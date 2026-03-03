Вас ждет знакомство с городом через его людей, архитектуру и тайны, хранящиеся за фасадами.
Мы прогуляемся по уютным дворикам, старинным улочкам и тихим скверам, где каждый угол хранит свои истории. Вы услышите факты о старинных домах и их владельцах, а также узнаете о возникновении города. Здесь вы почувствуете себя не просто гостем, а другом города, которому доверяют самое сокровенное.
Описание экскурсииОтголоски прошлого в сердце города Давайте вместе исследовать Владикавказ! На экскурсии мы поговорим о том, как наш прекрасный город получил своё название, попробуем разгадать тайны старинной архитектуры, полюбуемся сохранившимися зданиями, купеческими домами и промышленной застройкой. Кроме того, вы познакомитесь с осетинским менталитетом, услышите городские легенды и выясните, как с этими местами связаны известные исторические личности. Вы увидите: исторический центр города, в котором сохранились памятники архитектуры XIX — начала XX века и который имеет статус объекта культурного наследия России; Армянскую церковь, которая поражает своим величием, строгостью и одновременно простотой линий, декора; Суннитскую мечеть — изящное здание, ставшее символом любви к Богу и женщине; Табачную фабрику Вахтангова — пример промышленного развития дореволюционного города; Дом купца Оганова — единственное здание во Владикавказе, интерьеры которого остаются без изменений уже более ста лет; горы Большого Кавказа и многое другое. Вы увидите город таким, каким его ощущают местные: настоящий, многослойный и всегда готовый открыть своё сердце тем, кто умеет слушать.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Армянская церковь
- Суннитская мечеть
- Горы Большого Кавказа
- Бывшая табачная фабрика
- Купеческие дома
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, ул. льва Толстого 22
Завершение: Владикавказ, ул. Коцоева, 62
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 184 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
3 мар 2026
Здравствуйте! Благодарю Тамару за столь познавательную, информативную и интересную экскурсию по городу Владикавказа.
Ксения
22 фев 2026
Отличная экскурсия.
Гид очень интересно расскал про город и его историю. Время пролетело незаметно.
Спасибо большое)
Павел
23 янв 2026
Экскурсовод Белла все грамотно рассказала про историю города в подробностях! Мне понравилось!
Татьяна
12 янв 2026
Очень интересная экскурсия от местного гида Заурбека. Видно,что человек очень любит свой город - от этого и рассказ всегда получается живой! Спасибо!
Ольга
7 янв 2026
Очень грамотный гид! Всё неспешно, интересно и вдохновляюще!
Маргарита
6 янв 2026
Гуляли по центру, по основным местам, связанным с историей, архитектурой и известными жителями города. Шикарный гид!
Яна
6 янв 2026
Было классно!
Светлана
5 янв 2026
Экскурсия понравилась) было интересно
Наталья
5 дек 2025
Спасибо, экскурсия оставила приятное впечатление!
Мария
30 ноя 2025
Тамара очень приятный экскурсовод, рассказала много интересных фактов из истории города, прогулялись по самому центру, увидели основные достопримечательности, все отлично!
Dina
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Приятный эскурсоврд с грамотной речью и плавный повествованием. Рекомендую гостям, прибывшим во Владикавказ первый раз
Дмитрий
4 ноя 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Белла все подробно рассказала, провела по интересным местам.
Иван
1 ноя 2025
Всё отлично 👍👍👍
Анна
25 окт 2025
Прекрасная и недолгая экскурсия была проведена замечательным ГИДом - Любовью. Любовь очень интересно рассказывает про свой город, достопримечательности и лиц,связанных с этим городом. Насладились видами центральных улиц, Тереком, шикарным парком
Елена
25 окт 2025
Прекрасная прогулка с гидом Беллой.
