Гостевой дом «Джейрах» с прямым выходом к лыжным трассам расположен в селе Джейрах. Гости могут отдохнуть в саду и на террасе. Предоставляется бесплатная частная парковка.

В числе удобств шкаф для одежды. Из некоторых номеров гостевого дома «Джейрах» открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната с феном и постельное белье.