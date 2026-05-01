Мы отправимся в Дагестан, чтобы увидеть легендарного Каспийского монстра Луня, поразиться масштабам Сулакского каньона и
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия в Махачкале
Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отели до 14:00.
После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по Махачкале.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.
Посещение этноцентра,современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.
Главное — вам тут искренне рады.
Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.
Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.
Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в отель примерно в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в Дербент
В 08:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в этнодоме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая являетсячастью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера;посмотрим окрестности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети(8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.
Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.
Далее отправление в Махачкалу в отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, обед в этнодоме, услуги гида при посещении крепости Нарын-Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын-Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 руб. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«ГлавРыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед, плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в Махачкалу к отелю.
По дороге осуществим заезд на Бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин — самостоятельно.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «ГлавРыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Матлас, Мочохское озеро
В 07:00после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Он построил со своими мюридами, среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот, самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.
На Матласе несколько водопадов.
По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.
Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.
Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.
Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-доме.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин — самостоятельно.
Чеченская республика. Обзорная экскурсия
В 09:00после завтрака выселение из гостиницы.
Далее Вы отправитесь в Грозный, где состоится обзорнаяпешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса Грозный-Сити, посещение красивейшего цветочного парка, мечети Сердце Чечни.
После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
15:00 Обед в ресторане «Шейх Палас» Грозный (национальная кухня).
Ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств.
16:00 После обеда трансфер в отель.
Заселение.
Свободное время.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение музея им. А. Кадырова, смотровой площадки, Аллеи Славы и обед в кафе.
Ужин — самостоятельно.
Озеро Казеной-Ам и город музей Хой
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
Этот день наполнен невероятными видами удивительной природы Кавказа.
Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни и Большого Кавказа — озеро Казеной-Ам.
Самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.
Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха.
Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.
Так же нас ждут красивейшие Мечети в городах Аргун и Шали.
13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.
18:30 Возвращение в отель.
В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду — Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали — Мечеть имени Пророка Мухаммада — «Гордость мусульман», г. Аргун — современная Мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.
Ужин — самостоятельно.
Аргунское ущелье и Нихалоевские водопады
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в горном кафе у Нихалоевских водопадов.
18:30 Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю Чеченского народа и памятники прошлых эпох.
Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа.
Удивительный шум водопадов, загадки средневековых башенных комплексов, горный воздух и вкусная кухня — это малая часть эмоций, которые Вас ждут в этот день.
В программе: Аргунское ущелье, фортификационные и башенные сооружения, каскад водопадов неподалеку от с. Чанты-Аргуна — Нихалоевские водопады, Ушкалойские башни близнецы — символ Чечни, замковый комплекс Пхакоч — посещение музея в одной из каменных башен.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе, трансфер, входные билеты в комплекс «Пхакоч» + экскурсия с штатным гидом, экосбор при посещении водопадов.
Переезд. Обзорная экскурсия по Владикавказу
10:00 Выселение.
Трансфер во Владикавказ.
12:00 Прибытие во Владикавказ.
Заселение в отель.
14:30 После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 15:00,состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, Парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть (Мечеть Мухтарова).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Ингушетия. Джейрахское ущелье
В 09:00 после завтрака Вы отправитесь с нашим гидом в республику Ингушетия, Джейрахский район.
Наша экскурсия начнется с Дарьяльского ущелья, мы будем ехать по знаменитой Военно Грузинской дороге.
Дарьяльское ущелье — это грандиозный природный разлом Бокового хребта горной системы Большой Кавказ, по дну которого протекает р. Терек.
Первое исторически фиксируемое название укрепления «Дариал» (Дар-и-Алан) переводится с персидского языка, как «Ворота алан».
За ними лежали владения ираноязычных кочевых племен скифо-сарматского происхождения — аланов.
Далее мы с Вами переместимся в Джейрахском ущелье — исторический центр и самой древней части республики Ингушетия, где сохранились главные исторические памятники.
По ущелью проложены многочисленные альпинистские маршруты и тропы для туристов.
Вы увидите натуральное хозяйство местных жителей, которые, как и сто лет назад заготавливают сено на зиму, варят сыр и чтут вековые традиции.
Мы с вами посетим главные памятники Джейрахского ущелья.
Вы увидите древнюю родовую башню Цуровых, которые по сей день живут рядом с ней, а также древний город Таргим, селение Эгикал и башенный комплекс Вовнушки на отвесных скалах.
Гид расскажет вам, для чего возводились такие башни и что символизировали.
Вы также посетите храм Тхаба-ерды, сооруженный в VIII веке.
Кроме того, вас ждут природные достопримечательности — живописный Ляжгинский водопад (пройдемся по экотропе к водопаду, эко тропа 3 км. По желанию) и захватывающий дух Цей-Лоамский перевал.
Обед состоится в прекрасном месте на высоте 2 100 м. н.у. м. в ресторане «Цей-Лоам»
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, въезд на территории экозоны, обед в ресторане «Цей-Лоам».
Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин — самостоятельно.
Кабардино-Балкария. Голубые озера
В 08:30(ранний завтрак) после завтрака Вы отправитель на интереснейшую экскурсионную программу в Кабардино-Балкарскую Республику.
Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами, соединившая в себе истинную красоту первозданной природы, величие горных вершин и самобытность древних достопримечательностей.
Черекская теснина расположена в Черек-Балкарское ущелье, здесь можно увидеть всё: скалы и обрывы, озёра и водопады, некрополи и заброшенные аулы, а также окутанные легендами сторожевые башни.
Также полюбуетесь в с. Бабугент Голубыми озерами, окружёнными горами и альпийскими лугами.
Увидите озеро Церик-кёль, или Голубое озеро, знаменитое необыкновенным цветом воды.
Посетите Нижнее Голубое озеро (Церик-кель), который является памятником природы.
Комплекс голубых озер — это уникальное природное явление, которое расположены в невероятно живописном месте.
Сделав памятные фотографии и полюбовавшись пейзажами, мы отправимся далее, к Черекской теснине, по которой сможем совершить увлекательную пешеходную прогулку и послушать рассказы экскурсовода об истории этого места.
Наш путь пройдет по серпантину, вверх, к туннелю в Черекской теснине.
Полюбуетесь Черекским каньоном.
Пройдетесь пешим маршрутом по грунтовой дороге вдоль (примерно 300 метров).
Это один из самых ярких этапов экскурсии — это прогулка по старой колесной дороге, которая выбита прямо в отвесной скале.
После туннеля берет начало дорога к бывшей крепости Зылги-Кала.
Уникальная крепость, прислонившаяся к отвесной скале как какое-то птичье гнездо.
Именно отсюда начинается огромная старинная оборонительная система, которая была построена еще в средневековье, башня Балкаровых, Амир-Хана, Курнаят.
Прогуляетесь по окрестностям Верхней Балкарии — Аул Кюннюм, давно покинутый и обжитый только горными ветрами, располагается в ущелье реки Черек, Кюннюм-Эль, башня князей Абаевых — постройка, относящаяся к позднему средневековью.
Аул Шканты и башня Амирхановых (Амирхан-Кала), и другие удивительные памятники прошлого.
Мы окунемся во времена войн и сражений, храбрецов и предателей, услышим множество рассказов и легенд о хозяевах этих мест.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, посещение каньона, Голубые озера, обед в ресторане «Верхние голубые озера».
Ориентировочное время прибытия 19:00.
Ужин — самостоятельно.
Три ущелья Осетии. Аланский вечер
В 09:00 после завтрака вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон — уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке — и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
Мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
13:30 Национальный обед в ресторане «Долина Солнца».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской Долиной Фараонов.
По дороге увидим знаменитый арт-объект осетинская буква «А», башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова-Младшего (посещение мемориального комплекса погибшей съемочной группе).
17:30 Прибытие во Владикавказ, трансфер по отелям (время для переодевания).
18:40 Трансфер по отелям в Ресторан «Кавказ Hall».
19:00 Вы пребудете в ресторан «Кавказ Hall» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно-гастрономическое шоу, уютное национальное застолье (алкоголь включен), национальная кухня Северной Осетии, знаменитые осетинские пироги, выступление народных вокально-инструментальных коллективов Республики Северная Осетия-Алания, выступление национального ансамбля «Мамисон», национальный ведущий (тамада), мастер-класс по национальному осетинскому танцу «Симд».
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер» этно-гастрономическое шоу.
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт или ж/д оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием).
Стоимость тура с проживанием за номер в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура (без проживания) в зависимости от количества человек в заявке при бронировании:
|Размещение
|2 человека
|2 взрослых + ребенок
|3 человека
|4 человека
|1 человек
|Без проживания (без завтраков)
|163 466
|240 000
|245 199
|326 932
|81 733
Варианты проживания
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» уютно расположилась в самом сердце города — отсюда открывается восхитительный вид на реку Терек и завораживающие вершины горных хребтов. Поблизости находятся парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
Гостям предлагают разместиться в одном из 203 стильных и эргономичных номеров, где есть всё для комфортного отдыха: телевизор, чайник, кондиционер, а также ванная комната с полотенцами и туалетными принадлежностями.
На территории гостиницы работает роскошный ресторан с несколькими залами — по утрам, с 07:00 до 11:00, здесь можно насладиться сытным завтраком в формате «шведского стола». Кроме того, гости могут заглянуть в лобби‑бар, где подают разнообразные напитки и лёгкие закуски, или выбрать один из банкетных залов разной вместимости для проведения торжеств. Также доступен в аренду конференц‑зал — он оснащён современной техникой и отлично подойдёт для деловых мероприятий.
До железнодорожного вокзала от гостиницы всего 3 км, а до аэропорта — 27 км.
Отель «Кадгарон»
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
Гостиница «Планета Люкс»
Отель расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Светлые номера оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Камелия»
Современный отель находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой.
В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля открывается вид на горы. Каждое утро для гостей сервируют сытный континентальный завтрак.
Гостиница «Cosmos Selection Grozny City»
Cosmos Selection Grozny City находится в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.
В номерах есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.
В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.
В преимуществе отеля также и его месторасположение: Cosmos Selection Grozny City находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.
Отель «Жак»
Современный отель «Жак» предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Гостиница «Монто»
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах Грозного, Махачкалы и Владикавказа по программе тура, если выбран тариф с размещением
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катамаране (озеро Казеной-Ам)
- Входные билеты на территорию музея Хой и Пхакоч
- Экосбор на Нихалоевские водопады
- Катание на катере в Чиркейском водохранилище
- Входные билеты в пещерный комплекс Нокъо
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Входные билеты в Нарын-Калу г. Дербент + дополнительный гид
- Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен) - Аланский вечер
- Экосбор в горной Ингушетии
- Входные билеты в Даргавский некрополь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Владикавказа
- Проживание и завтраки, если выбран тариф без размещения
- Индивидуальный трансфер из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулки по городу нужна комфортная обувь. Для поездок в горы, можно одеть кроссовки, или другую удобную обувь. В межсезонье в горах прохладно, поддувает ветер, поэтому куртку и шапку обязательно. Летом можно обойтись легкой кофточкой, кепкой и очками. Для термальных источников — купальные принадлежности.
В данном туре все отели городские, поэтому для вечерних прогулок по городу можно одеться по своему усмотрению.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как узнать важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Гостям, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.