Экскурсионно-термальный тур на Кавказ

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Акция! Скидка 10% на заезд с 11 июня! Тот случай, когда можно взять от тура всё: и яркие впечатления от горных пейзажей, узнать много об истории и традициях ингушей и осетин, пожить в горах и в городе Владикавказ, но самое приятное для души и тела — оздоровиться в термальных источниках Бирагзанг в бассейнах с видом на горы.
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
3
мая
17
мая
31
мая
11
июн
28
июн
12
июл
26
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даты

Что вас ожидает:

Термальные источники
Термальные источники
За три дня накупаетесь в 4 термальных источниках с разной температурой воды
Горная Ингушетия
Горная Ингушетия
Проедем множество башенных комплексов, побываем в древнем христианском храме и полюбуемся незабываемым видом с Цейломского перевала
«Город мёртвых»
«Город мёртвых»
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту.

Групповой трансфер с 13:00-14:00.

13:00 Обед в ресторане «Лучи».

14:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в отель “Джейрах”.

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс "Эрзи"— один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
  • Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках.
  • Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды —это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
  • Вовнушки —победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Горная Осетия, Владикавказ

Завтрак.

Выселение из отеля.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
  • Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
  • Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель “Планета Люкс”.

Ужин (за доп. плату).

Горная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, Владикавказ
4 день

Алагирское и Цейское ущелья

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

  • Алагирское ущелье — Цей (Алагирское ущелье — Цей — аул Нар).
  • Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
  • Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
  • Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
  • Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед (за доп. плату).

  • На канатно-кресельном подъемнике доберемсядо Сказского ледника (за доп. плату),увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
  • Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё».
  • Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”.

Ужин (за доп. плату).

Алагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущельяАлагирское и Цейское ущелья
5 день

Свободное время в Биргазанге

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Свободное время в БиргазангеСвободное время в БиргазангеСвободное время в БиргазангеСвободное время в Биргазанге
6 день

Термальные источники

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Термальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источники
7 день

Свободное время в Биргазанге

Завтрак.

Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.

Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

Свободное время в БиргазангеСвободное время в БиргазангеСвободное время в БиргазангеСвободное время в Биргазанге
8 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт (за доп. плату).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (sgl)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
58000По запросу52500

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Варианты проживания

Гостевой дом «Джейрах»

2 ночи

Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.

Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»Гостевой дом «Джейрах»

Планета-Люкс

1 ночь

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

Термальный парк-отель «Бирагзанг»

4 ночи

Термальный парк-отель «Бирагзанг» с открытым бассейном, бесплатной частной парковкой, общим лаунджем и садом расположен в поселке Верхний Бирагзанг, в 1,7 км от поселка Бираганг, примерно в 2 км от центра Верхнего Бирагзанга и в 5,1 км от поселения Салугардан. В отеле действует бесплатный Wi-Fi, гости могут забронировать семейные номера.

Во всех номерах отеля к услугам гостей шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах обустроен балкон, а из других открывается вид на бассейн. Среди удобств также сейф. В каждом номере термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.

По утрам подается континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В 6,4 км от термального парк-отеля «Бирагзанг» находится селение Алагир, а в 6,9 км его центр. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта Владикавказ составляет 50 км.

Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (завтраки, 2 обеда)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Питание, за исключением того, что входит в программу тура
  • Канатно-кресельный подъемник до Сказского ледника - 300 руб. /чел
  • Трансфер до аэропорта
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 апр 2024
Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило ощущение наполненности от отдыха. Горы и вода всё таки хорошее сочетание в отдыхе. Спасибо за прекрасную организацию, заботу в туре и желание вернуться с друзьями!
Д
15 апр 2024
Летел из Новосибирска ради термальной воды, которая в итоге оправдала ожидания. 4 бассейна, разная температура, чувствую прилив сил. Стал спать как младенец.
Особое спасибо нашему водителю Багаудину, гидам Рамзану и Тамиле.
В Цейском ущелье бы задержался на 2-3 дня. Снежные горы впечатляют.
Спасибо за Кавказского гостеприимство, которое теперь знаю не понаслышке.
А
15 апр 2024
Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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