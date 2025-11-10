Мои заказы

Из Владикавказа в Грозный: путешествие в сердце Кавказа

Познакомитесь с историей и культурой Чеченской Республики во всех проявлениях
Приглашаем вас в насыщенную поездку в столицу Чечни — город контрастов, где восточное гостеприимство встречается с современным ритмом жизни. Вы откроете для себя живой и динамичный Грозный, бережно хранящий свои традиции.

И удивитесь, какие глубокие и драматичные истории скрываются за внешним лоском современного мегаполиса.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Владикавказа

13:00 — прибытие в Грозный, начало экскурсионной программы

Вас ждёт знакомство с ключевыми достопримечательностями:

  • мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения, одна из крупнейших мечетей мира
  • комплекс «Грозный Сити» — квартал небоскрёбов с панорамным видом на город (посещение смотровой площадки опционально, за доп. плату)
  • цветочный парк — зелёный оазис с топиарными фигурами и разнообразной флорой
  • храм Михаила Архангела — действующий православный храм с уникальной историей
  • «Английский замок» — загадочное здание в неоготическом стиле

15:00 — обед (за отдельную плату)

16:00 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали

17:00 — выезд во Владикавказ

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе туристического класса, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Hyundai Starex (в зависимости от состава группы)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: обед от 500 ₽ с чел., посещение смотровой площадки 200 ₽ с чел.

в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ватутина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 172 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Варвара
Варвара
10 ноя 2025
Недавно побывал на отличной экскурсии, и хочу поделиться своими впечатлениями! Экскурсовод Рамзан рассказал нам много интересного о жизни региона, его истории и культуре. Мы посетили множество красивых мест, которые оставили
читать дальше

незабываемые впечатления.
Особенно запомнился возрождённый Грозный — город, который восхищает своей атмосферой. Фантастическая мечеть в Шали поразила нас своей красотой и величием. Это место действительно впечатляет!
Большое спасибо Рамзану за увлекательную экскурсию и возможность узнать больше о регионе! Рекомендую всем!

А
Анна
22 окт 2025
Прекрасные впечатления от экскурсии! Самый лучший гид Ислам провел шикарную экскурсию! Шикарный вид с смотровой площадки. Очень понравился Английский замок.
Водитель Арсамак душевный собеседник и аккуратный водитель. Отдельное спасибо организатору за такое внимательное и бережное отношение к туристам. Несмотря на обстоятельства не отменили мою экскурсию, все прошло на высоте!!! Люди у вас в кавказском регионе прекрасные!
Irina
Irina
19 сен 2025
Давно мечтали с мужем посетить Чеченскую Республику, и вот, оно -чудо! Поездка с водителем Ваха и экскурсоводом Рамзаном в Грозный. Экскурсия началась сразу же с г Владикавказа. Мы много узнали
читать дальше

об осетинах, ингушах, и конечно же о чеченской нации. Город Грозный поразил своим величием и размахом строительства, конечно же своей культурой и гостеприимством! Рамзан нас познакомил с основными культурными объектами, интересными локациями, всё это облекая в интересный рассказ. Узнали много исторических моментов, увлекательных легенд. В ходе беседы чувствовалось уважение к туристам, отзывчивость, грамотность и лаконичность, знание материала и умение донести до слушателя. Очень признательны гиду. Отдельная благодарность водителю за комфортную и безопасную поездку.

