5 дней
Осетия и Ингушетия. Экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость)»
12 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 30 000₽ за человека
скидка
12%
5 дней
Осетия и Ингушетия. Осенне-зимний экскурсионный тур с Аланским вечером
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«18:20-18:50 Трансфер от отелей в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер» (алкоголь включен в стоимость)»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 3400030 000₽ за человека
скидка
3%
3 дня
Аланский вечер. Экскурсионный тур в Северную Осетию
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
«19:00 Прибытие в ресторан «Кавказ Hall» на этно-гастрономическую программу «Аланский вечер»»
13 мар в 10:00
20 мар в 10:00
от 1552515 060₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена30 января 2025Всё было интересно
- ООксана15 января 2025Организаторы встретили добродушно, все рассказали и показали!
- ООксана15 января 2025Встрели добродушно! Все рассказали и показали!
- ВВалерия10 января 2025Большое спасибо организатором за продуманную концепцию тура! Дни были максимально насыщенны, но при этом не перегруженны Очень много посмотрели, много впечатлений, с удовольствием вернёмся ещё! Спасибо!
- ААнжелика10 января 2025Места восхитительны! Воздух и вода чистейшие. Национальные танцы - огонь, а еда вкуснейшая! Горы красивы!
- ТТатьяна10 ноября 2024Организация поездки на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Вечерние»
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