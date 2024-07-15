Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе

Отправиться в путешествие по символам и знакам города с гидом-языковедом
Это обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру города. Не только по пешеходному проспекту, но и по неприметным улочкам с их спрятанными уютными двориками. Я научу вас подмечать детали и считывать значение символов на фасадах и не только.

Универсальные и локальные знаки, астрология, нумерология и обереги — всё это есть в архитектуре Владикавказа!
5
2 отзыва
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Архитектурные коды Владикавказа - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:00

Описание экскурсии

  • Площадь Штыба — сердце Владикавказа, где вы увидите карту города и крепость
  • Проспект Мира — место прогулок горожан и гостей Владикавказа с 19 века
  • Пушкинский сквер, где находился дом для приезжих господ
  • Военный госпиталь, который уже 2 века не меняет своего назначения
  • Храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира
  • Центральный парк
  • Суннитская мечеть с уникальной росписью
  • Особняк Оганова — самый загадочный, с историческими интерьерами
  • Площадь Ленина
  • Филармония (филиал Мариинского театра) — бывшая лютеранская кирха

Вам предстоит:

  • разгадать значение символов и деталей с фасадов
  • узнать, откуда пришли переплетения и волны и как они связаны с личностью хозяина и архитектора
  • познакомиться с духом эпохи и канонами стиля
  • почувствать, как цвет и форма создают настроение
  • увидеть, как причудливо трансформировались античная, готическая, скифская традиции, добравшись до Кавказа

Кому подойдёт эта экскурсия

Всем, кто любит интересные истории и необычные детали. Кто хочет научиться читать город по-новому, увидеть волшебство в простых вещах, быть не зрителем, а соучастником.

Организационные детали

  • Если в пути нас застигнет дождь, то мы сможем зайти в Художественный музей им. М. Туганова (300 руб.)
  • Также по маршруту будет возможность сделать остановку в кафе (взять кофе/сходить в уборную)
  • Маршрут достаточно протяжённый, рассчитан на взрослых. Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
А
15 июля 2024
Очень понравилась экскурсия! Владикавказ открылся с новой стороны. Не банально и увлекательно! Наталья-профессиональный гид и очень приятная девушка! РЕКОМЕНДУЮ!
Елена
15 июля 2024
Наталья - знаток истории, культуры и архитектуры своего города, прекрасный собеседник! 2 часа экскурсии пролетели быстро, незаметно. Столько нового узнали о городе и его истории, увидели Владикавказ глазами местных жителей, спасибо нашим милым девушкам-попутчицам за лайфхаки) Рекомендую!

Входит в следующие категории Владикавказа

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПаркиПрирода и пейзажиСкидкиДля студентовСамое главноеПопулярные местаМечеть МухтароваМузеи

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