Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Вячеслав – Гид из Владикавказа

Северная Осетия удивит вас могучими ущельями и каньонами, древними крепостями и башнями, высокогорными монастырями и «городом мертвых» со средневековыми склепами.



Я расскажу историю 📖 и легенды этой удивительной земли, познакомлю с ее менталитетом, угощу горным ⛰️ чаем и сделаю все, чтобы вы получили удовольствие от путешествия.