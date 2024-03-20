Туры по воде во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» во Владикавказе, цены от 97 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 97 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Водные туры во Владикавказе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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