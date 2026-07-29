Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Приглашаем в насыщенное путешествие по таинственной Северной Осетии! Вы увидите главные достопримечательности трех ущелий: Куртатинского, Даргавского и Кармадонского. Оцените водопады, каньоны, наскальную крепость, фамильные башни и «город мертвых». А также услышите самое интересное о кавказских традициях и обычаях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Северная Осетия — долина чудес

Вы увидите живописнейшие места Алании: Кадаргаванский каньон и Мидаграбинское озеро (озеро доступно с июня по сентябрь, в остальное время доезжаем до смотровой Кахтисар). Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес». Мы расскажем, как образовались эти природные сокровища и какие интересные факты с ними связаны.

Прошлое в настоящем

Северная Осетия — регион с яркой и богатой историей. Вы рассмотрите таинственные башни Курта и Тага, Дзивгисскую наскальную крепость и средневековый некрополь Даргавс. Раскроете историю высокогорного Аланского мужского монастыря и узнаете о гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Кроме того, мы расскажем о современной жизни нашего края: его традициях, культуре и вневременных легендах.

Организационные детали

Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.

Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).

Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.

Дополнительные расходы