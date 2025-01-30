Вечерние туры Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Вечерние» во Владикавказе, цены от 15 060 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
3 отзыва
5 дней
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость)»
12 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 30 000 за человека
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
скидка
12%
3 отзыва
5 дней
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость)»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 3400030 000 за человека
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
скидка
3%
3 отзыва
3 дня
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«19:00 Прибытие в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер»»
13 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 1552515 060 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Вечерние»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
  2. Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
  3. Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 тура от 15 060 до 30 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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