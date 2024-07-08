Программа тура по дням
До свидания, Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
10:50 (только 13, 21, 29 мая 2024) Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.
11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.
Республика Адыгея
Завтрак в поезде.
12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкоп, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.
Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.
Экскурсия в Азишскую пещеру.
Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.
Посещение природного памятника Хаджохская теснина.
Тысячи лет назад в Хаджохской теснине река Белая создала уникальные, каменные мосты.
Именно здесь взору открываются самые живописные места и сосредоточена основная часть смотровых площадок.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
Трансфер к термальным бассейнам.
В пути вы узнаете об обычаях, быте, кулинарных традициях адыгов.
Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности, аренда полотенца за дополнительную оплату).
Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.
Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Майкопа.
21:10 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Владикавказ.
Республика Северная Осетия-Алания
Завтрак в поезде.
10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказ, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Переезд в Алагирское ущелье (48 км).
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция — Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
Осмотр монумента и святилища (20 мин).
Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, 2500 метров над уровнем моря.
Общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск — 1:30.
Трансфер на обед в кафе в поселке Бурон.
Обед с блюдами национальной кухни.
Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.
В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества.
Трансфер (102 км) в г. Владикавказ.
По дороге остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.
Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.
Знакомство с традиционным осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.
22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.
Чеченская республика
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Грозный, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер к Нихалойским водопадам по Аргунскому ущелью.
Посещение спортивно-туристского комплекса «Нихалойские водопады».
Прогулка к водопадам.
Трансфер в г. Шали.
Посещение мечети «Гордость Мусульман».
Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос, а удивительный отделочный камень обладает способностью отражать свет.
Трансфер в г. Грозный.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова, Центральной Мечети «Сердце Чечни», комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже, Цветочного парка, Православного храма Михаила Архангела.
Ужин в кафе города.
Свободное время в центре города.
Альтернатива свободного времени — посещение Светомузыкальных фонтанов в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).
Трансфер на ж/д вокзал г. Грозный.
23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкала (посадка в поезд в 21:00).
Республика Дагестан
Завтрак в поезде.
07:29 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Дербент.
08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер до экраноплана Лунь с внешним осмотром, рассказ гида о легендарном экраноплане, гениальном изобретении советской инженерии.
Экскурсия в музей-заповедник «цитадель Нарын-Кала».
Экскурсия по магалам, старинным улочкам г. Дербента.
Вы увидите Джума-мечеть, дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский, древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками, и заглянете в Девичьи бани (музей культуры и быта древнего Дербента).
Экскурсия по коньячному комбинату.
В ходе экскурсии вы узнаете историю комбината, а также историю зарождения виноградарства в древнем Дербенте.
Познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда, его переработки до розлива готовой продукции.
В программе:
- посещение музея комбината;
- экскурсия по территории комбината;
- рассказ о производстве полного цикла;
- экскурсия по территории винодельни;
- посещение хранилища выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках;
- дегустация 3-х образцов вин («Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне»), 3-х образцов коньяка («Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» «Каспий»), 1-го образца кальвадоса «Дербентский».
Обед с элементами национальных блюд.
Трансфер на восточный рынок.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.
В летнее время — отдых на пляже (при желании можно взять купальные принадлежности и полотенца).
Трансфер на ж/д вокзал.
19:01 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.
Кабардино-Балкарская республика
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.
Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.
Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.
Трансфер в г. Нальчик.
Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — пр. Ленина с краткой обзорной экскурсией по городу.
17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москва.
В пути. Москва
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды:17.08.2024 / 25.08.2024 / 02.09.2024 / 10.09.2024 / 18.09.2024 / 26.09.2024 / 04.10.2024, руб:
|Категория
4-местное купе
СВ
СВ
1-местное размещение
Люкс
Люкс
1-местное размещение
|Для взрослых
|97 800
|129 200
|217 100
|151 800
|262 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|96 600
|127 900
|-
|150 800
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|43 000
|43 000
|-
|43 000**
|-
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 09.08.2024, руб:
Категория
|4-местное купе
|СВ
СВ
1-местное купе
Люкс
(по запросу)
Люкс
1-местное размещение
(по запросу)
|Для взрослых
|101 250
|130 210
|219 200
|156 460
|277 600
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|100 020
|128 940
|-
|156 460
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|43 000
|43 000
|-
|43 000*
|-
Стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2-мя взрослыми.
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — по запросу.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Дополнительное питание в поезде
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности на экскурсиях?
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
Как организовано питание?
|График питания по программе тура
|1 день. Москва
|Не включено
|2 день. Республика Адыгея
|Завтрак, ужин
|3 день. Ингушетия
|Завтрак, обед и ужин
|4 день. Грозный, Чеченская республика
|Завтрак, обед и ужин
|5 день. Республика Дагестан
|Завтрак и обед
|6 день. Кабардино-Балкария
|Завтрак и обед
|7 день. В пути
|Завтрак