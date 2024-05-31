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Авторский тур
5 дней
Средь гор высоких и могучих
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Краски Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
от 32 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее притяжение Кавказа
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
На склонах гор. Зимний тур по Кавказу
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 39 658₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ССтанчев21 мая 2024Большая Страна замечательно справилась с проведением тура. Все прошло без всяких заминок. Отличная организация, молодцы! Буду советовать Большую Страну своим друзьям!!!
- ББулыгина8 мая 2024Тур интересный, насыщенный, вечерами было свободное время, мы сходили в национальный музей. Гостиницы хорошие. Еда национальная,в каждой республике своя. Но больше всего впечатлили виды ГОР и горных ОЗЕР.
- ЮЮлия29 февраля 2024Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
- ААнастасия15 февраля 2024Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной! Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам
- ККсения13 февраля 2024Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно,
- ММаргарита19 октября 2023Название тура отражает всю гамму впечатлений!!! Спасибо.
- ССоловьева20 августа 2023Это была очень насыщенная поездка как впечатлениями, так и эмоциями. Кавказ-это неописуемая красота, вкусная еда, Кавказское гостеприимство. Жирной точкой в
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музей под открытым небом»
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