Парк отель Владикавказ расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».

Парк отель Владикавказ предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.

128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.

Просторный номер площадью от 24 до 34 кв. м., с видом во двор и на Кавказский хребет, оснащенный кроватью, креслом, журнальным столиком, торшером, рабочей консолью с настольной лампой, офисным креслом и телевизором. Номер отлично подходит как для одноместного, так и для двухместного проживания. Дополнительное место в номере «Стандарт» устанавливается по возможности и только по предварительному запросу.