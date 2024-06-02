Эта экскурсия — настоящее погружение в атмосферу Владикавказа прошлых лет, которое позволит вам взглянуть на него по-новому. Вы узнаете об исторических событиях, оставивших след в архитектуре и культуре. Ощутите многонациональность города.
И поймёте, что заставляло известных жителей и гостей Владикавказа влюбляться в него с первого взгляда.
И поймёте, что заставляло известных жителей и гостей Владикавказа влюбляться в него с первого взгляда.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по старинным улочкам и площадям мы рассмотрим разнообразную и интересную архитектуру города. Будем искать отголоски прошедших веков, воплощённые в старинных зданиях, купеческих домах и бывших концернах. На нашем пути встретятся:
- сердце города – исторический проспект Мира
- старейший городской парк на Северном Кавказе
- армянская церковь, суннитская мечеть и православные храмы
- бывшая табачная фабрика
- типография конца 19 века
- дом купца Оганова
Вы узнаете:
- почему город имеет два официальных названия
- как повлияли на город события русско-кавказской войны
- чем занимался во владикавказской крепости Пушкин и как сюда попал Булгаков
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Убедительная просьба не опаздывать к началу экскурсии
- Взависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 4454 туристов
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюблённых в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
2 июня 2024
Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
Д
Дарья
15 мая 2024
Экскурсия состоялась 13 мая 2024 г.
Показали основные достопримечательности города. Компактная группа. Достаточно времени для фотографирования. Экскурсия показалась не очень информативной, хотя гид старалась активно взаимодействовать с группой. В целом хорошая экскурсия.
Показали основные достопримечательности города. Компактная группа. Достаточно времени для фотографирования. Экскурсия показалась не очень информативной, хотя гид старалась активно взаимодействовать с группой. В целом хорошая экскурсия.
Кэтти
11 мая 2024
Экскурсию вела Бэлла. Отлично все рассказала. Очень интересно. Все прошло на одном дыхании. Рекомендую.
Катерина
19 апр 2024
Мало информации.
Не интересный маршрут.
Не интересный маршрут.
Алана
Ответ организатора:
Катерина, нам очень жаль что обзорная экскурсия оставила у Вас плохое впечатление. Гид в полном объеме рассказал все, что было
Т
Татьяна
13 апр 2024
Прекрасно организовано. Узнала много нового, гид вела рассказ от души.
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