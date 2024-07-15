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Это обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру города. Не только по пешеходному проспекту, но и по неприметным улочкам с их спрятанными уютными двориками. Я научу вас подмечать детали и считывать значение символов на фасадах и не только.



Универсальные и локальные знаки, астрология, нумерология и обереги — всё это есть в архитектуре Владикавказа!