2 день

Кармадонское ущелье и Мидаграбинские водопады

08:30 Начало (авто: 135 км., поход: 6 км., 8-9 часов).

Кармадон – Даргавс – Мидаграбинские водопады – Куртатинское ущелье.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.

Наша главная цель сегодня — Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером скал прячутся три ледника – Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь невероятным потокам, образующим несколько впечатляющих своим видом водопадов.

Уникальные творения природы низвергаются с невероятной высоты и производят впечатление падающих с неба. Самых знаменитых Мидаграбинских каскадов — восемь: Зейгалан, Тахкадон, четыре Хрустальных и два Зелёных.

Главный водопад Мидаграбинской долины — Большой Зейгалан. Высота падения водопада 750 метров — это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Зейгалан очень мощный, поэтому вместе со студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника.

Панорама Мидаграбинской подковы с низвергающимися со склонов потоками - поистине фантастическое зрелище! Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь. В это время они особенно полноводны.

После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч (вкл. в стоимость) и далее держим путь в сторону Куртатинского ущельяк смотровой площадке на долину Фиагдон. Отличительной достопримечательностью этого места являются «качели над пропастью» с панорамным видом на Долину!

Спускаясь далее в долину, сделаем остановку у легендарной Башни Курта и Тага. Башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Из поколения в поколение люди передают легенду о башне и ее обитателях. И эту историю мы обязательно узнаем на следующей нашей экскурсии по Куртатинскому ущелью.

Возвращение во Владикавказ к 17:30.