на 10 лет моложе! Уставший и довольный вернулся во Владикавказ!

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