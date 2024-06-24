5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
31 июл в 10:00
7 авг в 10:00
от 27 700₽ за человека
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
28 июл в 10:00
1 авг в 10:00
от 32 550₽ за человека
скидка
3%
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 4300041 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена24 июня 2024Тур супер! Даже если и сломался один раз автобус, замена нашлась моментально! Красивые локации, классные гиды!
- ММария22 июня 2024Брали путешествие по Кавказу: Северная Осетия- Ингушетия- Кабардино-Болкария с экскурсиями и проживанием. Познакомились с местными легендами, героями, кухней, немного окунулись
- ЮЮлия18 июня 2024Купили тур заблаговременно, всей семьёй. Взяли 6 дней "Краски Кавказа". Организовано, посетили все основные места Осетия, Ингушетия, закончили на Эльбрус.
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ББулыгина8 мая 2024Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
- ЮЮлия29 февраля 2024Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
- ААнастасия15 февраля 2024Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
- ККсения13 февраля 2024Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
- ММаргарита19 октября 2023Название тура отражает всю гамму впечатлений!!! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музеи»
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