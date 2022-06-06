В нашем туре вы посетите две республики Северного Кавказа – Чечню и Ингушетию, увидите красоту местной природы, величественные горы, самое высокогорное и большое озеро на Кавказе Кезеной-Ам, удивительные старинные, окутанные легендами, рукотворные строения - башенное строительство в Ингушетии и Чечне - яркое наследие древней материальной культуры, уникально как на Кавказе, так и во всем мире. А также познакомимся и с современными столицами этих двух республик – городами Грозным и Магасом.

Программа тура по дням

1 день Обзорная площадка «Грозный-Сити»

Столица Чеченской республики Грозный, переживший две гражданские войны, почти полностью разрушенный в результате боевых действий, с начала XXI века активно восстанавливается. На данное время, в Грозном появились современные жилые кварталы, парки, мечети, торговые центры, музеи, спортивные сооружения. Современный Грозный — красивый, чистый, уютный город, где уже ничего не напоминает о былом. Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» является главной визитной карточкой столицы Чечни. «Грозный-Сити» включает в себя одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных здания. В комплексе есть жилые дома, торговые центры, деловой центр и пятизвездочная гостиница. Самая высокая башня – 145-метровый «Олимп». Мы поднимемся на лифте на 29 этаж и с этой высоты будем любоваться прекрасным видом на город, мечеть «Сердце Чечни», Сунжу, проспекты имени Владимира Путина и Ахмата Кадырова. Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира. Открыта в 2008 году и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия и первого президента Чеченской Республики. Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди большого красивого парка. Мечеть построена в классическом османском стиле. Высота четырёх минаретов по 63 метра – одни из самых высоких минаретов на Юге России. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, вместимость более 10 тысяч человек.

2 день Озеро Кезеной-Ам. Древний Аул Хой

Озеро Кезеной-Ам находится в горах Северного Кавказа на высоте свыше 1800 метров. Его двухкилометровая поверхность разделена пополам Чечней и Дагестаном. Много веков назад произошло землетрясение, в результате которого произошел обвал, перекрывший в ущелье русла рек Хорсум (Алхар) и Коув-Хи (Ходу). Образовавшаяся стометровая плотина и привела к возникновению озера. Овал озера окружен горами, максимальная глубина – более 70 метров. На Кавказе озеро Кезеной-Ам самое большое, и самое высокогорное. Водолазы, погружавшиеся здесь, якобы видели на дне озера какие-то строения. Дно водоема покрыто илом, правда это или нет, могут показать только исследования, которые не проводились. А пока вода озера считается целебной. Аул Хой. Рядом с озером много старинных чеченских аулов. Один из них – Хой – находится в пешей доступности от водоема. В Хое сохранилось много старых каменных домов и кладбище. На некоторых каменных плитах можно видеть петроглифы, которые относятся к доисламским временам. После депортации 1944 года жители в этот аул не вернулись. Название села Хой, в переводе с чеченского языка означает – «стража», «дозор» или «поселение стражников».

3 день Цой-Педе. Ушкалойские башни. Нихалоевские водопады

Сегодня мы поедем по красивой дороге, увидим горы и водопады. В Чечне очень красивые и высокие горы, водопады и удивительные места. Цой-Педе. В верховьях Малхистинского ущелья, недалеко от грузинской границы, находится одно из крупнейших на Северном Кавказе доисламских погребальных сооружений – Цой-Педе. В переводе с чеченского это название означает «святилище бога». Историки датируют некрополь XIV—XVI веками. Здесь сохранились две сторожевые башни, несколько жертвенников и более сорока «солнечных» склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья. На склепах и башнях видны символы доисламских культов. Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия. Ушкалойские башни. В красивейшем Аргунском ущелье мы увидим Ушкалойские башни. Ушкалойские башни удивительны тем, что у них только 3 стены, четвёртой стеной является скала. Башни, встроенные в скальные ниши, типологически относятся к древнейшему виду построек. В горной Чечне подобные постройки располагались в скальных массивах, на крутых каменистых берегах рек, иногда на очень большой высоте. Ушкалойские башни расположены под огромным козырьком скалистой горы Селин-Лам. Нихалоевские водопады. По дороге вдоль реки Аргун, возле селения Нихалой, в одном из самых красивых ущелий Чечни, природа образовала целый каскад из 12 водопадов. Нихалоевские водопады – одно из прекраснейших мест Чеченской Республики. Особенно приятно прогуляться по ущелью в жаркий день – от водопадов всегда идёт освежающая прохлада.

4 день Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Мечеть имени Пророка Мухаммада. Мечеть «Сердце матери»

Музей Ахмат-Хаджи Кадырова занимает центральное место мемориального комплекса в Грозном. Музей основан в 2004 году. Музей по богатству и красоте внутреннего убранства может соперничать с известными памятниками мировой архитектуры. Мрамор для создания художественного панно в центральном зале музея привезён из Испании, люстра, покрытая золотом высочайшей пробы-999, привезена из Ирана. В музее экспонируются несколько постоянных выставок — о первом Президенте Чеченской Республике Ахмате Кадырове, об участии выходцев Чечено-Ингушетии в Великой Отечественной войне. Мечеть имени Пророка Мухаммада. В августе 2019 года торжественно открылась новая мечеть в Шали. Мечеть, которую по праву называют крупнейшей в Европе. Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Потому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском узбекском стиле. Снаружи мечеть Гордость Мусульман покрыта уникальным белоснежным мрамором, привезенным с греческого острова Тасос в Эгейском море. Белый мрамор выбран не случайно — именно он, отражая прямой солнечный свет, лучше всего даёт прохладу в жару. Внутри расписанной вручную мечети, можно увидеть сделанную на заказ в Турции двухтонную люстру и почти четыреста светильников, украшенных позолотой и кристаллами Swarovski. Вокруг храма высажено две тысячи деревьев, устроены 12 фонтанов, подле разбита долина роз. Мечеть «Сердце матери». С 2014 года чеченский город Аргун украшает шикарная мечеть в необычном стиле хай-тек «Сердце матери» имени жены Ахмата Кадырова и, соответственно, матери Рамзана Кадырова – Аймани Несиевны. Мечеть имени Аймани Кадыровой построили по проекту турецких архитекторов.

5 день Ингушетия. Башня Согласия. Мемориал памяти и славы

Башня Согласия – высотное здание, возведённое в 2013 году в центре столицы Республики Ингушетия – городе Магас в стиле увеличенной в четыре раза средневековой ингушской башни. Высота Башни Согласия составляет 100 метров. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается панорама города Магас и окружающей территории. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни. Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода. Башня Согласия задумывалась как общая для всех ингушских родов, как символ, объединяющий весь ингушский народ. Поднимаемся на башню пешком по плавно идущей по периметру на верх дорожке, по пути знакомимся с картинами местных художников, висящих на стенах. Мемориал памяти и славы – крупный мемориальный комплекс, посвященный важнейшим памятным датам, трагическим и торжественным событиям в истории Республики Ингушетия, находится недалеко от Назрани. Он также дает представление об основных этапах истории Ингушетии: от вхождения в состав России до сегодняшнего времени.

6 день Вовнушки. Тхаба-Ерды. Эгикал. Перевал Цей-Лоам

Сегодня мы уедем через перевал Цей-Лоам в Гулойхийское ущелье и познакомимся с самым удивительным башенным комплексом Вовнушки. Вовнушки являются символом всей Ингушетии, красоты и величия ингушской башенной архитектуры. В 2008 году Вовнушки стали финалистом конкурса «7 чудес России». Вовнушки – величественный башенный комплекс, построенный на остроконечных вершинах обрывистых скальных утесов и состоящий из двух отдельных неприступных замков, соединявшихся в древности подвесным мостиком. Дальше переезжаем к реке Асса и древнейшему христианскому храму Тхаба-Ерды. Храм Тхаба-Ерды, возникший в период VIII-IX веках, – один из замечательных памятников культовой архитектуры. В Архитектуре храма прослеживается влияние византийской, армянской и грузинской церквей. Эгикал – крупнейший средневековый башенный комплекс в горной Ингушетии. Тут сохранились боевые, полубоевые и жилые башни. В высоту боевые башни достигают 30 метров. В прошлом селение славилось талантливыми мастерами-строителями боевых башен, опытными ружейниками и лихими воинами-наездниками. Эгикал – политический, административный, культурный и экономический центр средневековья Таргимской котловины. После депортации ингушей в 1944 году Эгикал необитаем. Останавливаемся на перевале Цей-Лоам, любуемся сказочными видами, открывающимися с высоты 2400 м.

7 день Бейни. Мецхал. Фалхан

Башенное селение Бейни расположено у подножия горы Столовой. Значение названия села Бейни – «Луговое» («бей»-луг, «ний»-корыто). Селение расположено на южном склоне Столовой горы, с ранней весны до поздней осени покрытом зелёным луговым ковром. Бейни включает в себя уже частично разрушенные или сильно поврежденные позднесредневековые полубоевые жилые башни с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Далее мы идём по живописной тропе вдоль Джейрахского ущелья и курорта Армхи, мимо Ляжгинского ущелья, к двум селениям Мецхал и Фалхан. Башенное селение Фалхан расположено на узком горном отроге, разделяющем ущелье на две балки. Боевые башни пятиэтажные, с плоской крышей и парапетом. Всё замковое сооружение выполнено очень тщательно. Хорошо подогнанные камни на известковом растворе, незаметные швы – всё характеризует известную технику мастеров. В Фалхане сохранились башнеобразные солнечные могильники и башни. Протяженность маршрута 7 км с набором высоты 400 м.

8 день Отъезд