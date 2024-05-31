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уровень гостиницы даже приятно удивил. Прекрасная интересная программа, также в санатории есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.