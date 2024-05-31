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Авторский тур
6 дней
Классическое путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища»
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам – природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
«Затем, обогнув Кубус, побываем у шумно бегущих по каменным склонам водопадов Три сестры, образованных рекой Таймази»
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Далее наш путь будет лежать в долину Мидаграбинских водопадов»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ММарина30 мая 2024В конце мая брали тур. Интересный и познавательный тур. Все понравилось. Есть свободное время.
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ННадежда29 мая 2024Тур интересный. Гиды хорошие. Впечатлений море!
- ААлексей17 мая 2024Посетили главные достопримечательности Осетии, с погодой в некоторых моментах не повезло но в целом доволен.
- ТТатьяна8 мая 2024Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ЕЕкатерина7 ноября 2023Добрый день всем! Тур "Классическое путешествие на Кавказ" очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 дней море впечатлений! Ущелья, горы,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопады»
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