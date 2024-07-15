Это обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру города. Не только по пешеходному проспекту, но и по неприметным улочкам с их спрятанными уютными двориками. Я научу вас подмечать детали и считывать значение символов на фасадах и не только.
Универсальные и локальные знаки, астрология, нумерология и обереги — всё это есть в архитектуре Владикавказа!
Универсальные и локальные знаки, астрология, нумерология и обереги — всё это есть в архитектуре Владикавказа!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00
Описание экскурсии
- Площадь Штыба — сердце Владикавказа, где вы увидите карту города и крепость
- Проспект Мира — место прогулок горожан и гостей Владикавказа с 19 века
- Пушкинский сквер, где находился дом для приезжих господ
- Военный госпиталь, который уже 2 века не меняет своего назначения
- Храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира
- Центральный парк
- Суннитская мечеть с уникальной росписью
- Особняк Оганова — самый загадочный, с историческими интерьерами
- Площадь Ленина
- Филармония (филиал Мариинского театра) — бывшая лютеранская кирха
Вам предстоит:
- разгадать значение символов и деталей с фасадов
- узнать, откуда пришли переплетения и волны и как они связаны с личностью хозяина и архитектора
- познакомиться с духом эпохи и канонами стиля
- почувствать, как цвет и форма создают настроение
- увидеть, как причудливо трансформировались античная, готическая, скифская традиции, добравшись до Кавказа
Кому подойдёт эта экскурсия
Всем, кто любит интересные истории и необычные детали. Кто хочет научиться читать город по-новому, увидеть волшебство в простых вещах, быть не зрителем, а соучастником.
Организационные детали
- Если в пути нас застигнет дождь, то мы сможем зайти в Художественный музей им. М. Туганова (300 руб.)
- Также по маршруту будет возможность сделать остановку в кафе (взять кофе/сходить в уборную)
- Маршрут достаточно протяжённый, рассчитан на взрослых. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Аттестованный гид-переводчик. языковед. Я изучаю эпос, легенды, язык символов, что древнее и универсальнее всех языков. Буду рада стать для вас проводником смыслов города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
15 июля 2024
Очень понравилась экскурсия! Владикавказ открылся с новой стороны. Не банально и увлекательно! Наталья-профессиональный гид и очень приятная девушка! РЕКОМЕНДУЮ!
Елена
15 июля 2024
Наталья - знаток истории, культуры и архитектуры своего города, прекрасный собеседник! 2 часа экскурсии пролетели быстро, незаметно. Столько нового узнали о городе и его истории, увидели Владикавказ глазами местных жителей, спасибо нашим милым девушкам-попутчицам за лайфхаки) Рекомендую!
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