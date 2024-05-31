Откройте для себя мифы и легенды Владикавказа с нашими турми

Найдено 5 туров в категории «Мифы и легенды» во Владикавказе, цены от 20 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды горной Дигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Легенды горцев. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250 за человека
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 20 295 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«Затем поболтаем ножками на качелях, расположенных на обрыве в Фиагдонском ущелье, и услышим легенду о двух братьях, построивших башню Курта и Тага»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Согласно древнегреческому мифу, именно здесь разгневанные боги приковали к утёсу юношу, передавшего огонь людям»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Воронова
    31 мая 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
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    13 и 14 лет, всем очень понравилось. Ездим с Большой Страной уже не в первые, все туры грамотно скомпонованы. Посмотрели все основные достопримечательности Северной Осетии и Ингушетии. Автобусы комфортные, гиды интересные! Рекомендую данный тур.

  • Л
    Ларина
    27 мая 2024
    Легенды горцев. Экскурсионный тур
    В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну и обо всём по
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    порядку!!! В тур мы поехали с подругой 16-20 мая 2024 г. До этого я отдыхала с этим туроператором в Дагестане, поэтому выбор мой был очевиден. Скажу что организация не много отличалась в этих республиках, но мы остались довольны. Первый вечер была обзорка по Владикавказу, интересно, много информации, поразили собаки, которые очень дружелюбные и сопровождали на всём пути. Город влюбляет в себя… 2 день была- Ингушетия, и наконец-то то мы увидели горы в их величии, меня этот регион поразил своим непостоянством погоды, мы испытали все- солнце, дождь, снег. Единственный минус- гид Алехан, рассказывает интересно, НО нам бы общую хоть инфу дал про Ингушетию чем богаты, чем живут и пр., а то он то знает, а мы нет, очень много фамилий - фамилий на каждую башню и всё. А ещё очень хотелось слушать его, но и фотографироваться тоже, а времени на локациях он отдельно не давал, те ты либо слушаешь, либо идешь делать фото, а иначе потом всё в автобус и дальше. Но Ингушетия впечатлила!!! На 3 день были ущелья и Даргавский некрополь- с погодой очень повезло, был самый позитивный, самый интересный и понимающий гид Заур!!! Спасибо ему огромное, за время на локациях, за интересные истории из жизни, за позитивный настрой и обратную связь со своими гостями (нами) и конечно за доступную информацию!!!! 4 день мы были на канатке, на леднике- эмоции зашкаливали!!!! Сначала, я как то пыталась всё сравнить с Дагестаном, но потом поняла, что эти республики уникальны неповторимы, очень красивы, в них проживают очень гостеприимные люди. Ни на минуту не пожалела, о том что поехала и более того, хочу ехать смотреть, любоваться Кавказом дальше!!!! Про гостиницу - жили в Камелии, находится почти в центре, мы не прихотливы, кровать нормальная, душ, туалет в номере, холодильник был, на этаже кулер, завтрак заказываешь заранее- чай правда только чёрный и кофе растворимый, но есть кофейня прямо в отеле(с 10 утра), а так всё вкусно и мы наедались. Про пироги в Осетии даже говорить много не буду- они божественны!!! Так что помимо впечатлений, привезла ещё 3кг на талии))) но это другая история)) Спасибо за то, что делаете туризм доступным и интересным и безопасным!!!

    В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! НуВ общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Легенды горцев. Экскурсионный тур
    Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором.
    Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юморомПонравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юморомПонравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором
  • Я
    Яна
    24 апреля 2024
    Легенды горцев. Экскурсионный тур
    Я в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомится с культурой и историей, увидеть современный Владикавказ.
    Я в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомитсяЯ в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомится
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и Терек и идеальными завтраками)
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    понравилась, гиды один лучше другого, обеды сытные. Один минус - Аланский вечер всего 2 часа, не хотелось чтобы он заканчивался))) По дороге домой уже выбирали в какой ещё тур поедем с Большой страной. Спасибо всем организаторам!

    Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть иТур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и
  • С
    Сергей
    20 декабря 2023
    Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
    Тур очень насыщенный, понравился! Много видовых экскурсий и исторических-информационных, заскучать не дают) вкусная местная кухня, включённая в программу. Главное, чтобы
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    повезло с погодой - в горах с этим не угадаешь. У нас три дня была хорошая погода и все увидели, что должны были, а на последний день погода испортилась и вместе гор мы смотрели на снежные тучи, а горы были в телефоне на фото у гида😂

  • Д
    Дарья
    10 октября 2023
    Легенды горной Дигории
    Прекрасно организованная программа путешествия в горную Дигорию: каждый день особенный по своему. Внимательный и опытный гид, хороший отель, вкусные сухпайки на маршрутах и горный чай на привалах)
  • В
    Виктория
    14 июня 2021
    Легенды горной Дигории
    Все на высшем уровне - от маршрутов с необыкновенными видами до уютного отеля!!!
  • Д
    Деревеженко
    14 июня 2021
    Легенды горной Дигории
    Тур был восхитительный! Гид Наталья - настоящий профессионал! Одно пожелание: обращать внимание туристов на необходимость иметь серьезную экипировку от дождя,
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    так как в горах прохладно и дождливо, то дождевика явно недостаточно. Необходимы хорошие трекинговые ботинки и мембранный костюм. Отель Тана-парк очень уютный, персонал гостеприимный, шеф-повар ресторана постоянно радовал высоким качеством блюд, СПАСИБО! На день выдается сытный сухой паек. Провели незабываемую неделю в красивейшей Дигории!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Легенды горной Дигории
  2. Легенды горцев. Экскурсионный тур
  3. Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
  4. Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
  5. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 авторских туров от 20 250 до 69 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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