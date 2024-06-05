🚶 Пешая Групповая 2 часа 235 отзывов Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны Начало: На площади Штыба Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 283 отзыва Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли Начало: Возле Государственной филармонии от 3200 2 720 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 156 отзывов Популярное предложение О Владикавказе - с интересом и любовью Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто... 5 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 112 отзывов Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города Начало: Ул. Миллера, 34 от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Нескучное знакомство с Владикавказом Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице Начало: На площади Штыба 4 999 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Мистический вечерний Владикавказ Начало: Площадь Штыба от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Владикавказ - родного города старинные черты Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей Начало: Пл. Штыба от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 5 отзывов Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер Начало: В центре Владикавказа 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 5 часов 13 отзывов Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье Начало: В центре города 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции Начало: Осетинская церковь от 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Штыба 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Армянский Владикавказ Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры Начало: На площади Штыба от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Экскурсия-квест по Владикавказу для детей Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями 8 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 4 отзыва К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями Начало: По месту вашего проживания 19 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Булгаковский Владикавказ Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 146 отзывов Обзорная экскурсия по Владикавказу Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 128 отзывов «Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А Расписание: См. в расписании 2 200 ₽ за билет

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 47 отзывов Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: Понедельник и четверг в 8:30 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Владикавказ: город под сенью гор Начало: По согласованию во Владикавказе Расписание: По договоренности от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 15 часов 4 отзыва По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе 25 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 30 отзывов Супер-тур по Восточной Алании Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00. 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Путешествие из Владикавказа в Грозный Начало: Владикавказ. По запросу Расписание: ежедневно в 9.00 17 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Пешая экскурсия по Владикавказу Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ Расписание: Ежедневно, см. календарь от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Джип-тур «Стихия воды и древность ледников» Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00 от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Куртатинское Ущелье Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель Расписание: Ежедневно в 10:00 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 5 часов 4 отзыва Нескучное знакомство с Владикавказом Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75 Расписание: По средам и пятницам в 16:00 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Владикавказ-на автомобиле весь город Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе Расписание: Ежедневно, в удобное вам время 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Золотое кольцо Осетии Начало: Заберу вас с любого адреса Расписание: Каждый день 10000 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Путешествие из Владикавказа в Грозный Начало: Место встречи по договорённости 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 2 отзыва Здравствуй, Владикавказ Начало: Владикавказ, площадь Штыба 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон) Начало: По месту вашего размещения Расписание: ежедневно с 8:00 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Детская экскурсия-квест по Владикавказу Начало: Площадь Штыба, Владикавказ Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу Начало: Площадь Штыба, Владикавказ Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Яркий и самобытный Владикавказ Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями Начало: на площади Штыба 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Осенние горы Осетии Начало: Владикавказ, по договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии Начало: Владикавказ. По запросу 19 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Треккинг к Цейскому леднику Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Осетинские писатели во Владикавказе Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей Начало: на улице Карла Маркса 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 7 часов Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе) Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 4 100 ₽ за человека