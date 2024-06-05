1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
10 часов
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Подняться на высоту 3003 м за эффектными видами и местными повериями
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
«Аланский вечер» в Владикавказе: шоу, танцы и традиционный ужин
Приглашаем на уникальное мероприятие, где каждый гость становится частью осетинской культуры
Начало: Гостиница «Кадгарон», ул. Маркова, 20А
Расписание: См. в расписании
12 июня в 19:30
14 июня в 19:30
2 200₽ за билет
Групповая
10 часов
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: Понедельник и четверг в 8:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ: город под сенью гор
Начало: По согласованию во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
15 часов
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
25 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Супер-тур по Восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 8.00. и 9.00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Владикавказ. По запросу
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Владикавказу
Начало: Пл. Штыба, г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, см. календарь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас
Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову
Расписание: всю неделю по предварительной записи в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куртатинское Ущелье
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По средам и пятницам в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ-на автомобиле весь город
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Начало: Место встречи по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Здравствуй, Владикавказ
Начало: Владикавказ, площадь Штыба
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Три красивейших ущелья за один день (даргавс, кармадон, Фиагдон)
Начало: По месту вашего размещения
Расписание: ежедневно с 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дневная экскурсионная прогулка по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яркий и самобытный Владикавказ
Открыть один из красивейших городов Северного Кавказа с богатой историей и интересными традициями
Начало: на площади Штыба
10 июня в 15:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Осенние горы Осетии
Начало: Владикавказ, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
На вершину Столовой горы (Мят-Лоам) -символ Ингушетии
Начало: Владикавказ. По запросу
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивный Владикавказ: групповая экскурсия
Город, который откроется перед вами благодаря аудиоспектаклю в наушниках и приятным сюрпризам
Начало: у входа на подворье храма Рождества Богородицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Остаться в живых: поход с обучением основам выживания в горах (в группе)
Пройти через испытания разного уровня сложности, получить новые навыки и знания о своих возможностях
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Владикавказ - прошлое и настоящее
Начало: Пл. Штыба, возле памятника Дзугута Бугулова
Расписание: В любой день с 9.00 до 17.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
- ССергей5 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
- ААлександр4 июня 2024Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
- ЮЮлия2 июня 2024Были на экскурсии 01.06. С погодой нам не повезло, попали под ливень. Но это не помешало нам продолжить экскурсию.
- ИИрина1 июня 2024Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
- ААлександра29 мая 2024Все прошло чудесно! Спасибо большое Александре за то, что открыла для нас Владикавказ) Город очень уютный, гостеприимный и душевный) еда вкуснейшая, кофе ароматный) Время пролетело незаметно!!!! Вернёмся сюда ещё не раз!
- кксения28 мая 2024Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
- ННаталья28 мая 2024отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Валерий - осведомленный и влюбленный в свой город. Все очень понравилось - много полезной информации в легкой подаче рекомендую!
- ЕЕлена28 мая 2024Увидели все, что было намечено по плану, все пункты программы в Дигорском ущелье были выполнены. Водитель Сергей безупречно возил нас
- ЕЕкатерина27 мая 2024В мае 2024 года мы прошли в составе группы с Альбертом по части города Владикавказ. Видно, что гид хорошо разбирается
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Пешеходные»
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