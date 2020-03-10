7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Штыба
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У этой экскурсии7 отзывов
5
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Многоликий Владикавказ
Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснетесь к истории русско-кавказской войны. А еще рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова.

Владикавказ — история и легенды
Я расскажу, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого Евгения Вахтангова. Проведу вас не только по центральному проспекту Мира, но и прилегающим к нему уютным улочкам, где вы сможете проникнуться местным, чуть замедленным, ритмом жизни.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • По желанию, мы можем включить в маршрут Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания или Художественный музей. Средняя стоимость билета — 200 рублей
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!
О Владикавказе — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Штыба.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Меня зовут Людмила. Я профессиональный гид, филолог по образованию. Родилась и живу во Владикавказе, училась в МГУ. С удовольствием покажу любимый город и расскажу о нем самое интересное!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Сразу скажу, что гид филолог по образованию, и это говорит о многом: стиль речи, интересная информация, оригинальная подача информации, доброжелательность и большая любовь к своему городу.
25 февраля 2020
На 23 февраля поехали компанией из 5 девушек во Владикавказ. Первый день посвятили прогулке по городу с экскурсоводом Людмилой. Это было потрясающе! Людмила очень интересно рассказывала про историю города, достопримечательности, обычаи и особенности жизни в Северной Осетии. Провела нас по интересным улочкам, показала места с вкусной и недорогой едой. Очень толерантно относилась к нашей мании фотографироваться у каждого столба)) и даже помогала в этом действе! А в конце подарила нам сувенир местного производства. Очень приятный и душевный экскурсовод, рекомендую!
28 октября 2019
Содержательная и интересная экскурсия с Людмилой помогла получить необычайно яркое впечатление от города. Почти 2 часа пролетели не заметно. Людмила заразила нас своим интересом и любовью к этому городу, его богатой истории и архитектуре. Очень рекомендуем для экскурсий .
Ирина
22 октября 2019
Экскурсия чрезвычайно познавательная и очень интересная! Людмила с большой любовью и энтузиазмом показывала нам город! Рекомендую всем гостям города !
12 октября 2019
Спасибо за интереснейшую экскурсию. Узнали много нового. Прогулялись по красивым местам, окунулись в историю Владикавказа.
30 сентября 2019
Людмила замечательный гид, влюбленная в свой город и передающая его атмосферу туристам. Мы не заметили как прошло время, а уже маршрут подошел к концу. Узнали много интересного, рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Кавказа, его жителей и архитекуры.
22 сентября 2019
Много узнали об истории, памятных местах и жителях Владикавказа. Людмила знает и любит этот город, рассказывает интересно, нешаблонно. Некоторые рассказы о фольклоре и обычаях заставили по-новому взглянуть на давно известные вещи. Два часа пролетели незаметно. Очень понравилось, спасибо!

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