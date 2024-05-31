Туры на водопады из Владикавказа

Найдено 7 туров в категории «Водопады» во Владикавказе, цены от 26 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классическое путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300 за человека
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400 за человека
Треккинг в Ингушетии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища»
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100 за человека
К ледникам и водопадам в горах Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам – природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
«Затем, обогнув Кубус, побываем у шумно бегущих по каменным склонам водопадов Три сестры, образованных рекой Таймази»
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Далее наш путь будет лежать в долину Мидаграбинских водопадов»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
    Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
  • А
    Алексей
    17 мая 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.
    Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволенПосетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Треккинг в Ингушетии
    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
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    уровень гостиницы даже приятно удивил. Прекрасная интересная программа, также в санатории есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.

    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    К ледникам и водопадам в горах Осетии
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    К ледникам и водопадам в горах Осетии
    Великолепно!
  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2023
    Классическое путешествие на Кавказ
    Добрый день всем! Тур "Классическое путешествие на Кавказ" очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 дней море впечатлений! Ущелья, горы,
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    водопады, горные реки! Гиды очень интересно рассказывали и знакомили с историей этих мест, с бытом и обычаями. Всё очень понравилось. Получилось незабываемое путешествие!!!

    Добрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 дней

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Классическое путешествие на Кавказ
  2. Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
  3. Треккинг в Ингушетии
  4. К ледникам и водопадам в горах Осетии
  5. На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Водопады" можно забронировать 7 авторских туров от 26 400 до 55 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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