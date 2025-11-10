Приглашаем вас в насыщенную поездку в столицу Чечни — город контрастов, где восточное гостеприимство встречается с современным ритмом жизни. Вы откроете для себя живой и динамичный Грозный, бережно хранящий свои традиции.
И удивитесь, какие глубокие и драматичные истории скрываются за внешним лоском современного мегаполиса.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Владикавказа
13:00 — прибытие в Грозный, начало экскурсионной программы
Вас ждёт знакомство с ключевыми достопримечательностями:
- мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения, одна из крупнейших мечетей мира
- комплекс «Грозный Сити» — квартал небоскрёбов с панорамным видом на город (посещение смотровой площадки опционально, за доп. плату)
- цветочный парк — зелёный оазис с топиарными фигурами и разнообразной флорой
- храм Михаила Архангела — действующий православный храм с уникальной историей
- «Английский замок» — загадочное здание в неоготическом стиле
15:00 — обед (за отдельную плату)
16:00 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали
17:00 — выезд во Владикавказ
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе туристического класса, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Hyundai Starex (в зависимости от состава группы)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительные расходы: обед от 500 ₽ с чел., посещение смотровой площадки 200 ₽ с чел.
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Варвара
10 ноя 2025
Недавно побывал на отличной экскурсии, и хочу поделиться своими впечатлениями! Экскурсовод Рамзан рассказал нам много интересного о жизни региона, его истории и культуре. Мы посетили множество красивых мест, которые оставили
А
Анна
22 окт 2025
Прекрасные впечатления от экскурсии! Самый лучший гид Ислам провел шикарную экскурсию! Шикарный вид с смотровой площадки. Очень понравился Английский замок.
Водитель Арсамак душевный собеседник и аккуратный водитель. Отдельное спасибо организатору за такое внимательное и бережное отношение к туристам. Несмотря на обстоятельства не отменили мою экскурсию, все прошло на высоте!!! Люди у вас в кавказском регионе прекрасные!
Irina
19 сен 2025
Давно мечтали с мужем посетить Чеченскую Республику, и вот, оно -чудо! Поездка с водителем Ваха и экскурсоводом Рамзаном в Грозный. Экскурсия началась сразу же с г Владикавказа. Мы много узнали
