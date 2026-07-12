7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке по Владикавказу вы ощутите дух XIX века, проходя мимо старинных гостиниц и купеческих домов.
Архитектурные памятники, такие как армянская церковь и лютеранская кирха, соседствуют с православными храмами и мечетью.
Архитектурные памятники, такие как армянская церковь и лютеранская кирха, соседствуют с православными храмами и мечетью.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌄 Виды на Кавказ
- 📜 Исторические факты
- 🏙 Городские легенды
- 👥 Знаменитые жители
- 🕌 Разнообразие культур
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Владикавказу - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а виды на горы впечатляют. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться яркими красками природы, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но прохладная погода может ограничить время на улице. Однако, даже в это время года, архитектура и история города остаются столь же увлекательными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Армянская церковь
- Лютеранская кирха
- Суннитская мечеть
- Православные храмы
- Табачная фабрика
- Концерн Зингер
- Типография XIX века
- Дом инженера Бёме
- Дом купца Оганова
Описание экскурсии
Многоликий Владикавказ
Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы. Насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснетесь к истории русско-кавказской войны. А еще рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дома инженера Бёме и купца Оганова.
Владикавказ — история и легенды
Я расскажу, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого Евгения Вахтангова. Проведу вас не только по центральному проспекту Мира, но и прилегающим к нему уютным улочкам, где вы сможете проникнуться местным, чуть замедленным, ритмом жизни.
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толстого и В. Миллера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2124 туристов
Меня зовут Людмила. Я профессиональный сертифицированный гид, филолог по образованию. Родилась и живу во Владикавказе, училась в МГУ. С удовольствием покажу любимый город и расскажу о нем самое интересное! В редких случаях экскурсии вместо меня проводит другой гид — многократно проверенный, надежный и знающий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 218 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсовод Марина.
Не успели на экскурсию в назначенное время, без проблем перенесли её на удобное для нас время.
Марина очень любит свой город и гордится своим народом заражая этой любовью туристов.
Рекомендую! Марина спасибо большое за чудесную прогулку!!!
Не успели на экскурсию в назначенное время, без проблем перенесли её на удобное для нас время.
Марина очень любит свой город и гордится своим народом заражая этой любовью туристов.
Рекомендую! Марина спасибо большое за чудесную прогулку!!!
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Э
Очень понравилась экскурсия! Мы брали индивидуальную экскурсию для семьи. Экскурсия прошла очень комфортно, много узнали и посмотрели интересного и в тоже время не успели сильно устать.
Было несколько неожиданно, а от
Было несколько неожиданно, а от
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М
У нас случилась невероятно интересная и познавательная прогулка с Людмилой по прекрасному Владикавказу.
Людмила с большой любовью рассказала нам об истории города, культуре Осетии и помогла увидеть этот удивительный край во
Людмила с большой любовью рассказала нам об истории города, культуре Осетии и помогла увидеть этот удивительный край во
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А
Лучший гид во Владикавказе! Это нужно пережить каждому.
Хочется написать этот отзыв сразу же, как только эмоции немного улеглись, хотя до сих пор под впечатлением! Экскурсия по Владикавказу с Людмилой это
Хочется написать этот отзыв сразу же, как только эмоции немного улеглись, хотя до сих пор под впечатлением! Экскурсия по Владикавказу с Людмилой это
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Во-первых, мне пошли на уступку и поменяли даты экскурсии, все очень быстро решили, заменив Людмилу Мариной. Во-вторых, с нами провели гораздо больше времени, чем запланировано. Очень душевный человек, столько всего рассказала, позаботилась о нас во время дождя, подарила по дождевику. Столько интересных моментов. Мы все после экскурсии влюблены во Владикавказ. Спасибо огромное!!!
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Экскурсия очень понравилась, остались под приятным впечатлением. Отличная прогулка с интересным рассказом об истории города и его достопримечательностях, жизни людей здесь из разных эпох. Спасибо за погружение в историю Владикавказа, за увлекательную экскурсию и красивые фото!
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