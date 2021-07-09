Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Северная Осетия — долина чудес

Вы увидите живописнейшие места Алании: водопад, который низвергается через круглое отверстие в скале Кольцо, Кадаргаванский каньон и самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады. Прокатитесь на качелях с панорамным видом на долину Куртатинского ущелья, увидите место схода ледника Колка и подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес». Мы расскажем, как образовались эти природные сокровища и какие интересные факты с ними связаны.

Прошлое в настоящем

Северная Осетия — регион с яркой и богатой историей. Вы рассмотрите таинственные башни Курта и Тага, Дзивгисскую наскальную крепость и средневековый некрополь Даргавс. Раскроете историю высокогорного Аланского мужского монастыря и узнаете о гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Кроме того, мы расскажем о современной жизни нашего края: его традициях, культуре и вневременных легендах.

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