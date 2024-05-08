Пешие туры-прогулки во Владикавказе с экскурсоводом

Найдено 8 туров в категории «Пешеходные» во Владикавказе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800 за человека
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Треккинг в Ингушетии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
4 авг в 08:00
46 000 за человека
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000 за всё до 5 чел.
Отдых с видом на Казбек
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Отдых с видом на Казбек
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Треккинг в Ингушетии
    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
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    уровень гостиницы даже приятно удивил. Прекрасная интересная программа, также в санатории есть чем заняться и где погулять, если решил пропустить восхождение. Группа была очень разная по возрасту - от 13 до 65 лет, справились все, но я бы точно не рекомендовала этот тур тем, у кого есть проблемы с коленями и тем, кто не готов ходить по 12-15 км. (в гору и с горы) каждый день. Треккинговые палки обязательны.

    Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условияТур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Альпийская баллада Дигории. Этно-тур
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Альпийская баллада Дигории. Этно-тур
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

  • Н
    Николай
    19 марта 2024
    Альпийская баллада Дигории. Этно-тур
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
    Все понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать
  • А
    Антошина
    22 февраля 2024
    Шедевры Северной Осетии
    Организация тура на высшем уровне, все чётко.
  • Н
    Наталья
    24 октября 2023
    Треккинг в Ингушетии
    Добрый день! Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года. В данный тур мы с
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    мужем попали абсолютно случайно, так как наша группа для похода в Архыз в эти же дни не собралась и нас за два дня до начала нашего отпуска уведомили об этом)) Когда первый шок прошёл, я начала анализировать ситуацию и поняла, что ничего случайного в этой жизни нет! Покупали путёвку через турфирму Большая Страна, менеджер Татьяна Федосеева очень большая умница, спасибо ей за оперативность и быстрые ответы на все вопросы, возникающие в ходе бронирования тура. Быстро перебронировали на Трекинг по Ингушетии. Принимающая сторона. Никогда раньше не слышала про них, но в нашей группе было наверное 50 % людей, кто с ними ходил уже по другим маршрутам и были очень довольны их качеством работы. Итак — место встречи г. Минеральные воды. Забирают и с ж/д вокзала и с аэропорта, что очень удобно. Инструктор и по совместительству наш водитель — обоятельнейший профессионал Алексей Дусенко. Средство передвижения – очень комфортный микроавтобус Фольксваген. Приехали на место в гостиницу Архми уже вечером. Алексей заранее договорился чтобы нам оставили ужин – все были очень рады этому. Завтраки и ужины, подаваемые в гостинице были очень вкусными и разнообразными, шведский стол. Обеды нам организовывал Алексей на природе. Сытые были всегда) Гостиница прекрасная! Стоит в горах, виды красивые. Везде чистота, на втором этаже мед. центр, где можно принять различные процедуры и сделать массаж. Выше гостиницы, на верхней станции канатной дороги, есть классный ресторан, мы там ужинали в последний наш вечер тура. Настоятельно рекомендую!! Кстати, в гостинице в номерах из крана течёт вкусная структурированная горная вода. Что касается самого тура – очень понравилось всё! И программа и сама организация маршрута, ну и, конечно же, виды. Обязательны нужны треккиноговые палки, много подъёмов в горы- собственно, программа так и называется же – Трекинг в Ингушетии) Поначалу было очень сложно, мы офисные работники 50+, первый раз в таком походе, но потом и мы втянулись. Алексей, ведя группу на очередной маршрут, очень грамотно планировал остановки для отдыха, отвечал на все бесконечные вопросы - по несколько раз одно и то же – столько терпения у него!!!! И всегда без тени раздражения или недовольства. Мне, как руководящему работнику, было чему у него поучиться. Группа подобралась на редкость живая и весёлая! Хоть и разновозрастная, но быстро сплочённая. Особенно хочется передать привет замечательной девочке Ане из Москвы) И особые слова благодарности Алексею – узнав, что меня укачивает в транспорте, сразу же посадил впереди рядом с собой на всю неделю – поэтому никакого дискомфорта не ощущала. А водитель он классный! Всех благ ему в жизни, побольше адекватных туристов и счастья в личной жизни! Очень бы хотелось, чтобы руководство турклуба финансово отметило его работу дополнительно – пожелание всей нашей группы) Тур рекомендую от всей души, полная перезагрузка! Наталья. Белгород

  • Д
    Дарья
    10 октября 2023
    Легенды горной Дигории
    Прекрасно организованная программа путешествия в горную Дигорию: каждый день особенный по своему. Внимательный и опытный гид, хороший отель, вкусные сухпайки на маршрутах и горный чай на привалах)
  • А
    Алла
    12 сентября 2023
    Величие гор Ингушетии
    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
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    воздухом, снять телесную тяжесть после офисного кресла. Вы будете много ходить, смотреть и слушать тишину. Не пугайтесь продвинутого уровня, можно всегда найти альтернативу. Тур подойдёт для тех, кто ищет новые впечатления и любит путешествовать, место не изъезженное. Мы с подругой поехали в начале сентября (нам повезло и было тепло), но вообще гид нам говорил что к концу сентября уже выпадает первый снег, так что лучше ехать летом. Отдельно хотелось бы выразить благодарность нашему гиду Висхану. Это человек с большим сердцем, очень гостеприимный и эрудированный человек.

    Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединитсяВеличие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится
  • Д
    Дина
    7 августа 2023
    Зажигательный Кавказ
    Спасибо большое!!! За приятный отдых и море впечатлений.
  • И
    ИльЯ
    7 августа 2023
    Зажигательный Кавказ
    Отдельное спасибо организатору тура Заре, будем по вам скучать.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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