Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию

Тур выходного дня со вкусом кавказской кухни и прогулками в горах.

Всего за три дня мы совершим променад по гостеприимному Владикавказу, посетим три самых красивых ущелья края и насладимся выступлением народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия.
5
3 отзыва
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу

Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.

13:00-14:00 Заселение в отели.

14:00-14:50 Трансфер по отелям.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер».

16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.

19:00 Трансфер по отелям.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно, доп. плата).

Прибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по ВладикавказуПрибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу
2 день

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»

Завтрак в отеле.

08:00-09:50 Трансфер по отелям.

09:00 Экскурсионная программа «Три ущелья Осетии».

13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».

17:00-17:30 Возвращение во Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).

18:20-18:50 Трансфер по отелям.

19:00 Прибытие в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер».

Выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия – Алания, выступление народных артистов РСО-Алания, национальные блюда Северной Осетии, традиции, мастер классы и многое другое.

Ведущий и алкогольные напитки включены.

Время проведения программы с 19:00 до 22:30.

22:40Трансфер по отелям.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».

Прибытие в отель около 23:00.

Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
3 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Ланч-бок возможен в день выезда при раннем вылете — для этого просто сообщить на ресепшн отелей.

Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Гостиница Владикавказ 4*стандарт43 60043 60031 90060 45060 450по запросуШведский стол
Отель Кадгарон 3*стандарт32 05032 05020 40047 45047 450по запросуШведский стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт35 55035 55022 90048 45048 450по запросуШведский стол
Парк Отель Владикавказ 5*стандартпо запросупо запросупо запросупо запросупо запросупо запросуШведский стол
Камелия отель 3*стандарт31 05031 05019 15044 95044 950по запросуШведский стол

Варианты проживания

Владикавказ

2 ночи

Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Кадгарон

2 ночи

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

КадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгаронКадгарон

Парк Отель Владикавказ

2 ночи

Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.

Парк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель ВладикавказПарк Отель Владикавказ

Камелия

2 ночи

Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

КамелияКамелияКамелияКамелияКамелияКамелия

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание по программе: 1 день - обед2 день - завтрак, обед, этно-вечер в ресторане3 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед, этно-вечер в ресторане
  • 3 день - завтрак
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
  • Экологические сборы на маршрутах
  • Гастрономический этно-вечер в ресторане на 2 день тура (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
  • Питание, не указанное в программе
  • Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • флисовая куртка (или любая другая);
  • фотоаппарат;
  • кросовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок https://bolshayastrana.com/strahovka.

Нужно ли брать с собой деньги?

Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.

Какие рестораны посоветуете для посещения?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 окт 2024
Все организовано замечательно, показывают самые популярные места в каждой из республик, но при этом остается время после экскурсий погулять по Владикавказу.
Профессиональные гиды очень интересно рассказывают об истории и обычаях, видно, что им самим это нравится.
За Аланский вечер отдельное спасибо, красота неописуемая: танцы, песни и национальный колорит, просто супер.
О
26 сен 2024
Отлично организован тур! Только положительные эмоции и впечатления! Красоты Кавказа просто завораживают! Ущелья, каньоны, водопады в каждой из 5 посещаемых республик уникальны! Узнали много нового,интересного, гиды все прекрасно эрудированы, особенно отмечу гида Людмилу: очень приятная речь, течёт, как сказки Шахерезады, хочется слушать. Кормили вкусно и много: попробовали блюда местной кухни и конечно же знаменитые осетинские пироги!
Л
25 сен 2024
Организация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, а нам, туристам, оставили получение удовольствия. Для людей серьёзного возраста, как мы, организованные туры - самый комфортный способ увидеть новые места.
Организация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, аОрганизация тура на высоте - всё четко и продуманно. Организаторы взяли на себя все заботы, а

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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