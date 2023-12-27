На внедорожнике по загадочной Северной Осетии

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе
Невероятная Северная Осетия — вы сможете увидеть все «визитные карточки» этого потрясающего горного региона.

Мы посетим древние пещеры и башни крепости Дзивгис, а затем отправимся в Даргавс — «город мёртвых» с его загадочными усыпальницами.

Вы будете поражены живописными видами Аланского Успенского монастыря с высоты более 1000 метров, а завершится путешествие у одного из самых необычных водопадов в мире.
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
2
янв
3
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Крепость Дзивгис
  • Даргавс «город мёртвых»
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Кадаргаванский каньон
  • Водопад Кольцо
  • Арт-объекты по пути следования:
  • Зеркальный барс
  • Буква осетинского алфавита «Æ»

Описание

В программе экскурсии• Кармадонское ущелье — вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошёл ледник Колка;
  • крепость Дзивгис — одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе. Вы посетите древние пещеры и башни. Узнаете, кем и когда они были построены и благодаря чему им удалось сохраниться до наших дней;
  • Даргавс «город мёртвых» — вы увидите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и конусов. А также услышите легенды, связанные с этим таинственным местом;
  • Аланский Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь России расположился на высоте 1300 метров. Здесь вы насладитесь живописной панорамой и неповторимыми видами;
  • башня Курта и Тага — вы услышите историю ссоры двух братьев и их примирения на закате лет, а также оцените вид на три горных ущелья;
  • Кадаргаванский каньон — необычный впечатляющий природный памятник. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны;
  • водопад Кольцо — таких водопадов описано всего 2 в мире, один находится в США (штат Монтана), и такой же у нас в Осетии. Вы пройдёте по Карцинской теснине и увидите, где вода пробила себе путь через камень. На обратном пути можно заехать попробовать и при желании приобрести настоящий домашний горный сыр.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание (средний чек 300 р.)
  • Входные билеты (200 р.)
Место начала и завершения?
г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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