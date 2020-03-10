7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многоликий Владикавказ

Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснетесь к истории русско-кавказской войны. А еще рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова.

Владикавказ — история и легенды

Я расскажу, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого Евгения Вахтангова. Проведу вас не только по центральному проспекту Мира, но и прилегающим к нему уютным улочкам, где вы сможете проникнуться местным, чуть замедленным, ритмом жизни.