1 отзыв оставили туристы

Были на экскурсии с Аланом. Мы остались очень довольный и насыщенностью экскурсии и самим Аланом. Он очень хорошо владеет информацией, знает очень много исторических фактов и очень интересно рассказывает. Во всем, что Алан рассказывал, чувствовалось уважение и любовь к Осетии. И у нас остались тёплые воспоминания и желание снова вернуться в Осетию. Спасибо.