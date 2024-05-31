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Авторский тур
7 дней
Легенды горной Дигории
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
30 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 20 295₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
«Затем поболтаем ножками на качелях, расположенных на обрыве в Фиагдонском ущелье, и услышим легенду о двух братьях, построивших башню Курта и Тага»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
«Согласно древнегреческому мифу, именно здесь разгневанные боги приковали к утёсу юношу, передавшего огонь людям»
21 июня в 05:00
2 июля в 05:00
6100054 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВоронова31 мая 2024Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
- ЛЛарина27 мая 2024В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну и обо всём по
- ННаталья19 мая 2024Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором.
- ЯЯна24 апреля 2024Я в восторге от Осетии и Ингушетии. Места великолепные, люди красивые. удалось погрузиться в атмосферу, познакомится с культурой и историей, увидеть современный Владикавказ.
- ООльга27 марта 2024Тур оправдал все ожидания, все организовано на высшем уровне. Гостиница (Владикавказ с видом на мечеть и Терек и идеальными завтраками)
- ССергей20 декабря 2023Тур очень насыщенный, понравился! Много видовых экскурсий и исторических-информационных, заскучать не дают) вкусная местная кухня, включённая в программу. Главное, чтобы
- ДДарья10 октября 2023Прекрасно организованная программа путешествия в горную Дигорию: каждый день особенный по своему. Внимательный и опытный гид, хороший отель, вкусные сухпайки на маршрутах и горный чай на привалах)
- ВВиктория14 июня 2021Все на высшем уровне - от маршрутов с необыкновенными видами до уютного отеля!!!
- ДДеревеженко14 июня 2021Тур был восхитительный! Гид Наталья - настоящий профессионал! Одно пожелание: обращать внимание туристов на необходимость иметь серьезную экипировку от дождя,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мифы и легенды»
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