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Путешествие из Владикавказа в Грозный

Экскурсия в Грозный из Владикавказа: история, культура и современность
5
3 отзыва
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный
Путешествие из Владикавказа в Грозный

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Чеченскую Республику

Чеченская Республика порадует вас своим современным обликом, чистотой и удивительной архитектурой. Здесь вас встретят дружелюбные люди и очарование природы. В этом путешествии вы сможете узнать о богатой истории и культуре региона.

Основные достопримечательности

  • Посетите Грозненское море и величественную мечеть "Сердце Чечни" - первую копию Турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе.
  • Поднимитесь на смотровую площадку Грозный-Сити и насладитесь великолепным видом на резиденцию Главы Чеченской Республики.
  • Увидьте 14-метровые часы, которые являются символом времени.

Памятные места

Вам предстоит побывать на Аллее Славы и посетить крупнейший в стране мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне. Прогуляйтесь по скверу Журналистов и остановитесь у стелы, посвящённой погибшим журналистам.

Не пропустите возможность восхититься фонтаном, отделанным мрамором и украшенным орлами и цветной подвеской. В Цветочном парке, открытом в честь Чеченской женщины, вы увидите 150 тысяч цветов, а также редкие растения.

Уникальные впечатления

Запечатлейте забавные моменты на фоне топиарных фигур и узнайте историю Дерева, под которым отдыхал Пророк Мухаммад, о котором я вам расскажу.

Мы также посетим мечеть "Сердце Чечни", увидим изысканную отделку внутренних стен, а также узнаем, откуда добывают белый мрамор для её интерьеров. Работы по росписи мечети выполнены мастерами из Турции, которые использовали золото высшей пробы для создания уникальных узоров и аятов из Корана.

Современные достижения

Далее мы направимся к современному комплексу Грозный-Сити, где поднимемся на вертолётную площадку бизнес-центра на скоростном лифте. Здесь вы увидите небоскрёбы, сверкающие всеми цветами в ночном небе.

Исторические памятники

Обязательно посетите Храм Архангела Михаила — замечательный пример архитектуры 19 века с тремя куполами и колокольней. Я расскажу вам историю о его разрушении и восстановлении.

Дополнительные экскурсии

При желании вы можете посетить города Аргун и Шали, где находятся мечеть "Гордость Мусульман" имени Пророка Мухаммада и "Сердце Матери", меняющее цвет в зависимости от погоды.

Приготовьтесь к внимательному исследованию и незабываемым впечатлениям в Чеченской Республике!

ежедневно в 9.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
  • Вход в музей и посещение смотровой площадки 250 руб/чел
  • Обед от 400 руб/чел
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Отдельно брали экскурсию в Грозный. Гид Владимир очень красиво и интересно рассказал как о городе, так и местных обычаях. Прогулялись по городу, поднялись на смотровую башню - вид сверху потрясающий. И город конечно впечатлил. Кто не был рекомендую, обязательно посетите. И отдельно спасибо за организацию экскурсии, все было на высшем уровне.
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К
Спасибо большое за экскурсию в прекрасный город Грозный. Гид Владимир очень увлекательно рассказал про историю города, обычаи и традиции народа. Мы посетили невероятно красивую мечеть Сердце Чечни, прогулялись по центру города и полюбовались захватывающим видом на город с высоты птичьего полета.
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А
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