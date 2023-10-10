Вы удивитесь тому, как естественно в него встроены рукотворные объекты: древние замки и башни органично вписываются в пейзажи, более того — позволяют голосу природы звучать ещё чётче, ярче, яснее.
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Владикавказ. Термальные источники, Дигорское ущелье, каньон Ахсинта
Прибытие в аэропорт г. Владикавказа до 13:15 или на железнодорожный вокзал.
13:30 Групповой трансфер.
Остановка на обед за доп. плату.
Отдых в термальных источников Бирагзанг в горах под открытым небом.
Не рекомендуется посещение бассейна в период обострения заболеваний.
На территории находится 3 бассейна: основной 35-38°C, малый горячий 40-43°C, малый холодный 5-15°C).
Купание 1 час (входные билеты включены).
Трансфер в республику Северная Осетия-Алания, а именно — в Дигорское ущелье.
Во время пути вас ожидает увлекательная экскурсионная программа.
Вы пройдёте через «ворота» горной Дигории — каньон Ахсинта — где нависающие скалы практически соприкасаются над головой путешественника, открывающего для себя новые, сказочные места — вы сможете полюбоваться ими с так называемого «Чертова моста», проложенного над рекой Урух.
Прибытие в отель «Тана Парк», расположенный в окружении водопада Метеласк, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.
Ужин всей группы в ресторане отеля, обсуждение программы тура и инструктажа.
При отсутствии подходящих рейсов из г. Владикавказ программа и аэропорт прилета и вылета может быть изменен, уточняйте при бронировании.
Поход в Караугомское ущелье
Общая протяжённость маршрута:10-13 км.
Перепад высот 1550-1850 метров
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
09:15 Выезд на авто-пеший маршрут в Караугомское ущелье.
За селением Дзинага вы оформите пропуск в пограничную зону (необходима копия паспорта, 1 страничка и прописка), и отправитесь в сторону Караугомского ледника, который когда-то был единственным ледником Кавказа, глубоко врезающимся в зону лесов — затем льды его отошли, и близкое приближение к нему стало опасным — участились случаи камнепадов.
Наш путь будет проходить через лесной массив соснового леса, вдоль бурлящей реки Караугомдон.
В зависимости от сезона вас будет окружать удивительная природа Северного Кавказа — цветущие рододендроны, кавказская азалия, кусты облепихи и смородины, смородины, огромные площади из “плюшевого” мха, а в осенний период по всему маршруту вы можете насобирать грибов.
Утолить жажду можно всегда набрав кристально чистой ледяной воды из горной реки.
Обед в пути (сух. паек) с красивым видом на ледник среди огромных камней и скал.
Маршрут заканчивается у переправы через реку Караугом-дон, с которой открывается великолепный вид на ледник и живописные вершины окрестных гор.
Возвращение в отель, отдых.
Ужин — самостоятельно в ресторане отеля.
Треккинг к водопаду Галдоридон, «Голова льва»
Общая протяжённость маршрута:15-18 км.
Перепад высот около 2000 метров
Завтрак в отеле.
Отправление в поход по ущелью реки Харес под руководством гида.
Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.
Маршрут проходит по экотропе, вдоль которой вы сможете познакомиться с растительным и животным миром Национально парка “Алания”.
Остановки у водопада “Чертова мельница” с завораживающим круговоротом воды, далее остановка у водопада пятикаскадного водопада Галдоридон, высота которого составляет 30 метров и открывается живописный вид на окрестности.
По пути маршрута мы посетим Кошару, где в прошлом местные жители держали скот.
Главная цель нашего путешествия – “Голова Льва”, добираться до которой мы будем через живописные подъёмы и спуски, вдоль высокогорных лугов с огромных количеством местных животных.
Обед (сух. паек) состоится у скалы «Голова Льва» —эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.
Возвращение в отель.
Вечером вы можете посетить баню и насладится отдыхом после активного путешествия (предварительный заказ, доплата).
Ужин — самостоятельно в ресторане отеля.
Экскурсионный день: Камунта, селение Галиат, башня Абисаловых
Продолжительность 6-7 часов.
Завтрак в отеле.
Выезд на программу от отеля.
Сегодня мы проедем много горных дорог, увидим потрясающие виды и пейзажи, посетим экскурсионные объекты и вкусно поедим.
Первая наша остановка у арт-объекта “Хъисын фæндыр”, выговорить сложно, но посмотреть стоит.
Один из таких удивительных памятников — Хъисын фæндыр — музыкальный инструмент, история которого насчитывает множество веков.
В селении Дунта нас ждет не менее интересный экскурсионный объект — Цирты — в переводе с Дигороского —"могила", по форме напоминающие балкарские менгиры — каменные столбы.
Следующая наша остановка — село Камунта, самое высокогорное селение Северной Осетии.
Прогулка по селу, где можно еще увидеть древние ограждения, каменные изгороди высокогорного аула, дома, многие из которых построены с использованием старых стен саклей горных аулов, которым уже более 200 лет.
Остановка на фотосессию.
Наш путь продолжим в селение Галиат через Уаллагкомском ущелье, где пролегал знаменитый Шелковый путь.
Это уникальный средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами, а крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора.
Обед в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами, домашним сыром, национальным супом — лывжа, домашними заготовками и чаем на травах, собранных в горах.
После вкусного обеда вы подниметесь к боевой башне Абисаловых, расположенной в селении Махческ.
Самые смелые смогут залезть в башню и из окон 4 этажа полюбоваться красотой края.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно в ресторане отеля.
Поход к ледникам Тана-Цете
Общая протяжённость маршрута:14-16 км.
Перепад высот 1740-2330 метров
Завтрак в отеле.
Поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете считается самым живописным маршрутом всего тура.
Компанию вам составят можжевельники, карликовые многолетние лиственные деревья, фантастические виды гор и ледников, а горная тропа приведет вас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.
На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.
На протяжении всего маршрута, вас будут окружать цветущие поляны цветов и заросли можжевельника, дорожки покрытые мягким мхом и каменные глыбы, лед и вода, горная река с кристально чистой водой и небольшие заросшие мхом ручейки, горный шиповник и лесные ягоды или грибы, полное разнообразие в одном месте!
Обед у горной реки (сух. паек).
Возвращение в отель.
Для желающих прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля.
Ужин — самостоятельно в ресторане отеля.
Подъем на гору Кубус - «кругосветное путешествие» и прогулка к Таймазинским водопадам
Общая протяжённость маршрута: 14 км
Перепад высот 1740-2330 метров
Завтрак в отеле.
Подъем на вершину горы Кубус, окутанной сотней легенд и преданий.
Восхождение порадует прекрасными панорамными видам и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса.
На самой вершине растет сосна “Красавица”, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только загадать желание и обойти вокруг сосны 3 раза, говорят, оно обязательно сбудется.
Спустившись с горы, вы продолжите прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, или как их еще называют “Три сестры” — их вид поразит вас даже на большом расстоянии: три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга с высоты примерно 300 метров.
Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал.
На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух. паек) и чай на травах.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Ужин — самостоятельно в ресторане отеля.
Прощание с Дигорией. Селение Ханаз, Задалесск, прогулка в дзуар Дигория. Трансфер в аэропорт г. Владикавказ
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправление в путешествие по средневековым осетинским селениям, где вы познакомитесь с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.
Поднявшись в селение Ханаз, вы увидите уникальные памятники средневекового зодчества — замок «Фрегат», похожий на корабль, осетинские цирты и склепы.
Далее вы отправитесь к селению Задалеск, где посетите музей матери–спасительницы аланских детей — Задалески Нана.
Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест — дзуар Дигори-изад (пер. Ангел Дигории), чтимое дигорцами с незапамятных времён.
Дигори-изад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез.
Её потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Остановка на обед за доп. плату.
Трансфер в аэропорт г. Владикавказ, к рейсам после 19:00.
Рекомендуем рейсы а/к Победа.
При отсутствии подходящих рейсов из г. Владикавказ программа и аэропорт прилета и вылета может быть изменен, уточняйте при бронировании.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Tana Park Hotel.
|Размещение
|Размещение в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. кровать взрослый
|Тана Парк отель 3* с завтраком
|69 000
|89 000
|59 000
Скидка для детей 12-14 лет на основном месте — 5%.
Варианты проживания
Tana Park Hotel
Tana Park Hotel уютно расположился в самом дальнем живописном уголке Дигорского ущелья на левом берегу реки Харес в "подкове" природных достопримечательностей: водопад Метеласка, гора Кубус, отроги Лабоды и Суганского хребта. В холле к услугам гостей небольшая библиотека и шахматный столик. В водопроводную систему отеля поступает чистейшая ледниковая вода, поэтому пить можно из-под крана. На территории отеля есть бассейн под открытым небом и русская баня.
Номер стандарт предполагает одно или двухместное размещение(22 кв. м). В номере есть фен, холодильник, телевизор, интернет (wi-fi), халаты, тапочки.
Бар-ресторан "Харес" будет рад предложить Вам блюда кавказской и европейской кухни, с душой приготовленные командой поваров из продуктов местных фермеров и даров природы. В уютных, выполненных в авторском стиле, залах ресторана Вас обслужит внимательный персонал и сориентирует по меню. Ужины, не включенные в программу, проходят здесь же. В окрестностях отеля на данный момент нет кафе и магазинов. Завтрак по системе «шведский стол», режим завтраков 08.30 до 10.00. Заезд в отель с 14.00, выезд до 12.00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы «ж/д вокзал / аэропорт г. Владикавказ — отель «Тана Парк» — ж/д вокзал / аэропорт г. Владикавказ» (микроавтобус), трансферы на маршруте (газель)
- Посещение термальных источников
- Размещение в отеле «Тана Парк» ***
- Питание по программе (завтраки в отеле, 4 сух. пайка, 1 обед в семье, приветственный ужин в 1 день)
- Услуги горного гида.
- Экосборы национального парка
- Экскурсионная программа по маршруту
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Питание, не включённое в программу
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Страховка от несчастных случаев
- Индивидуальные трансферы
- Бассейн под открытым небом в часы работы
- Треккинговые палки
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (от солнца);
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- кофта (флисовая);
- рюкзак (25-30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) – для себя и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем SPF50;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- кружка;
- треккинговые палки (можно взять в прокат, обратившись в нашу компанию).
- Необходим ли пропуск в туре для иностранных граждан?
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Поэтому для законного нахождения там необходимо оформить пропуск. Если вы не гражданин России, то пропуск необходимо оформлять за 45 дней до даты прибытия на курорт.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Для граждан России пропуск оформляется на месте.
- Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча. Групповой трансфер из аэропорта/ж-д вокзала г. Владикавказ осуществляется не позднее 13:15 утра. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура на выходе из зала прилёта.
Проводы. Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Владикавказ к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая будет погода?
Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горно-долинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью - наоборот). До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17°С. Лето прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. В горных долинах выпадает 350-400 мм осадков в год - вдвое меньше, чем в равнинной части республики.
- Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой часто используют осетинскую речь. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Необходимо уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
Помните, что на Кавказе не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
- Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 1500- 2300 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1900 метров над уровнем моря. На данных высотах организм не испытывает заметного кислородного голодания, но в первые дни во время активных физических нагрузок может возникать одышка. В связи с этим в программе тура исключены большие физические нагрузки в первые дни.
- Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр). Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
- стенокардия III-IV функционального класса,
- гипертоническая болезнь 3 ст.,
- хроническая почечная недостаточность,
- острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
- сердечно-сосудистые заболевания,
- легочные заболевания,
- стадия обострения хронических воспалительных процессов,
- острые инфекционные заболевания.
- Куда можно обратиться за мед помощью в туре?
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находится в селении Стур – Дигора. Режим работы: c 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: Суббота, Воскресенье. Телефоны: +7 (988) 836-58-50.
Фельдшерско-акушерский пункт в селении Дзинага. Режим работы: с 9 до 12.15 без перерыва. Выходной воскресенье. Телефон: +7 (988) 831-93-05.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/102, скорая помощь 03/103.
Республика Северная Осетия: «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России - 8 (8672) 25-84-32. Главное управление МЧС по Республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 70-00-01, +7 (8672) 758432, ул. Международная, 1.
- Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица - российский рубль. На маршруте, в кафе и в ресторанах можно расплачиваться только наличными. Запастись наличными лучше заранее в аэропорту Минеральные воды, так как в Дигорском ущелье банкоматов нет.
- Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
- Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право:принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
- Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.
В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
- Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Нужны ли какие-то документы при бронировании тура?
При бронировании тура необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления пропуска в Национальный парк «Алания»: полные паспортные данные (номер, серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), адрес прописки и предоставить копию паспорта РФ (1 страничка и прописка).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.