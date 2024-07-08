3 день

Республика Северная Осетия-Алания

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказ, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд в Алагирское ущелье (48 км).

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция — Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

Осмотр монумента и святилища (20 мин).

Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, 2500 метров над уровнем моря.

Общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск — 1:30.

Трансфер на обед в кафе в поселке Бурон.

Обед с блюдами национальной кухни.

Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.

В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества.

Трансфер (102 км) в г. Владикавказ.

По дороге остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.

Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.

Знакомство с традиционным осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.