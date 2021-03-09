1 отзыв оставили туристы

Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Алан, мне 51 год. Я родился и вырос во Владикавказе. Окончил Северо-Осетинский университет, исторический факультет. Также получил профессиональное образование гида. Люблю Родину, большую и малую. Получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с людьми. Ценю возможность делиться историей и обычаями родного края. Информацию преподношу легко и с юмором, где он уместен.
Были на экскурсии с Аланом. Мы остались очень довольный и насыщенностью экскурсии и самим Аланом. Он очень хорошо владеет информацией, знает очень много исторических фактов и очень интересно рассказывает. Во всем, что Алан рассказывал, чувствовалось уважение и любовь к Осетии. И у нас остались тёплые воспоминания и желание снова вернуться в Осетию. Спасибо.