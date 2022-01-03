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Необычная Кабардино-Балкария

Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Чудесная частная винодельня Шато Эркен запомнится вам гигантскими виноградниками, озером с экзотическими рыбами и замком, словно сошедшим со страниц рыцарских романов. Мы расскажем, кому принадлежат эти шикарные угодья и сколько времени ушло на их создание. А еще покажем Чегемские водопады — «визитную карточку» Кабардино-Балкарии!
4.8
5 отзывов
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария

Описание экскурсии

Шато Эркен — уголок Европы на Кавказе

Вы посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле. Полюбуетесь живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом. Погуляете по ухоженным виноградникам и рассмотрите элегантное здание замка, идеально вписанное в ландшафт.

Чегемские водопады

Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой величественного Чегемского ущелья. Мы раскроем, как образовались эти места, в чем особенности их флоры и фауны, какие древние легенды с ними связаны. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Шато Эркен — 100 ₽ с чел., смотровая площадка на Чегемских водопадах — 50 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
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легенд и интересных фактов. У нас есть профессиональный фотограф и видеограф, который сможет запечатлеть ваше путешествие с квадрокоптера. Индивидуальные туры проходят на комфортабельных автомобилях с кондиционером (Lexus GX, Nissan Pathfinder, Grand Cherokee и др.). Предлагаем экскурсии разной продолжительности: от трех часов до двухдневного похода с палатками.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Необыкновенно, невероятно, потрясающе и великолепно! И это ещё не все слова, чтобы описать невероятный день с гидом Вадимом! Мы вечером должны были вернуться в Владикавказ на ДР нашей подружки, поэтому
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в Кабардино-Балкарию мы не поехали, Вадим предложил посетить прекрасную Дигорию. Я думаю, это было правильное решение, мы в восторге! Посетили очень красивые, здоровские места😍 Вадим очень много и интересно рассказывал о народе, легендах, блюдах! (о боги! это вообще что-то, человек настолько вкусно рассказывает, что просто слюнки текут!).
Писать можно долго, вывод один. Прекрасная организация, прекрасный гид Вадим, отличные маршруты и знание местности, легенд и куча всего интересного! Спасибо огромное! ♥️ в следующий раз за экскурсиями- только к вам!

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А
Все очень организованно и пунктуально. Продуманы любые мелочи, для комфорта туриста. Водитель- экскурсовод (Вадим) очень общительный, всю дорогу рассказывал не только об местах куда едем, но и об обычаях Осетии
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и КБР. Экскурсия подойдёт для людей с любой физической активностью. Экскурсовод так же порекомендовал прекрасный ресторан для отдыха и пополнения сил, в котором как раз таки можно было попробовать и национальную кухню. Мы для себя открыли Хычины и изумительное мясо. Природа республики волшебна.

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Галина
Отличный гид Вадим. Старается исполнить любое желание клиента. Интересный маршрут. . Единственное, что было неприятно - огромное количество людей и на винодельне, и на водопадах. Но здесь уже ничего не поделаешь, не зависит ни от гида, ни от Трипстера. Значит, всем интересно! Зато интересно! В общем, рекомендуем!!!!
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Анжелика
Необычная Кабардино-Балкария оказалась таковой в прямом и переносном смысле. Эльбрус покорил своей величественностью. Оказаться посреди лета в зиме или в маленьком французском замке в Кабардино-Балкарии - это замечательно. Григорий был хорошим собеседником, прекрасно провели время. Рекомендую.
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Е
Общая оценка за экскурсию должна была быть 3 из 5, но ставим 4 только из уважения к Вадиму.

В первую очередь необходимо отметить что как такового гида не было, был только
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водитель. Но таких водителей как Вадим ещё нужно поискать! Вадим - настоящий красавчик, создал позитивное настроение, был интересным собеседником, дружелюбный и отзывчивый человек. Те недостатки, которые были в программе экскурсии (а они были, о них ниже подробнее), Вадим сгладил своим личным отношением, за что ему большая благодарность.

Итак, основной недостаток программы - это обещания в части Шато Эркен. Если опустить тот факт, что гида не было, поэтому экскурсию по шато никто не проводил, по факту мы получили только прогулку по симпатичному парку вокруг замка,"полюбовались живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом" и "рассмотрели элегантное здание замка". Симпатично, но как самостоятельная единица экскурсии никуда не годится.
Внутрь замка не пропускали, но администратор Светлана об этом предупредила (хоть и после бронирования экскурсии), поэтому в этой части вопросов нет.

Но всего остального, что было в описании экскурсии, в итоге не оказалось, а именно:
-"посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле": от винодельческого хозяйства только слово, по факту вы посетите только парк с лебедями;
-"погуляете по ухоженным виноградникам": нет, на виноградники никто не пускает, они огорожены и даже нет намека, что туда можно пройти;
-"раскроете историю винодельни": нет, о винодельне никто не рассказывал, ни гиды от этой экскурсии, ни сотрудники шато. Где, собственно, делают вино, тоже непонятно, и, как понимаете, об этом тоже никто не рассказал;
-"продегустируете местные вина" - нет, этого тоже не было. Вероятно, единственным способом продегустировать вино было заказать его в кафе при шато или как-то записаться на отдельную экскурсию при "замке".
Итого, позиционировать экскурсию на Шато Эркен как экскурсию на винодельню - введение в заблуждение.

Ко второй части экскурсии на Чегемские водопады вопросов нет, водопады красивые, одно из лучших впечатлений за поездку. Куда нужно Вадим отвез, показал, помог с фотографиями.

Итак, с учетом того, что дорога до Чегемских водопадов и "винодельни" занимает много времени (порядка 2-х часов в одну сторону), то цена кажется оправданной, даже с учетом того, что экскурсии по шато не было вообще.

Ещё раз хотели бы поблагодарить Вадима, но программу экскурсии в части Шато Эркен определенно нужно поменять.

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