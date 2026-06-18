Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

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На внедорожнике в загадочную Северную Осетию

Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Северная Осетия откроется вам с новой стороны во время этой индивидуальной экскурсии на внедорожнике.

Вы увидите могучие ущелья и каньоны, древние крепости и башни, посетите высокогорные монастыри и загадочный «город мертвых» с средневековыми склепами.

Ваш гид расскажет истории и легенды этих мест, познакомит с местным менталитетом и угостит горным чаем. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием, полным открытий и впечатлений
5
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Могучие ущелья и каньоны
  • 🏰 Древние крепости и башни
  • 🕌 Высокогорные монастыри
  • 💀 Таинственный «город мертвых»
  • 🍵 Угощение горным чаем
  • 📜 Увлекательные истории и легенды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для экскурсии на внедорожнике в Северную Осетию - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами региона. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, что добавляет атмосферности горным пейзажам. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные ограничения и сложность маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Крепость Дзивгис
  • «Город мертвых» Даргавс
  • Аланский Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Кадаргаванский каньон
  • Водопад Кольцо
  • Смотровая площадка «Тропа чудес»

Описание экскурсии

Невероятная Северная Осетия

Вы увидите все «визитные карточки» потрясающего горного региона. В программе экскурсии:

  • Кармадонское ущелье — вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошел ледник Колка.
  • Крепость Дзивгис — одна из крупнейших наскальных крепостей на Кавказе. Вы посетите древние пещеры и башни; узнаете, кем и когда они были построены и за счет чего им удалось сохраниться до наших дней.
  • «Город мертвых» Даргавс — вы увидите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и конусов и услышите легенды, связанные с этим таинственным местом.
  • Аланский Успенский мужской монастырь — расположенный на высоте 1300 метров, он является самым высокогорным монастырем России. Вы узнаете, чем еще он знаменит, и насладитесь живописными панорамами.
  • Башня Курта и Тага — вы услышите историю ссоры двух братьев и их примирения на закате лет. А также оцените вид на три горных ущелья.
  • Кадаргаванский каньон — необычный и впечатляющий природный памятник. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны.
  • Водопад Кольцо — вы пройдете по Карцинской теснине, где вода пробила себе путь через камень.

Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку «Тропа чудес», увидите качели над пропастью и посмотрите, как делают домашний осетинский сыр.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка — 100 рублей с человека, Даргавс — 100 рублей с человека
  • По желанию мы можем заехать на обед в кафе с традиционными национальными блюдами и домашним вином. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
Т
9 июня ездили на экскурсию с Вячеславом в горы на один день. В Северной Осетии были впервые. Вячеслав достаточно интересно и полно рассказывал об истории, обычаях и жизни Северной Осетии. Маршрут составлен очень грамотно. Вячеслав нигде не торопил, подстраивался по наш ритм. Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет узнать Северную Осетию, получить новые впечатления и набраться сил.
9 июня ездили на экскурсию с Вячеславом в горы на один день. В Северной Осетии были
9 июня ездили на экскурсию с Вячеславом в горы на один день. В Северной Осетии были
9 июня ездили на экскурсию с Вячеславом в горы на один день. В Северной Осетии были
9 июня ездили на экскурсию с Вячеславом в горы на один день. В Северной Осетии были
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Артём
Долго выбирал, кому доверить познакомить нас с Северной Осетией, и думаю, не ошибся с выбором. Скажу откровенно, Вячеслав изначально произвел впечатление весьма грозного человека, мы даже чутка напряглись. Но по
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мере знакомства стало понятно, что это очень душевный и добродушный человек! Отдельно хочется отметить:
- аккуратность вождения (дочь салона к укачиванию в дороге, но проблем вообще даже в горах не возникло)
- личное отношение к местам, по которым проводилась экскурсия (то есть не сухая информация, а пропущенная через личный опыт и восприятие)
- доброжелательность и клиентоориентированность, как бы скупо это ни звучало))
Экскурсия проходит по красивым местам, всё в соответствии с программой. Гид не торопит, отвечает на вопросы, рассказывает много интересного. Неожиданным бонусом стали наши фото, сделанные экскурсоводом, когда мы и не знали, что нас снимают)
Спасибо, Вячеслав! Добра и успехов!

Долго выбирал, кому доверить познакомить нас с Северной Осетией, и думаю, не ошибся с выбором. Скажу
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Т
Мы брали экскурсию с Вячеславом в горы на автомобиле на один день. Было комфортно, душевно и интересно. Прониклись духом Северной Осетии и красотой гор. Побывали в интересных, атмосферных местах, отведали домашнего осетинского сыра и попробовали традиционную кухню. Спасибо за новые впечатления и знакомство с республикой.
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В
Были на экскурсии с Вячеславом 21.08! Все очень понравилось! В Осетии были впервые,поэтому гида выбирала тщательно😁 Вячеслав отличный рассказчик и собеседник! Встретил нас сразу с вокзала,отвез нде можно купить вкусный
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кофе,водит очень аккуратно,ни где ни когда не торопил,отвечал на все интересующие вопросы,видно, как человек влюблена в свое дело и в место в котором живет 🔥 в конце экскурсии порекомендовал нам отель где остановится 👍 Очень рекомендую 👍 а еще он клево фоткает и видео снимает 🔥

Были на экскурсии с Вячеславом 21.08! Все очень понравилось! В Осетии были впервые,поэтому гида выбирала тщательно😁
Были на экскурсии с Вячеславом 21.08! Все очень понравилось! В Осетии были впервые,поэтому гида выбирала тщательно😁
Были на экскурсии с Вячеславом 21.08! Все очень понравилось! В Осетии были впервые,поэтому гида выбирала тщательно😁
Были на экскурсии с Вячеславом 21.08! Все очень понравилось! В Осетии были впервые,поэтому гида выбирала тщательно😁
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Александр
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе. На экскурсии были пейзажи гор. Интересным место экскурсии было Кармадонское ущелье с изменениями после
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схода ледника. Жемчужиной экскурсии были Мидаграбинские водопады, находящиеся в Мидаграбинской долине, в которой находится 8 прекрасных и красивых водопадов. Мы также посетили визитную карточку Осетии город мертвых Даргас и много современных инсталляций. Вячеслав, сопровождал экскурсию множеством полезной информации и увлекательными рассказами. Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет узнать Осетию, перезагрузиться и набраться сил.

Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
Экскурсия «На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!» - это отличный сбалансированный маршрут по Осетии чистой природе.
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Людмила
Экскурсия с Вячеславом стала моим знакомством с Северной Осетией и я осталась в полном восторге 🔥Невероятные виды, локации и полное погружение в историю тех мест, которые мы посещали, с помощью
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захватывающих рассказов Вячеслава. Также, что немаловажно было для меня — очень аккуратное вождение 🙌🏻 Вячеслав — гид с открытой и доброй Душой!! Очень рекомендую! И отдельное спасибо за шикарные фотографии и видео, которые будут долго греть душу 🥹

Экскурсия с Вячеславом стала моим знакомством с Северной Осетией и я осталась в полном восторге 🔥Невероятные
Экскурсия с Вячеславом стала моим знакомством с Северной Осетией и я осталась в полном восторге 🔥Невероятные
Экскурсия с Вячеславом стала моим знакомством с Северной Осетией и я осталась в полном восторге 🔥Невероятные
Экскурсия с Вячеславом стала моим знакомством с Северной Осетией и я осталась в полном восторге 🔥Невероятные
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