Экскурсионный тур «К ледникам и водопадам в горах Осетии» на 8 дней
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Описание
Северная Осетия и Горная Дигория хранят немало тайн древности и средневековья и поражают природой безумной красоты. Как не познакомиться с таким сочетанием истории и удивительных видов?
Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Кармадонское ущелье и Мидаграбинские водопады
08:30 Начало (авто: 135 км., поход: 6 км., 8-9 часов).
Кармадон – Даргавс – Мидаграбинские водопады – Куртатинское ущелье.
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.
Наша главная цель сегодня — Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером скал прячутся три ледника – Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь невероятным потокам, образующим несколько впечатляющих своим видом водопадов.
Уникальные творения природы низвергаются с невероятной высоты и производят впечатление падающих с неба. Самых знаменитых Мидаграбинских каскадов — восемь: Зейгалан, Тахкадон, четыре Хрустальных и два Зелёных.
Главный водопад Мидаграбинской долины — Большой Зейгалан. Высота падения водопада 750 метров — это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Зейгалан очень мощный, поэтому вместе со студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника.
Панорама Мидаграбинской подковы с низвергающимися со склонов потоками - поистине фантастическое зрелище! Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь. В это время они особенно полноводны.
После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч (вкл. в стоимость) и далее держим путь в сторону Куртатинского ущельяк смотровой площадке на долину Фиагдон. Отличительной достопримечательностью этого места являются «качели над пропастью» с панорамным видом на Долину!
Спускаясь далее в долину, сделаем остановку у легендарной Башни Курта и Тага. Башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Из поколения в поколение люди передают легенду о башне и ее обитателях. И эту историю мы обязательно узнаем на следующей нашей экскурсии по Куртатинскому ущелью.
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
Куртатинское ущелье, скальная крепость Дзивгис и древние селения
08:30 Начало (авто: 150 км., поход: 6,5 км., 8-9 часов).
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Ущелье являлось одним из основных очагов формирования осетинского народа и национальной культуры с эпохи раннего средневековья.
Куртатинское ущелье часто называют «страной нартов». Нарты – легендарный народ Кавказа, герои древнего эпоса, предки горских осетинских обществ.
Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Продолжим знакомиться с историей Осетии и отправимся в поход к башенным комплексам древних селений. Архитектурный памятник средневековья — город Цмити (Цымыти), основанный в начале 14 века.
Его основателем принято считать Цымыти — военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цмити был крупным городом, торгово-экономическим центром Алании. Исследуя развалины узнаем много интересного из истории этих мест, осмотрим десятки памятников архитектуры: склепы, боевые башни и руины жилых домов.
Цмити — настоящий музей под открытым небом, включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
Поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урыкау. Среди объектов этого комплекса древних селений — галуаны (укрепленные комплексы), ганахи (дом-крепость), родовые фамильные башни, святилища, наземные, полуподземные и подземные склепы, грунтовый могильник, а также памятные стелы и столбы-цырты. На территории селения Лац расположен объект культурного наследия «Нартовский ныхас». Ныхас (осет. — слово, выступление) — место сбора, обсуждения и выступления старейшин, там, где они «держали слово».
Доберемся до знаменитой скамейки с надписью «счастье не за горами, оно в горах», расположенной на смотровой площадке на Архонском перевале. Еще недавно об этом месте знали единицы, а сегодня порой приходится занимать очередь, чтобы сделать фото на уже знаменитой лавочке. С высоты 2300 метров над уровнем моря открываются нереальные виды с панорамой на весь Кавказский хребет!
На обратном пути при спуске в долину посетим самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Сюда приезжают паломники со всего юга России. У монастыря удивительная, хоть и не такая уж и давняя история, которую нам предстоит узнать.
Познакомимся с Фиагдонскими памятниками. У памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Алагирское ущелье, Цейский ледник и термальные источники
08:30 Начало (авто: 185 км., поход: 10 км., 8-9 часов).
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин — тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Цейское ущелье признано популярным местом активного отдыха и с давних времен привлекает внимание туристов. «Здесь на рассвет золотые взирают вершины и ленники, как замерзшее небо, лежат»: бард Юрий Визбор.
Отправляясь к Цейскому леднику, будьте уверены, вас ждёт незабываемое приключение, возможно, одно из самых ярких в Осетии. Ледник образовался около 150 миллионов лет назад. Это один из самых больших и низко опускающихся ледников на Кавказе.
Спускается ледник до высоты 2200 метров над уровнем моря. В длину Цейский ледник вместе с фирновыми полями протянулся на 9 км, а его общая площадь составляет 9,7 кв. км. Главный источник его питания — снега горы Адай-Хох.
Маршрут похода проложен вдоль живописного берега реки Цейдон через хвойный и лиственный лес в окружении скал. Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Вскоре лес расступается, мы оказываемся в зоне альпийских лугов и в обрамлении высоких гор впереди блестит ледник. Ледник словно дышит, постоянно шумит и живет своей жизнью. Мы сможем подойти ближе почувствовать его мощь и неукротимый нрав, ощутить природную стихию. Из ледяного грота ледника стремительным бурным потоком вырывается река Цейдон.
По завершении увлекательного похода выезжаем обратно во Владикавказ, но по пути обязательно заедем на термальные источники «Ганах-терма» в селении Верхний Бирагзанг, чтоб искупаться в бассейне с минеральной водой. Источник имеет вулканическое происхождение. Вода поднимается с глубины 2 300 м, имеет температуру более 40°С. Здесь можно расслабиться после напряженного дня и ощутить на себе чудодейственную силу источника!
Пикник-ланч (Вкл. в стоимость).
Возвращение во Владикавказ к 17:30.
Дигорское ущелье и водопад Байради
13:00 сбор группы от отелей во Владикавказе, переезд в Дигорское ущелье, размещение в туркомплексе/отеле. (авто: 130 км., поход: 3,5 км., 5 часов).
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.
Разместившись в туркомплексе в уютных номерах со всеми удобствами, отправимся на прогулку по эко-тропе к водопаду Байради, который находится в живописном ущелье неподалеку, на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Вечером собираемся на приветственный ужин для инструктажа по программе тура.
Осетинские селения
Экскурсионная программа и походы по Горной Дигории: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.
Начало 09:00 (авто: 98 км., поход: 5,5 км., 8 часов).
Отправляемся в путешествие по средневековым осетинским селениям, чтоб познакомиться с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии-Алании.
Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана — мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.
При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат». Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе. Недалеко, на скалистом хребте, развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.
Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.
По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами. В селении Махческ разглядим башню Абисаловых. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.
Пикник-ланч (включен в стоимость).
В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.
Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.
Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии. Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.
На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал, а в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.
Эко-тропы Горной Дигории и водопад «Три сестры»
Поход в программе дня: подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам Начало 09:00 (поход: 9 км., 8 часов)
Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: подъем на Кубус — священную гору Дигории, овеянную легендами и преданиями. В давние времена на этой горе собирались старейшины древних дигорцев и решали важные вопросы.
Во время восхождения нас будут ждать прекрасные панорамы, родники, вековые сосны, дикие цветы и великолепные виды на просторы Дигорского ущелья.
По пути с поляны Таймази полюбуемся великолепием водопадов «Три сестры», которые берут начало на леднике Таймази в Харесском ущелье.
Три белоснежных потока живописно срываются с отвесных скал на расстоянии 150-200 метров друг от друга. За много столетий эти стремительные потоки создали в горном массиве множество причудливых уступов и углублений.
Жемчужный водопад
Поход к водопаду Галдоридон — переезд во Владикавказ. Начало 09:00 (авто: 130 км., поход: 10-11 км., 8 часов)
Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: Галдоридон (Жемчужный водопад) – признанная гордость Национального парка «Алания». Этот невероятно прекрасный водопад достигает в высоту 35 метров и ниспадает со скал, словно с неба, образуя на крутых выступах пять каскадов.
Вокруг водопада множество брызг, он словно окутан водяным паром, поэтому в солнечную погоду там можно часто увидеть радугу.
Сама тропа к водопаду не менее интересна. Природа Дигории здесь открывается во всем своем великолепии: горные хребты, цветочные поля, долина реки и другие водопады на склонах — виды, от которых захватывает дух!
Обед в туркомплексе в 14:00.
Выезд во Владикавказ в 14:30.
Прибытие в аэропорт Владикавказа около 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в ТК Порог Неба или Tana Park Hotel, а также в отелях Владикавказа.
Стоимость за номер на 1 человека, руб:
|Размещение
Категория номера
Dbl
Двухместное
Twin
Двухместное
Single
Одноместное
Triple*
Трехместное
DBL+СH
2 взрослых +1 ребёнок
QUAD
Четырёхместное
Breakfast
Завтрак
Кадгарон Отель 3* + Порог Неба
Стандарт
92655
92655
61045
137460
133110
174580
Шв. стол
Кадгарон Отель 3* + Tana Park 3*
Стандарт
100920
100920
70180
147900
143550
185020
Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* + Порог Неба
Стандарт
104835
104835
72065
150510
146160
-
Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* + Tana Park 3*
Стандарт
113100
113100
81200
160950
156600
-
Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* + Порог Неба
Стандарт
97875
97875
62785
142680
134850
-
Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* + Tana Park 3*
Полулюкс
108460
108460
79460
156600
148770
-
Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* + Tana Park 3*
Стандарт
139780
139780
102080
188790
180960
-
Шв. стол
Варианты проживания
Гостиница Кадрагон
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Отель Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
DoubleTree by Hilton
«DoubleTree by Hilton Владикавказ» 4* расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля «DoubleTree by Hilton Владикавказ» было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Комплекс Порог Неба
Алания, одна из наиболее живописных территорий Северной Осетии, славится прекрасными условиями для отдыха. В Дигорском ущелье находится удивительно красивое плато, называемое местными жителями Байты Цахт, а приезжими – Солнечная поляна. Участок окружен высокими горами, между которыми особенно отчетливо воспринимается яркий свет солнца.
Спортивно-оздоровительная база представляет собой тихое уютное место, вокруг которого поддерживается безукоризненная чистота. Любители семейного отдыха оценят мягкий сумрак ночи без вспышек дискотечных огней и отсутствие громкой музыки. Проживание на турбазе позволит забыть о шуме и суете больших городов, поможет восстановить душевное равновесие, оздоровиться, надышаться головокружительно чистым воздухом.
Tana Park Hotel
В глубине Дигорского ущёлья, в живописном местечке на левобережье реки Харес, разместился отель Tana Park Hotel.
Его окружает огромное количество достопримечательностей природы: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. Заведение было открыто в осенью 2015 года. В ущелье он является уникальным в своём параметре бутик-отеля.
Отель способен покорить своих посетителей высоким качеством услуг, отличной гастрономией, интерьерами с необычным и профессиональным декором, удобной локацией с потрясающими видами и много чем ещё. Территория охраняется.
Помимо здания гостиницы имеется бар-ресторан. Отель может предложить своим гостям 17 комфортабельных номеров,15 из которых являются стандартными, а два номера относятся к классу suit.
В отеле можно отдохнуть как активно (ознакомиться с различными туристскими маршрутами), так и на полном релаксе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки + 6 обедов/пикников по маршруту экскурсий и 1 ужин
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: Аланский вечер — 700-1950 рублей
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Используем малотонажные автобусы типа: Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Gazelle Next Lux туристического класс на 20 мест.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.