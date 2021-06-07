Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Экскурсия очень понравилась!

Первой остановкой было одно из голубых озер, там плавали лебеди и водолазы)

После гуляли по Черекской теснине, местные жители торгуют там сыром, чаем, медом и сувенирами (и чачей. ). Владимир - гид, показывал хорошие места для фотографий и фотографировал меня, что было критически важно, так как я был один.

Далее поехали в село Верхняя Балкария, там пообедали с видом на реку Черек, кафешек много вокруг, поднялись к башне и водопаду. Подняться было значительно проще, чем спускаться… после дождя трава стала мокрая и Владимир меня везде страховал.

Далее второе озеро, там уже есть рыбки, их видно в воде, пофоткались, поехали в горячие источники в Аушигер, там два отдела у бассейна, один горячий, другой чуть тепленький. Люди там пренебрегают правилами и сидят там подолгу (лечатся. ), что не рекомендуется! После источников попили горячего чаю и почувствовал себя на 10 лет моложе! Уставший и довольный вернулся во Владикавказ!