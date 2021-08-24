Необычная Кабардино-Балкария

Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день

4.7
3 отзыва
Чудесная частная винодельня Шато Эркен запомнится вам гигантскими виноградниками, озером с экзотическими рыбами и замком, словно сошедшим со страниц рыцарских романов.

Мы расскажем, кому принадлежат эти шикарные угодья и сколько времени ушло на их создание.

А еще покажем Чегемские водопады — «визитную карточку» Кабардино-Балкарии!
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария
Необычная Кабардино-Балкария

Что вас ожидает

Шато Эркен — уголок Европы на Кавказе

Вы посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле. Полюбуетесь живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом. Погуляете по ухоженным виноградникам и рассмотрите элегантное здание замка, идеально вписанное в ландшафт. Раскроете историю винодельни и продегустируете местные вина.

Чегемские водопады

Вы увидите три водопада: 30-метровый Адай-Су, похожий на огромный желоб Сакал-Туп и «плачущий» Главный Чегемский водопад. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой величественного Чегемского ущелья. Мы раскроем, как образовались эти места, в чем особенности их флоры и фауны, какие древние легенды с ними связаны. Покажем лучшие ракурсы для фото и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Шато Эркен — 100 р. с человека, смотровая площадка на Чегемских водопадах — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Светлана, мы с мужем живем в родной для него Северной Осетии и очень любим этот живописный край. С радостью покажем вам его главные достопримечательности и расскажем о них самое интересное!
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3 настоящих отзыва от туристов

Г
24 авг 2021
Отличный гид Вадим. Старается исполнить любое желание клиента. Интересный маршрут. . Единственное, что было неприятно - огромное количество людей и на винодельне, и на водопадах. Но здесь уже ничего не поделаешь, не зависит ни от гида, ни от Трипстера. Значит, всем интересно! Зато интересно! В общем, рекомендуем!
Е
15 июля 2021
Общая оценка за экскурсию должна была быть 3 из 5, но ставим 4 только из уважения к Вадиму.

В первую очередь необходимо отметить что как такового гида не было, был только водитель. Но таких водителей как Вадим ещё нужно поискать! Вадим - настоящий красавчик, создал позитивное настроение, был интересным собеседником, дружелюбный и отзывчивый человек. Те недостатки, которые были в программе экскурсии (а они были, о них ниже подробнее), Вадим сгладил своим личным отношением, за что ему большая благодарность.

Итак, основной недостаток программы - это обещания в части Шато Эркен. Если опустить тот факт, что гида не было, поэтому экскурсию по шато никто не проводил, по факту мы получили только прогулку по симпатичному парку вокруг замка, "полюбовались живописным рукотворным озером с белыми лебедями и окружающим его густым лесом" и "рассмотрели элегантное здание замка". Симпатично, но как самостоятельная единица экскурсии никуда не годится.
Внутрь замка не пропускали, но администратор Светлана об этом предупредила (хоть и после бронирования экскурсии), поэтому в этой части вопросов нет.

Но всего остального, что было в описании экскурсии, в итоге не оказалось, а именно:
- "посетите элитное винодельческое хозяйство в средневековом стиле": от винодельческого хозяйства только слово, по факту вы посетите только парк с лебедями;
- "погуляете по ухоженным виноградникам": нет, на виноградники никто не пускает, они огорожены и даже нет намека, что туда можно пройти;
- "раскроете историю винодельни": нет, о винодельне никто не рассказывал, ни гиды от этой экскурсии, ни сотрудники шато. Где, собственно, делают вино, тоже непонятно, и, как понимаете, об этом тоже никто не рассказал;
- "продегустируете местные вина" - нет, этого тоже не было. Вероятно, единственным способом продегустировать вино было заказать его в кафе при шато или как-то записаться на отдельную экскурсию при "замке".
Итого, позиционировать экскурсию на Шато Эркен как экскурсию на винодельню - введение в заблуждение.

Ко второй части экскурсии на Чегемские водопады вопросов нет, водопады красивые, одно из лучших впечатлений за поездку. Куда нужно Вадим отвез, показал, помог с фотографиями.

Итак, с учетом того, что дорога до Чегемских водопадов и "винодельни" занимает много времени (порядка 2-х часов в одну сторону), то цена кажется оправданной, даже с учетом того, что экскурсии по шато не было вообще.

Ещё раз хотели бы поблагодарить Вадима, но программу экскурсии в части Шато Эркен определенно нужно поменять.
А
16 июня 2021
Все очень организованно и пунктуально. Продуманы любые мелочи, для комфорта туриста. Водитель- экскурсовод (Вадим) очень общительный, всю дорогу рассказывал не только об местах куда едем, но и об обычаях Осетии и КБР. Экскурсия подойдёт для людей с любой физической активностью. Экскурсовод так же порекомендовал прекрасный ресторан для отдыха и пополнения сил, в котором как раз таки можно было попробовать и национальную кухню. Мы для себя открыли Хычины и изумительное мясо. Природа республики волшебна.

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