Музей под открытым небом – туры во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Музей под открытым небом» во Владикавказе, цены от 27 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средь гор высоких и могучих
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700 за человека
Краски Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550 за человека
Зимнее притяжение Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300 за человека
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
    Приятно удивилась уровню организованности!
  • С
    Станчев
    21 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
  • Б
    Булыгина
    8 мая 2024
    Средь гор высоких и могучих
    Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
  • Ю
    Юлия
    29 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
    Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
  • А
    Анастасия
    15 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
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    никого не оставят равнодушными. Нам ещё очень повезло с погодой, прилететь из заснеженной Москвы и -20 в солнечный мир и +20. Что может быть лучше. Отдельную благодарность хочется выразить гидам Белле и Давиду. С Беллой мы ездили на экскурсию в 3 ущелья, она прекрасный рассказчик. Мы постоянно останавливались в живописных местах, и она вместе с нами поднималась в гору к древним башням и рассказывала их историю. А с Давидом мы познакомились только в последние 2 дня во время путешествия на Эльбрус. Это наверное самый активный гид и прекрасный рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он всегда поможет во время путешествия, у него правильно спланировано время и последовательность экскурсий, мы успели посетить не только запланированные известные туристические места, но и "жемчужины", о которых бы мы скорее всего не узнали с другим гидом. В дороге он рассказывал о традициях и особенностях Кавказа, а на почти вершине Эльбруса поднялся с нами выше станции Гарабаши, чтобы запечатлеть эту великолепную гору без множества людей и необходимого для работы канатки оборудования, рассказал обо всех окружающих нас горах и историю восхождения на Эльбрус. Спасибо большое вам и другим гидам, за наше незабываемое путешествие! 🤍

    Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!
  • К
    Ксения
    13 февраля 2024
    Зимнее притяжение Кавказа
    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
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    наделать отличных фото, вкусно покушать! Особенно хочется отметить: 1. открытую канатную дорогу (подъемник не с кабинкой) в Цейском ущелье. Была хорошая погода, однако очень замерзли, стоит одеваться очень тепло, после катания зашли в кафе у подножья канатки- очень вкусно, рекомендую! 2. Двухдневная экскурсия на Приэльбрусье-лучшее за поездку! Гид - Давид - большой молодец, очень душевные, веселые и приятные экскурсии в оба дня. Отмечу, что у нас была небольшая группа (4 человека), было очень комфортно, интересно, вкусно!

    Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами горПрекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор
  • М
    Маргарита
    19 октября 2023
    Средь гор высоких и могучих
    Название тура отражает всю гамму впечатлений!!! Спасибо.
  • С
    Соловьева
    20 августа 2023
    Краски Кавказа
    Это была очень насыщенная поездка как впечатлениями, так и эмоциями. Кавказ-это неописуемая красота, вкусная еда, Кавказское гостеприимство. Жирной точкой в
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    нашем путешествии стало конечно подъём на Эльбрус. То что мы испытали, это даже не описать СЛОВАМИ! Это надо видеть и ощутить. Большое спасибо всем организаторам тура, гидам и просто всем хорошим людям, с которыми мы там встретились и познакомились.

    Это была очень насыщенная поездка как впечатлениями, так и эмоциями. Кавказ-это неописуемая красота, вкусная еда, Кавказское

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музей под открытым небом»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Средь гор высоких и могучих
  2. Краски Кавказа
  3. Зимнее притяжение Кавказа
  4. На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Музей под открытым небом" можно забронировать 4 тура от 27 700 до 39 658. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Музей под открытым небом», 12 ⭐ отзывов, цены от 27700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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