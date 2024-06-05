Пешие экскурсии-прогулки во Владикавказе с экскурсоводом

Найдено 42 экскурсии в категории «Пешеходные» во Владикавказе, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Мистический вечерний Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000 за всё до 10 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Душа Владикавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.
Армянский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
8 000 за всё до 15 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990 за всё до 4 чел.
Булгаковский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
146 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700 за человека
«Аланский вечер» - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
128 отзывов
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200 за билет
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Владикавказ: город под сенью гор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Владикавказ: город под сенью гор
Начало: По согласованию во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
4 отзыва
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900 за всё до 4 чел.
Супер-тур по Восточной Алании
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 800 за всё до 4 чел.
Пешая экскурсия по Владикавказу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову
Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Куртатинское Ущелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700 за человека
Владикавказ-на автомобиле весь город
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Владикавказ-на автомобиле весь город
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Грозный
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Здравствуй, Владикавказ
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 000 за человека
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
Начало: По месту вашего размещения
Расписание: ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Яркий и самобытный Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500 за всё до 5 чел.
Осенние горы Осетии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Осенние горы Осетии
Начало: Владикавказ, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 000 за всё до 6 чел.
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990 за всё до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Осетинские писатели во Владикавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500 за человека
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500 за человека
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100 за человека
Владикавказ - прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Владикавказ - прошлое и настоящее
Начало: Пл. Штыба, возле памятника Дзугута Бугулова
Расписание: В любой день с 9.00 до 17.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
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    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
    Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Здравствуй, Владикавказ
    Все прошло чудесно! Спасибо большое Александре за то, что открыла для нас Владикавказ) Город очень уютный, гостеприимный и душевный) еда вкуснейшая, кофе ароматный) Время пролетело незаметно!!!! Вернёмся сюда ещё не раз!
  • к
    ксения
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Валерий - осведомленный и влюбленный в свой город. Все очень понравилось - много полезной информации в легкой подаче рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
    Увидели все, что было намечено по плану, все пункты программы в Дигорском ущелье были выполнены. Водитель Сергей безупречно возил нас
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    по горным дорогам, поражаюсь спокойствию и мастерству. Гид Давид не давал заскучать всю дорогу, рассказал много интересного из истории поселений в Дигорском ущелье, ответил на множество самых разных вопросов, держал нас в тонусе всю дорогу. С такой командой действительно приятно и весело путешествовать, спасибо. Обедали в частном доме в Галиате, отдельная благодарность Таисии, хозяйке этого дома, за вкусную еду и доброе отношение.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае 2024 года мы прошли в составе группы с Альбертом по части города Владикавказ. Видно, что гид хорошо разбирается
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    в теме, с радостью и знанием отвечает на дополнительные вопросы. Считаем, что два часа для ознакомления недостаточно, хорошо бы добавить еще час для прохождения для другой части города. В целом очень рекомендуем гостям города.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Владикавказ глазами местных жителей
  2. Теплая встреча с Владикавказом
  3. О Владикавказе - с интересом и любовью
  4. Владикавказ - первое свидание
  5. Нескучное знакомство с Владикавказом
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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