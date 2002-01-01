Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!

Посетить главные достопримечательности фантастически красивого региона и узнать о местной жизни

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Владикавказа
Северная Осетия удивит вас могучими ущельями и каньонами, древними крепостями и башнями, высокогорными монастырями и «городом мертвых» со средневековыми склепами.

Я расскажу историю 📖 и легенды этой удивительной земли, познакомлю с ее менталитетом, угощу горным ⛰️ чаем и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!

Что вас ожидает

Невероятная Северная Осетия
Вы увидите все «визитные карточки» потрясающего горного региона. В программе экскурсии:

  • Кармадонское ущелье — вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошел ледник Колка.
  • Крепость Дзивгис — одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе. Вы посетите древние пещеры и башни; узнаете, кем и когда они были построены и за счет чего им удалось сохраниться до наших дней.
  • «Город мертвых» Даргавс — вы увидите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и конусов и услышите легенды, связанные с этим таинственным местом.
  • Аланский Успенский мужской монастырь — расположенный на высоте 1300 метров, он является самым высокогорным монастырем России. Вы узнаете, чем еще он знаменит, и насладитесь живописными панорамами.
  • Башня Курта и Тага — вы услышите историю 📖 ссоры двух братьев и их примирения на закате лет. А также оцените вид на три горных ущелья.
  • Кадаргаванский каньон — необычный и впечатляющий природный памятник. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны.
  • Водопад Кольцо — вы пройдете по Карцинской теснине, где вода пробила себе путь через камень.

Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес», увидите качели над пропастью и посмотрите, как делают домашний осетинский сыр.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: смотровая площадка — 100 рублей с человека, Даргавс — 100 рублей с человека
  • По желанию мы можем заехать на обед в кафе с традиционными национальными блюдами и домашним вином 🍷. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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