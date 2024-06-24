Музеи и искусство Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Музеи» во Владикавказе, цены от 27 700 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Средь гор высоких и могучих
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
31 июл в 10:00
7 авг в 10:00
от 27 700 за человека
Краски Кавказа
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 32 550 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
На автобусе
скидка
3%
3 отзыва
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 4300041 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Краски Кавказа
    Тур супер! Даже если и сломался один раз автобус, замена нашлась моментально! Красивые локации, классные гиды!
  • М
    Мария
    22 июня 2024
    Краски Кавказа
    Брали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендами, героями, кухней, немного окунулись
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    в историю. Понравились сами путешествия по ущельям, в горы, к историческим памятникам и памятным местам. Горные реки, водопады, Эльбрус, ледники, это было круто.

    Брали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендамиБрали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендами
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Краски Кавказа
    Купили тур заблаговременно, всей семьёй. Взяли 6 дней "Краски Кавказа". Организовано, посетили все основные места Осетия, Ингушетия, закончили на Эльбрус.
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    Цена и качество очень устроили. Группа и гид были разные каждые день. Но все во время в определённом месте. Никаких затруднений. Посетили Аланский вечер, натанцевалась и вкусно поели. Поездкой остались очень довольны. Спасибо Большой Стране и гостеприимному Кавказу.

    Купили тур заблаговременно, всей семьёй. Взяли 6 дней &quot;Краски Кавказа&quot;. Организовано, посетили все основные места Осетия
  • С
    Станчев
    21 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
  • Б
    Булыгина
    8 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
  • Ю
    Юлия
    29 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
  • А
    Анастасия
    15 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
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    никого не оставят равнодушными. Нам ещё очень повезло с погодой, прилететь из заснеженной Москвы и -20 в солнечный мир и +20. Что может быть лучше. Отдельную благодарность хочется выразить гидам Белле и Давиду. С Беллой мы ездили на экскурсию в 3 ущелья, она прекрасный рассказчик. Мы постоянно останавливались в живописных местах, и она вместе с нами поднималась в гору к древним башням и рассказывала их историю. А с Давидом мы познакомились только в последние 2 дня во время путешествия на Эльбрус. Это наверное самый активный гид и прекрасный рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он всегда поможет во время путешествия, у него правильно спланировано время и последовательность экскурсий, мы успели посетить не только запланированные известные туристические места, но и "жемчужины", о которых бы мы скорее всего не узнали с другим гидом. В дороге он рассказывал о традициях и особенностях Кавказа, а на почти вершине Эльбруса поднялся с нами выше станции Гарабаши, чтобы запечатлеть эту великолепную гору без множества людей и необходимого для работы канатки оборудования, рассказал обо всех окружающих нас горах и историю восхождения на Эльбрус. Спасибо большое вам и другим гидам, за наше незабываемое путешествие! 🤍

    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!
  • К
    Ксения
    13 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
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    наделать отличных фото, вкусно покушать! Особенно хочется отметить: 1. открытую канатную дорогу (подъемник не с кабинкой) в Цейском ущелье. Была хорошая погода, однако очень замерзли, стоит одеваться очень тепло, после катания зашли в кафе у подножья канатки- очень вкусно, рекомендую! 2. Двухдневная экскурсия на Приэльбрусье-лучшее за поездку! Гид - Давид - большой молодец, очень душевные, веселые и приятные экскурсии в оба дня. Отмечу, что у нас была небольшая группа (4 человека), было очень комфортно, интересно, вкусно!

    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор
  • М
    Маргарита
    19 октября 2023
    Средь гор высоких и могучих
    Название тура отражает всю гамму впечатлений!!! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Средь гор высоких и могучих
  2. Краски Кавказа
  3. Зимнее притяжение Кавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 27 700 до 41 500 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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