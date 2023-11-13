Легенды горцев. Экскурсионный тур

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Северная Осетия и Ингушетия — две изумительных по своей красоте республики Кавказа.

Проведите незабываемое время в этом увлекательном путешествии! Увидите Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы, и сторожевые башни 16-17 веков.

Вас ждут башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур, и уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
2
мая
6
мая
9
мая
13
мая
16
мая
20
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даты

Что вас ожидает:

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на горы, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники
Историко-архитектурные памятники
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон - Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

ВАЖНО: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъездАлагирское ущелье - Цей - аул Нар, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

QUAD

Чет-ое

Breakfast

Завтрак

Камелия 2*стандарт04.04.2024-03.12.20244050040500277006010059400-Завтрак
Кадгарон Отель 3*стандарт04.04.2024-03.12.2024435004350028700638006160081100Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*стандарт04.04.2024-03.12.20244700047000336006900066800-Шв. стол
комфорт04.04.2024-03.12.20245140051400371007570072700-Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт04.04.2024-03.12.20244700047000301006750065300-Шв. стол
полулюкс04.04.2024-03.12.20245040050400361007420071200-Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт04.04.2024-03.12.2024787008850060000112200102600-Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4*стандарт04.04.2024-03.12.2024------Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон»

3 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Гостиница «Владикавказ» 3

3 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

3 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

Камелия 2

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
13 ноя 2023
Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.
Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.Шикарные виды - дух захватывает! Отличные экскурсоводы - много интересного рассказали.
Н
23 авг 2023
От тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под мои хотелки она подобрала несколько вариантов, одним из которых я воспользовалась, оплатила тур и оплатила билеты так же через Большую Страну, все документы скинули как на почту так и в телеграмм, на все вопросы получила ответ, проживала в гостинице Владикавказ, хоть и 3* номера очень достойные, включен был завтрак (шведский стол) ни капли не пожалела, гостиница находится она прямо в центре, все экскурсии начинаются от неё, далее заезжали в ещё два отеля, автобусы комфортабельные все с кондиционером, гиды очень глубоко знают историю своего народа, пока едем до локации гид рассказывает историю данного места, большого трека нет нигде практически, автобусы подъезжают практически непосредственно к локации, в экскурсию включен Ланч, который оказался достаточно сытным, в первый день брала с собой бутерброд, он не потребовался, воду надо брать с собой, запасы воды можно пополнять либо с родников либо в местах ланча, можно взять про запас и просто оставлять в автобусе. Виды просто завораживают, уезжать не хотелось, хотелось ещё посетить несколько мест, не надышалась, не насмотрелась. С детьми можно, но это уже каждый по своему ребёнку судит, там горы, там ущелья, нужно беспрерывный контроль. Рекомендую данное направление с Большой Страной.
От тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под моиОт тура в восторге, моё знакомство с Большой страной началось с менеджера Ксении Гришиной, под мои
К
2 июня 2023
Добрый день! Тур очень интересный, Кавказ- многолик, природа необыкновенна. Лучше гор, могут быть только горы- абсолютно точное определение. Но не только природа занимает отдельного повествования, но и люди, живущие на территории Северной Осетии и Ингушетии. Вежливый, харизматичный, гостеприимный и душевный.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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