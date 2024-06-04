Экскурсии в Кабардино-Балкарию из Владикавказа

Найдено 17 экскурсий в категории «Кабардино-Балкария» во Владикавказе, цены от 16 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Побывать в Приэльбрусье, подняться по канатной дороге и увидеть могучего исполина Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
Начало: у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
27 620 за всё до 3 чел.
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
Побывать в Долине нарзанов, впечатлиться силой водопадов и услышать о легендах этого края
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
27 220 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
Необычная Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Необычная Кабардино-Балкария
Полюбоваться Чегемскими водопадами и посетить роскошную винодельню за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Поразиться красоте природного памятника, сделать яркие снимки и отведать блюда традиционной кухни
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Полюбоваться бирюзовым озером и подняться по канатной дороге на «вершину мира»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 900 за всё до 4 чел.
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
4 отзыва
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
23 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 900 за всё до 3 чел.
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Сказочное Приэльбрусье из Владикавказа
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 990 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Индивидуальная
11 часов
16 отзывов
Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно. Рекомендуемое время выезда — 8:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Из Владикавказа на плато Бермамыт + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
26 600 за всё до 3 чел.
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Индивидуальная
10 часов
Чегемская сказка Кабардино-Балкарии
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г. Получили одни из самых ярких эмоций за всю жизнь😊😜😎 очень приятный,
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    вежливый и веселый гид, чистая машина и комфортное вождение. Поездка в одну сторону занимает около 3,5 часов, но с Тимуром они пролетели незаметно: интересные рассказы про достопримечательности в ненавязчивом стиле (как мы и хотели), юмористические истории, домашнее вино - ощущение будто ехали с хорошим другом. Тимур подсказывал, где самые красивые виды и где вкусно пообедать или перекусить. По пути мы заехали на красивое голубое озеро Гижгит, затем отправились покорять самую высокую горную вершину России - Эльбрус! Самая яркая эмоция от вершины - катание на снегоходах😍 Это место навсегда покорило наши души и сердца, что-то невероятное - смотрите фотографии - сами всё увидите! 😁 А лучше приезжайте и бронируйте экскурсию - не пожалеете!

    Ездили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 гЕздили с гидом Тимуром на Эльбрус 3 июня 2024 г
  • В
    Василий
    13 мая 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Все чётко, экскурсия очень понравилась. Рекомендую при хорошей погоде на горе будет супер.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    С погодой немного не повезло, но несмотря на это, экскурсия прошла комфортно. Гид Владимир не торопил нас по времени, на Эльбрус
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    поднимались без гида, но не торопились обратно. Несмотря на ограничение видимости, масштаб Эльбруса впечатляет. Команда организаторов работает четко, быстро отвечают на все возникающие организационные вопросы, при необходимости корректируют маршрут по желанию, подсказывают чем можно заменить локации на маршруте.

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
  • О
    Олеся
    18 апреля 2024
    Из Владикавказа к его величеству Эльбрусу и озеру Гижгит
    Самое яркое впечатление оставило наше путешествие. Гид, Юрий, прекрасный человек, замечательный собеседник. Отдельное спасибо ему. Из Владикавказа путь долгий, но это того стоило. С погодой повезло. Экскурсию бронировала поздно вечером, ответ не заставил себя ждать. Все заявленное выполняют. Спасибо
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Брали у Николая несколько туров, и, в зависимости от погоды он предложил поменять местами даты поездок на Эльбрус и в
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    Грозный. И мы безмерно благодарны ему за это! Были на Эльбрусе в отличный солнечный день!! Думаю, это и определило наши незабываемые эмоции от данной поездки!! Нашим гидом был Юрий. Отличный рассказчик не только об истории Осетии, но и многих интересных историй из ее жизни и жизни местного народа. На само посещение Эльбруса обычно отводится 2, максимум 3 часа. Но мы 4 часа не могли оторваться от захватывающих видов. Спасибо огромное Юрию, что терпеливо нас ждал внизу всё это время!! И периодически интересовался у нас по телефону, всё ли у нас хорошо. Поездку на Эльбрус однозначно рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
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    просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает человек. И Альберт наверно один из лучших гидов, с которыми я когда либо куда-то ездила. Он не просто обладает обширными знаниями по истории, не просто пытается дать максимум информации своим туристам и сделать поезду интересной, а он, в первую очередь, очень очень крутой человек! Все 9 часов экскурсии было ощущение, что мы ездим с очень хорошим другом, с которым открыто можно обсудить совершенно любую тему от природы до политики, от религии и стереотипов до психологии и саморазвития. Альберт, еще раз тебе огромнейшее спасибо за настроение!

  • М
    Мария
    10 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением. Особенно понравилась организация экскурсии. Лиана, Вам огромное спасибо. Все очень оперативно.
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    Спасибо гиду Магомеду. Большой молодец. Всегда рядом, причем абсолютно по-любому вопросу. Сопровождение на высшем уровне!!! Приеду весной однозначно, уж слишком тут красиво!

    Сегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлениемСегодня состоялась долгожданная поездка. Мы с подругой под большим впечатлением
  • В
    Вера
    9 января 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
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    безумно красивыми видами! Мы много путешествуем и стараемся выбирать гида из местных жителей - это придаёт экскурсии особый колорит и возможность прочувствовать всю любовь рассказчика к родному краю. Альберт очень интересный рассказчик и собеседник, это был очень интересный и увлекательный день с великолепными пейзажами и рассказами об истории Алании, о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, о традициях и обычаях народов Северного Кавказа. Благодарим Альберта за профессионализм! Отдельное спасибо за прекрасные фото! Желаем творческих успехов, процветания и до новых встреч!

  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места
    Красивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные местаКрасивая и очень комфортная поездка с Владимиром. Маршрут меняли по дороге ориентируясь на мои предпочтения:) и заехали в заранее не заявленные места

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Кабардино-Балкария»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Его Величество Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
  2. Из Владикавказа - на плато Бермамыт (с пикником в горах!)
  3. По живописной дороге: урочище Джилы-Су и пикник
  4. Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
  5. Необычная Кабардино-Балкария
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  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Кабардино-Балкария" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 16 990 до 27 620. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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