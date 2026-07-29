Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Посетить самые интересные места региона и насладиться его потрясающей природой
Приглашаем в насыщенное путешествие по таинственной Северной Осетии! Вы увидите главные достопримечательности трех ущелий: Куртатинского, Даргавского и Кармадонского. Оцените водопады, каньоны, наскальную крепость, фамильные башни и «город мертвых». А также услышите самое интересное о кавказских традициях и обычаях.
Вы увидите живописнейшие места Алании: Кадаргаванский каньон и Мидаграбинское озеро (озеро доступно с июня по сентябрь, в остальное время доезжаем до смотровой Кахтисар). Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес». Мы расскажем, как образовались эти природные сокровища и какие интересные факты с ними связаны.
Прошлое в настоящем
Северная Осетия — регион с яркой и богатой историей. Вы рассмотрите таинственные башни Курта и Тага, Дзивгисскую наскальную крепость и средневековый некрополь Даргавс. Раскроете историю высокогорного Аланского мужского монастыря и узнаете о гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Кроме того, мы расскажем о современной жизни нашего края: его традициях, культуре и вневременных легендах.
Организационные детали
Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).
Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Надевайте удобную одежду и возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года.
Дополнительные расходы
Поездка на Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 ₽
За группу 5-7 человек — 3000 ₽, больше участников — по договорённости
Входные билеты в некрополь Даргавс — 150 ₽ с чел., Тропа чудес — 100 ₽ с чел.
Также можем посетить по вашему желанию: — Лавочку счастья над пропастью (2600 метров над уровнем моря) — 3000 ₽ за группу — Полёт на параплане — 6000 ₽ с чел. — Горячие источники Бирагзанг — 2000 ₽ за группу — Посещение водопада Кольцо — 1500 ₽ за группу — Водопад Зейгалан — 1000 ₽ за группу
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1724 туристов
Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
Очень интересная экскурсия. Невероятно красивые места.
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Е
Екатерина
Большое спасибо за интересную поездку. Нам очень понравилось! Рекомендуем!
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Екатерина
Красиво было, интересно. Спасибо большое!
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Анна
Выражаем огромную благодарность за классную организацию экскурсии, наполненный яркими впечатлениями маршрут! Отдельное спасибо нашему гиду Юрию - эрудированный человек, столько интересных моментов рассказал, был заботлив и тактичен! После этой экскурсии Северная Осетия-Алания в нашем сердце ❤️
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Дарья
Отличная экскурсия! Анатолий чудесно провел экскурсию, с комфортом провез по всем точкам маршрута, интересно рассказал об истории Республики и всех живописных местах, что удалось увидеть. Несмотря на непогоду поездка получилась с максимальным комфортом.
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М
Майя
Все прошло отлично! Нашим гидом был Юрий- замечательный рассказчик, который с большой любовью и гордостью за свою республику посвятил нас в историю, культуру, особенности менталитета и жизни в Северной Осетии. читать дальшеуменьшить
К тому же Юрий аккуратный водитель (что немаловажно в горах), а маршрут спланирован идеально: времени хватило на все- и пофотографироваться, и неспеша осмотреться на локациях, и пообедать, и покачаться на качелях. Мы замечательно провели время. Спасибо! Семья из Петербурга- Юрий, Майя, Мила.
+1
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