1 день

Прибытие в Владикавказ. Термальные источники, Дигорское ущелье, каньон Ахсинта

Прибытие в аэропорт г. Владикавказа до 13:15 или на железнодорожный вокзал.

13:30 Групповой трансфер.

Остановка на обед за доп. плату.

Отдых в термальных источников Бирагзанг в горах под открытым небом.

Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.

На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C).

Купание 1 час (входные билеты включены).

Трансфер в республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.

Во время пути вас ожидает увлекательная экскурсионная программа.

Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.

Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.

Ужин всей группы в ресторане отеля, обсуждение программы тура и инструктажа.

При отсутствии подходящих рейсов из г. Владикавказ программа и аэропорт прилета и вылета может быть изменен, уточняйте при бронировании.