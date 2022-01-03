Чудесная частная винодельня Шато Эркен запомнится вам гигантскими виноградниками, озером с экзотическими рыбами и замком, словно сошедшим со страниц рыцарских романов. Мы расскажем, кому принадлежат эти шикарные угодья и сколько времени ушло на их создание. А еще покажем Чегемские водопады — «визитную карточку» Кабардино-Балкарии!
Описание экскурсии
Шато Эркен — уголок Европы на Кавказе
Вы посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле. Полюбуетесь живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом. Погуляете по ухоженным виноградникам и рассмотрите элегантное здание замка, идеально вписанное в ландшафт.
Чегемские водопады
Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой величественного Чегемского ущелья. Мы раскроем, как образовались эти места, в чем особенности их флоры и фауны, какие древние легенды с ними связаны. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Шато Эркен — 100 ₽ с чел., смотровая площадка на Чегемских водопадах — 50 ₽ с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Необыкновенно, невероятно, потрясающе и великолепно! И это ещё не все слова, чтобы описать невероятный день с гидом Вадимом! Мы вечером должны были вернуться в Владикавказ на ДР нашей подружки, поэтому
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А
Все очень организованно и пунктуально. Продуманы любые мелочи, для комфорта туриста. Водитель- экскурсовод (Вадим) очень общительный, всю дорогу рассказывал не только об местах куда едем, но и об обычаях Осетии
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Отличный гид Вадим. Старается исполнить любое желание клиента. Интересный маршрут. . Единственное, что было неприятно - огромное количество людей и на винодельне, и на водопадах. Но здесь уже ничего не поделаешь, не зависит ни от гида, ни от Трипстера. Значит, всем интересно! Зато интересно! В общем, рекомендуем!!!!
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Необычная Кабардино-Балкария оказалась таковой в прямом и переносном смысле. Эльбрус покорил своей величественностью. Оказаться посреди лета в зиме или в маленьком французском замке в Кабардино-Балкарии - это замечательно. Григорий был хорошим собеседником, прекрасно провели время. Рекомендую.
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Е
Общая оценка за экскурсию должна была быть 3 из 5, но ставим 4 только из уважения к Вадиму.
В первую очередь необходимо отметить что как такового гида не было, был только
В первую очередь необходимо отметить что как такового гида не было, был только
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