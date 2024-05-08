1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Величие гор Ингушетии
Начало: г. Назрань
17 июня в 10:00
2 сен в 10:00
от 54 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
55 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: На ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэро...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Покорение Казбека со стороны Северной Осетии
Совершить восхождение на «пятитысячник» Кавказа и расслабиться в горячих природных ваннах
Начало: Владикавказ
4 авг в 08:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Горячие ванны и Верхний Кармадон: путешествие с ночевкой
Начало: Проспект Коста, 174, Владикавказ
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
5 дней
Отдых с видом на Казбек
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
47 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна8 мая 2024Тур очень понравился, открыла для себя ранее неизвестный регион. Очень красивое и живописное место, отличные условия проживания в санатории Армхи,
- ААнжела28 марта 2024Альпийская баллада Дигории. Этно-турСпасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ССофья19 марта 2024Альпийская баллада Дигории. Этно-турОрганизация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
- ННиколай19 марта 2024Альпийская баллада Дигории. Этно-турВсе понравилось, встретили вовремя, с логистикой вообще вопросов не было. Из того, что улучшить: можно узнавать предпочтения по еде у туристов заранее.
- ААнтошина22 февраля 2024Шедевры Северной ОсетииОрганизация тура на высшем уровне, все чётко.
- ННаталья24 октября 2023Добрый день! Направляю вам отзыв по туру Трекинг в Ингушетии с 8 по 14 октября 2023 года. В данный тур мы с
- ДДарья10 октября 2023Прекрасно организованная программа путешествия в горную Дигорию: каждый день особенный по своему. Внимательный и опытный гид, хороший отель, вкусные сухпайки на маршрутах и горный чай на привалах)
- ААлла12 сентября 2023Величие гор Ингушетии отличный тур для тех, кто устал от городской суеты и хотел бы воссоединится с природой, подышать свежим
- ДДина7 августа 2023Зажигательный КавказСпасибо большое!!! За приятный отдых и море впечатлений.
- ИИльЯ7 августа 2023Зажигательный КавказОтдельное спасибо организатору тура Заре, будем по вам скучать.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 авторских туров от 16 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 8 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Пешеходные», 10 ⭐ отзывов, цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август