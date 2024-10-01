Всего за три дня мы совершим променад по гостеприимному Владикавказу, посетим три самых красивых ущелья края и насладимся выступлением народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия.
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу
Трансфер от аэропорта и/или ж/д вокзала заказывается отдельно при бронировании тура.
13:00-14:00 Заселение в отели.
14:00-14:50 Трансфер по отелям.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Премьер».
16:00 Автобусно-пешая экскурсионная программа по Владикавказу.
19:00 Трансфер по отелям.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, центр развития народных художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно, доп. плата).
Три ущелья Осетии и «Аланский вечер»
Завтрак в отеле.
08:00-09:50 Трансфер по отелям.
09:00 Экскурсионная программа «Три ущелья Осетии».
13:00-14:00 Обед в ресторане «Долина Солнца».
17:00-17:30 Возвращение во Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:20-18:50 Трансфер по отелям.
19:00 Прибытие в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер».
Выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов республики Северная Осетия – Алания, выступление народных артистов РСО-Алания, национальные блюда Северной Осетии, традиции, мастер классы и многое другое.
Ведущий и алкогольные напитки включены.
Время проведения программы с 19:00 до 22:30.
22:40Трансфер по отелям.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Ланч-бок возможен в день выезда при раннем вылете — для этого просто сообщить на ресепшн отелей.
Трансфер в аэропорт/ ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|43 600
|43 600
|31 900
|60 450
|60 450
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Кадгарон 3*
|стандарт
|32 050
|32 050
|20 400
|47 450
|47 450
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|35 550
|35 550
|22 900
|48 450
|48 450
|по запросу
|Шведский стол
|Парк Отель Владикавказ 5*
|стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия отель 3*
|стандарт
|31 050
|31 050
|19 150
|44 950
|44 950
|по запросу
|Шведский стол
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.
Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Парк Отель Владикавказ
Отель расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В оздоровительном центре отеля есть хаммам и сауна.
Камелия
Отель «Камелия» расположен в городе Владикавказ. К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В отеле работают бар и ресторан европейской кухни. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Камелия» открывается вид на горы. В номерах есть чайник. Все номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Владикавказа по программе тура
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание по программе: 1 день - обед2 день - завтрак, обед, этно-вечер в ресторане3 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед, этно-вечер в ресторане
- 3 день - завтрак
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий
- Экологические сборы на маршрутах
- Гастрономический этно-вечер в ресторане на 2 день тура (алкоголь включен) - Аланский вечер
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы
- Питание, не указанное в программе
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура или дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок https://bolshayastrana.com/strahovka.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Какие рестораны посоветуете для посещения?
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
- ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
- ресторан-кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
- ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
- ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек — 800 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Профессиональные гиды очень интересно рассказывают об истории и обычаях, видно, что им самим это нравится.
За Аланский вечер отдельное спасибо, красота неописуемая: танцы, песни и национальный колорит, просто супер.