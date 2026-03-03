Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами.



Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тихим скверам, где каждый угол хранит свои истории. Вы услышите факты о старинных домах и их владельцах, а также узнаете о возникновении города. Здесь вы почувствуете себя не просто гостем, а другом города, которому доверяют самое сокровенное. 4.8 184 отзыва

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 184 отзыва Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком 800 ₽ за человека

Описание экскурсии Отголоски прошлого в сердце города Давайте вместе исследовать Владикавказ! На экскурсии мы поговорим о том, как наш прекрасный город получил своё название, попробуем разгадать тайны старинной архитектуры, полюбуемся сохранившимися зданиями, купеческими домами и промышленной застройкой. Кроме того, вы познакомитесь с осетинским менталитетом, услышите городские легенды и выясните, как с этими местами связаны известные исторические личности. Вы увидите: исторический центр города, в котором сохранились памятники архитектуры XIX — начала XX века и который имеет статус объекта культурного наследия России; Армянскую церковь, которая поражает своим величием, строгостью и одновременно простотой линий, декора; Суннитскую мечеть — изящное здание, ставшее символом любви к Богу и женщине; Табачную фабрику Вахтангова — пример промышленного развития дореволюционного города; Дом купца Оганова — единственное здание во Владикавказе, интерьеры которого остаются без изменений уже более ста лет; горы Большого Кавказа и многое другое. Вы увидите город таким, каким его ощущают местные: настоящий, многослойный и всегда готовый открыть своё сердце тем, кто умеет слушать.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр города

Армянская церковь

Суннитская мечеть

Горы Большого Кавказа

Бывшая табачная фабрика

Купеческие дома Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Владикавказ, ул. льва Толстого 22 Завершение: Владикавказ, ул. Коцоева, 62 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.