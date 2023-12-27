Невероятная Северная Осетия — вы сможете увидеть все «визитные карточки» этого потрясающего горного региона.



Мы посетим древние пещеры и башни крепости Дзивгис, а затем отправимся в Даргавс — «город мёртвых» с его загадочными усыпальницами.



Вы будете поражены живописными видами Аланского Успенского монастыря с высоты более 1000 метров, а завершится путешествие у одного из самых необычных водопадов в мире.