Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Северная Осетия откроется вам с новой стороны во время этой индивидуальной экскурсии на внедорожнике.



Вы увидите могучие ущелья и каньоны, древние крепости и башни, посетите высокогорные монастыри и загадочный «город мертвых» с средневековыми склепами.



Ваш гид расскажет истории и легенды этих мест, познакомит с местным менталитетом и угостит горным чаем. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием, полным открытий и впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии на внедорожнике в Северную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами региона. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет атмосферности горным пейзажам. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и сложность маршрута.

Сейчас август — это идеальное время.