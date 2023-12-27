Невероятная Северная Осетия — вы сможете увидеть все «визитные карточки» этого потрясающего горного региона.
Мы посетим древние пещеры и башни крепости Дзивгис, а затем отправимся в Даргавс — «город мёртвых» с его загадочными усыпальницами.
Вы будете поражены живописными видами Аланского Успенского монастыря с высоты более 1000 метров, а завершится путешествие у одного из самых необычных водопадов в мире.
Мы посетим древние пещеры и башни крепости Дзивгис, а затем отправимся в Даргавс — «город мёртвых» с его загадочными усыпальницами.
Вы будете поражены живописными видами Аланского Успенского монастыря с высоты более 1000 метров, а завершится путешествие у одного из самых необычных водопадов в мире.
Ближайшие даты:
27
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28
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29
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Крепость Дзивгис
- Даргавс «город мёртвых»
- Аланский Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Кадаргаванский каньон
- Водопад Кольцо
- Арт-объекты по пути следования:
- Зеркальный барс
- Буква осетинского алфавита «Æ»
Описание
В программе экскурсии• Кармадонское ущелье — вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошёл ледник Колка;
- крепость Дзивгис — одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе. Вы посетите древние пещеры и башни. Узнаете, кем и когда они были построены и благодаря чему им удалось сохраниться до наших дней;
- Даргавс «город мёртвых» — вы увидите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и конусов. А также услышите легенды, связанные с этим таинственным местом;
- Аланский Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь России расположился на высоте 1300 метров. Здесь вы насладитесь живописной панорамой и неповторимыми видами;
- башня Курта и Тага — вы услышите историю ссоры двух братьев и их примирения на закате лет, а также оцените вид на три горных ущелья;
- Кадаргаванский каньон — необычный впечатляющий природный памятник. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны;
- водопад Кольцо — таких водопадов описано всего 2 в мире, один находится в США (штат Монтана), и такой же у нас в Осетии. Вы пройдёте по Карцинской теснине и увидите, где вода пробила себе путь через камень. На обратном пути можно заехать попробовать и при желании приобрести настоящий домашний горный сыр.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Питание (средний чек 300 р.)
- Входные билеты (200 р.)
- Место начала и завершения?
- г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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