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Программа тура по дням
Встреча
Встреча группы в аэропорту.
Групповой трансфер с 13:00-14:00.
13:00 Обед в ресторане «Лучи».
14:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отель “Джейрах”.
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс "Эрзи"— один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
- Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках.
- Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды —это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
- Вовнушки —победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Горная Осетия, Владикавказ
Завтрак.
Выселение из отеля.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
- Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
- Место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
- Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель “Планета Люкс”.
Ужин (за доп. плату).
Алагирское и Цейское ущелья
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
- Алагирское ущелье — Цей (Алагирское ущелье — Цей — аул Нар).
- Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
- Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
- Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
- Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед (за доп. плату).
- На канатно-кресельном подъемнике доберемсядо Сказского ледника (за доп. плату),увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
- Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё».
- Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника “Терма-Ганах”.
Ужин (за доп. плату).
Свободное время в Биргазанге
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Термальные источники
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Свободное время в Биргазанге
Завтрак.
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге.
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (за доп. плату).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (sgl)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|58000
|По запросу
|52500
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати.
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостевой дом «Джейрах»
Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка.
В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Термальный парк-отель «Бирагзанг»
Термальный парк-отель «Бирагзанг» с открытым бассейном, бесплатной частной парковкой, общим лаунджем и садом расположен в поселке Верхний Бирагзанг, в 1,7 км от поселка Бираганг, примерно в 2 км от центра Верхнего Бирагзанга и в 5,1 км от поселения Салугардан. В отеле действует бесплатный Wi-Fi, гости могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах отеля к услугам гостей шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. В некоторых номерах обустроен балкон, а из других открывается вид на бассейн. Среди удобств также сейф. В каждом номере термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.
По утрам подается континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В 6,4 км от термального парк-отеля «Бирагзанг» находится селение Алагир, а в 6,9 км его центр. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта Владикавказ составляет 50 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (завтраки, 2 обеда)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Медицинская страховка
- Проживание в одноместном номере (по запросу)
- Питание, за исключением того, что входит в программу тура
- Канатно-кресельный подъемник до Сказского ледника - 300 руб. /чел
- Трансфер до аэропорта
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особое спасибо нашему водителю Багаудину, гидам Рамзану и Тамиле.
В Цейском ущелье бы задержался на 2-3 дня. Снежные горы впечатляют.
Спасибо за Кавказского гостеприимство, которое теперь знаю не понаслышке.