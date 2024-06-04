1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Необычная Кабардино-Балкария
Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
- ВВасилий13 мая 2024Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
- ААнна12 мая 2024С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
- ЕЕлена19 апреля 2024Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
- ООлеся18 апреля 2024Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
- ЕЕлена11 апреля 2024Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
- ННаталья10 марта 2024Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
- ММария10 января 2024Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
- ВВера9 января 2024Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
- ССветлана4 января 2024Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кабардино-Балкария»
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