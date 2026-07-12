7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке по Владикавказу вы ощутите дух XIX века, проходя мимо старинных гостиниц и купеческих домов.Архитектурные памятники, такие как армянская церковь и лютеранская кирха, соседствуют с православными храмами и мечетью.

Увлекательные истории о Пушкине и Булгакове, а также о жизни Евгения Вахтангова, оживят ваш визит. Прогулка по проспекту Мира и его уютным улочкам позволит почувствовать местный ритм жизни. Экскурсия подходит для всех возрастов, дети до 7 лет участвуют бесплатно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Владикавказу - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а виды на горы впечатляют. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться яркими красками природы, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но прохладная погода может ограничить время на улице. Однако, даже в это время года, архитектура и история города остаются столь же увлекательными.

Сейчас август — это идеальное время.