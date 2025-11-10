читать дальше об осетинах, ингушах, и конечно же о чеченской нации. Город Грозный поразил своим величием и размахом строительства, конечно же своей культурой и гостеприимством! Рамзан нас познакомил с основными культурными объектами, интересными локациями, всё это облекая в интересный рассказ. Узнали много исторических моментов, увлекательных легенд. В ходе беседы чувствовалось уважение к туристам, отзывчивость, грамотность и лаконичность, знание материала и умение донести до слушателя. Очень признательны гиду. Отдельная благодарность водителю за комфортную и безопасную поездку.

Давно мечтали с мужем посетить Чеченскую Республику, и вот, оно -чудо! Поездка с водителем Ваха и экскурсоводом Рамзаном в Грозный. Экскурсия началась сразу же с г Владикавказа. Мы много узнали