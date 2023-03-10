Фантастические по красоте пейзажи зимних Осетии и Ингушетии – чистейшие воды горных рек, прекрасные виды на горы и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы. Лучшие смотровые площадки позволят нам любоваться красотой природы в обрамлении горных вершин.

Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Заключительный день во Владикавказе.

ВАЖНО: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения с 01.12.2022-02.04.2022, руб:

Размещение Категория номера Dbl Двухместное Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Чет-ое Breakfast Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 35520 35520 22800 52560 51840 68160 Шв. стол Амран 3* стандарт 35520 35520 22800 52560 51840 68160 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* комфорт 37665 37665 26272,5 55102,5 53010 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 37665 37665 23250 53707,5 51615 - Шв. стол полулюкс 40455 40455 29295 57892,5 55102,5 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 55800 55800 39060 76725 69750 - Шв. стол Олимп-Плаза 3+ стандарт 37665 37665 24180 53707,5 53010 68820 Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 63705 63705 52080 103927,5 103927,5 - Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.