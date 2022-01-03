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водитель. Но таких водителей как Вадим ещё нужно поискать! Вадим - настоящий красавчик, создал позитивное настроение, был интересным собеседником, дружелюбный и отзывчивый человек. Те недостатки, которые были в программе экскурсии (а они были, о них ниже подробнее), Вадим сгладил своим личным отношением, за что ему большая благодарность.



Итак, основной недостаток программы - это обещания в части Шато Эркен. Если опустить тот факт, что гида не было, поэтому экскурсию по шато никто не проводил, по факту мы получили только прогулку по симпатичному парку вокруг замка,"полюбовались живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом" и "рассмотрели элегантное здание замка". Симпатично, но как самостоятельная единица экскурсии никуда не годится.

Внутрь замка не пропускали, но администратор Светлана об этом предупредила (хоть и после бронирования экскурсии), поэтому в этой части вопросов нет.



Но всего остального, что было в описании экскурсии, в итоге не оказалось, а именно:

-"посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле": от винодельческого хозяйства только слово, по факту вы посетите только парк с лебедями;

-"погуляете по ухоженным виноградникам": нет, на виноградники никто не пускает, они огорожены и даже нет намека, что туда можно пройти;

-"раскроете историю винодельни": нет, о винодельне никто не рассказывал, ни гиды от этой экскурсии, ни сотрудники шато. Где, собственно, делают вино, тоже непонятно, и, как понимаете, об этом тоже никто не рассказал;

-"продегустируете местные вина" - нет, этого тоже не было. Вероятно, единственным способом продегустировать вино было заказать его в кафе при шато или как-то записаться на отдельную экскурсию при "замке".

Итого, позиционировать экскурсию на Шато Эркен как экскурсию на винодельню - введение в заблуждение.



Ко второй части экскурсии на Чегемские водопады вопросов нет, водопады красивые, одно из лучших впечатлений за поездку. Куда нужно Вадим отвез, показал, помог с фотографиями.



Итак, с учетом того, что дорога до Чегемских водопадов и "винодельни" занимает много времени (порядка 2-х часов в одну сторону), то цена кажется оправданной, даже с учетом того, что экскурсии по шато не было вообще.



Ещё раз хотели бы поблагодарить Вадима, но программу экскурсии в части Шато Эркен определенно нужно поменять.