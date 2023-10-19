В этом туре мы увидим настоящие древние артефакты, руины замков и храмовых сооружений, уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат и много других интересных мест. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 05.04 по 29.11.2024) и понедельникам (с 08.04 по 04.11.2024).

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Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Рассмотрим старинные святилища и склепы, отыщем камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Заключительный день во Владикавказе.

Километраж за день: 255 км., продолжительность 10 часов.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Камелия 2* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 49200 49200 33600 72900 72000 - Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 52800 52800 34800 77400 74700 98400 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 57000 57000 40800 83700 81000 - Шв. стол комфорт 05.04.2024-03.12.2024 62400 62400 45000 91800 88200 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 57000 57000 36600 81900 79200 - Шв. стол полулюкс 05.04.2024-03.12.2024 61200 61200 43800 90000 86400 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 96600 108600 73740 137700 126000 - Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 05.04.2024-03.12.2024 - - - - - - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.