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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Чеченскую Республику

Чеченская Республика порадует вас своим современным обликом, чистотой и удивительной архитектурой. Здесь вас встретят дружелюбные люди и очарование природы. В этом путешествии вы сможете узнать о богатой истории и культуре региона.

Основные достопримечательности

Посетите Грозненское море и величественную мечеть "Сердце Чечни" - первую копию Турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе.

Поднимитесь на смотровую площадку Грозный-Сити и насладитесь великолепным видом на резиденцию Главы Чеченской Республики.

Увидьте 14-метровые часы, которые являются символом времени.

Памятные места

Вам предстоит побывать на Аллее Славы и посетить крупнейший в стране мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне. Прогуляйтесь по скверу Журналистов и остановитесь у стелы, посвящённой погибшим журналистам.

Не пропустите возможность восхититься фонтаном, отделанным мрамором и украшенным орлами и цветной подвеской. В Цветочном парке, открытом в честь Чеченской женщины, вы увидите 150 тысяч цветов, а также редкие растения.

Уникальные впечатления

Запечатлейте забавные моменты на фоне топиарных фигур и узнайте историю Дерева, под которым отдыхал Пророк Мухаммад, о котором я вам расскажу.

Мы также посетим мечеть "Сердце Чечни", увидим изысканную отделку внутренних стен, а также узнаем, откуда добывают белый мрамор для её интерьеров. Работы по росписи мечети выполнены мастерами из Турции, которые использовали золото высшей пробы для создания уникальных узоров и аятов из Корана.

Современные достижения

Далее мы направимся к современному комплексу Грозный-Сити, где поднимемся на вертолётную площадку бизнес-центра на скоростном лифте. Здесь вы увидите небоскрёбы, сверкающие всеми цветами в ночном небе.

Исторические памятники

Обязательно посетите Храм Архангела Михаила — замечательный пример архитектуры 19 века с тремя куполами и колокольней. Я расскажу вам историю о его разрушении и восстановлении.

Дополнительные экскурсии

При желании вы можете посетить города Аргун и Шали, где находятся мечеть "Гордость Мусульман" имени Пророка Мухаммада и "Сердце Матери", меняющее цвет в зависимости от погоды.

Приготовьтесь к внимательному исследованию и незабываемым впечатлениям в Чеченской Республике!