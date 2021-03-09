1 отзыв оставили туристы

Все краски Северной Осетии

«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии

5
1 отзыв
Алан
Алан – представитель из Владикавказа
Из Владикавказа мы отправимся на комфортабельном минивэне в таинственную Северную Осетию.

Преодолеем два горных перевала, поднимемся на лучшие смотровые площадки и заедем в колоритные селения.

Вы увидите первый памятник Ленину в СССР, самый южный монастырь в стране и знаменитый Даргавский некрополь.

Раскроете местные обычаи, историю 📖 и веру.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии

Что вас ожидает

Многоликая Северная Осетия
Вы проедете по самым древним, живописным и интересным местам региона. В программе экскурсии:

  • Кармадонское ущелье — именно здесь пропала съемочная группа Бодрова. Вы увидите туннель, где ее искали, и узнаете предысторию схода ледника Колка.
  • Даргавский некрополь — всемирно известный «город 🏙️ мертвых». Я расскажу, как он возник, какого типа захоронения для него характерны и какие необычные артефакты находили в склепах.
  • Башня Курта и Тага — вы услышите легенду о двух братьях, основателях Куртатинского и Тагаурского обществ.
  • Аланский монастырь — самый южный и высокогорный мужской монастырь в стране. Вы расшифруете особенности его архитектуры и насладитесь окружающими величественными ландшафтами.
  • Средневековый город 🏙️ Цмти — вы погуляете по узким улочкам и увидите фамильные башни, склепы, петроглифы и хозяйственные постройки.
  • Святилище и крепость Дзвгис — я расскажу историю 📖 никем не покоренной крепости и раскрою, как в старинном святилище органично сочетаются две веры.
  • Кадаргаванский каньон — место фантастической красоты. Вы услышите связанные с ним легенды и оцените мощь кавказской природы.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном транспорте (тип зависит от количества человек)
  • Вход в некрополь оплачивается отдельно — 100 рублей с человека
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии
Все краски Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алан
Алан
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Алан, мне 51 год. Я родился и вырос во Владикавказе. Окончил Северо-Осетинский университет, исторический факультет. Также получил профессиональное образование гида. Люблю Родину, большую и малую. Получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с людьми. Ценю возможность делиться историей и обычаями родного края. Информацию преподношу легко и с юмором, где он уместен.
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1 отзыв оставили туристы

9 мар 2021
Были на экскурсии с Аланом. Мы остались очень довольный и насыщенностью экскурсии и самим Аланом. Он очень хорошо владеет информацией, знает очень много исторических фактов и очень интересно рассказывает. Во всем, что Алан рассказывал, чувствовалось уважение и любовь к Осетии. И у нас остались тёплые воспоминания и желание снова вернуться в Осетию. Спасибо.

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