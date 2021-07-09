Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Древняя и загадочная Северная Осетия

Посетить самые интересные места региона и насладиться его потрясающей природой

5
8 отзывов
Приглашаем в насыщенное путешествие по таинственной Северной Осетии! Вы увидите главные достопримечательности трех ущелий: Куртатинского, Даргавского и Кармадонского.

Оцените водопады, каньоны, наскальную крепость, фамильные башни и «город мертвых».

А также услышите самое интересное о кавказских традициях и обычаях.
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия
Древняя и загадочная Северная Осетия

Что вас ожидает

Северная Осетия — долина чудес

Вы увидите живописнейшие места Алании: водопад, который низвергается через круглое отверстие в скале Кольцо, Кадаргаванский каньон и самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес». Мы расскажем, как образовались эти природные сокровища и какие интересные факты с ними связаны.

Прошлое в настоящем

Северная Осетия — регион с яркой и богатой историей. Вы рассмотрите таинственные башни Курта и Тага, Дзивгисскую наскальную крепость и средневековый некрополь Даргавс. Раскроете историю высокогорного Аланского мужского монастыря и узнаете о гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Кроме того, мы расскажем о современной жизни нашего края: его традициях, культуре и вневременных легендах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: некрополь Даргавс — 100 р. с человека, Тропа чудес — 100 р. с человека
  • По желанию можно устроить пикник в горах. Детали уточняйте в личном сообщении.
🚩 Начало и место завершения: у места вашего проживания во Владикавказе.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.
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8 реальных отзывов от туристов

Н
9 июля 2021
Благодаря экскурсии, мы увидели множество интересных мест. Маршрут составлен Николаем очень хорошо. Гид отвечает на все вопросы, с любовью делится знаниями о своём крае. Двигались с остановками для фотографий, где-то грустили, где-то смеялись. На память останется множество фотографий и впечатлений.
А
8 июля 2021
Захотелось проехать по памятным для нас местам Осетии. Составили удобный для нас маршрут. Все оговорили с гидом Николаем. Было все выполнено. Ненавязчиво, терпеливо, останавливал где нам хотелось. Очень приятное впечатление.
В
1 июля 2021
Кармодонское ущелье это ужас!
П
28 июня 2021
Николай очень опытный, отзывчивый экскурсовод и организатор. Благодарю за прекрасные выходные в Северной Осетии.
С
11 июня 2021
Прекрасная и легкая поездка, которая оставила массу положительных впечатлений! По времени получилась даже дольше заявленного из-за того, что мы фотографировались под каждым камнем и Николай нас не дёргал. Спасибо ему за отличное настроение, рассказы, возможность прикоснуться к истории и познакомиться с красотами Северного Кавказа! Качели, горы, ущелья, пикник, водопады и многое другое - это то, что обязательно нужно посетить при поездке в Северную Осетию - Аланию.
Е
2 июня 2021
О эта прекрасная Северная Осетия😍 мое сердечко осталось там))💓 Николай в лучшем виде показал нам все красоты этих мест. 👍рассказал интересные факты, показал лучшие места😍 Останавливался в любых местах по нашему желанию, показал лучшие ракурсы для фото, накормил нас сумашедшими пирогами и шашлыками🤤 Благодаря этому отзывчивому, позитивному и во всех смыслах лучшему гиду мы обязательно приедем еще, а уезжать совсем не хотелось)) Рекомендую 100% 🙌
А
12 мая 2021
Очень понравилась поездка по Северной Осетии, Николай прекрасный Водитель, не смотря на то, что дороги в горах сложные было совсем не страшно) успели посмотреть все, что хотели, Николай специально останавливал в местах, где можно сделать красивые фото! Рекомендуем всем такую поездку, мы с мужем остались довольны!
O
1 мая 2021
Отличный, интересный маршрут экскурсии. Мы были с ребёнком 5 лет- это тоже внесло свои коррективы - возможно без ребёнка мы бы услышали и узнали больше исторических и культурных моментов. Но хочется поблагодарить гида за отлично составленный маршрут - мы увидели все, что хотели, за аккуратное вождение. За вкусные пироги на углях (готовил, конечно, не гид - но он привёз нас в это место). У нас много эмоций, впечатлений!

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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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