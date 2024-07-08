Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии

Семидневное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в новый город. Прогуляетесь по магалам и
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старинным улочкам Дербента.

Познакомитесь со знаковыми местами Грозного и его прошлым, услышите рассказ о чеченской культуре и традициях гостеприимства.

В древнем селении Осетии столкнетесь с артефактами прошлых эпох, увидите архитектурные строения древнего зодчества.

Подниметесь на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

5
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

До свидания, Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

10:50 (только 13, 21, 29 мая 2024) Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

11:00 Отправление туристического поезда №930/929 с Казанского вокзала г. Москвы.

До свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, МоскваДо свидания, Москва
2 день

Республика Адыгея

Завтрак в поезде.

12:50 Прибытие туристического поезда №930/929 на ж/д вокзал г. Майкоп, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на панорамную площадку хребта Азиш-Тау, путевая информация об истории, культуре и современном развитии Адыгеи.

Посещение панорамной площадки хребта Азиш-Тау.

Экскурсия в Азишскую пещеру.

Большая Азишская пещера входит в пятерку лучших пещер Европы.

Посещение природного памятника Хаджохская теснина.

Тысячи лет назад в Хаджохской теснине река Белая создала уникальные, каменные мосты.

Именно здесь взору открываются самые живописные места и сосредоточена основная часть смотровых площадок.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

Трансфер к термальным бассейнам.

В пути вы узнаете об обычаях, быте, кулинарных традициях адыгов.

Купание в термальных бассейнах (купальные принадлежности, аренда полотенца за дополнительную оплату).

Ужин с национальными блюдами (с дегустацией адыгейского сыра) и участием артистов ансамбля национального танца.

Также будет представлена возможность приобрести сыр, мёд и работы мастеров народных художественных промыслов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Майкопа.

21:10 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Владикавказ.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея
3 день

Республика Северная Осетия-Алания

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Владикавказ, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Переезд в Алагирское ущелье (48 км).

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция — Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

Осмотр монумента и святилища (20 мин).

Переезд (41 км) в Цейское ущелье — жемчужину Осетии.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, 2500 метров над уровнем моря.

Общее расчетное время на подъем, осмотр и спуск — 1:30.

Трансфер на обед в кафе в поселке Бурон.

Обед с блюдами национальной кухни.

Переезд в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии.

В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества.

Трансфер (102 км) в г. Владикавказ.

По дороге остановка у обелиска братьям Газдановым (5-10 мин).

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.

Приглашаем вам насладится великолепным видом на горы Большого Кавказа и прикоснутся к истории русско-кавказской войны, рассмотреть сохранившиеся старинные здания.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

«Аланский вечер» — ужин и шоу-программа в этно-национальном стиле.

Знакомство с традиционным осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владикавказ.

22:00 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Грозный.

Республика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-АланияРеспублика Северная Осетия-Алания
4 день

Чеченская республика

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Грозный, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер к Нихалойским водопадам по Аргунскому ущелью.

Посещение спортивно-туристского комплекса «Нихалойские водопады».

Прогулка к водопадам.

Трансфер в г. Шали.

Посещение мечети «Гордость Мусульман».

Мечеть выглядит ослепительно белой, потому что покрыта особым греческим мрамором, привезённым с острова Тасос, а удивительный отделочный камень обладает способностью отражать свет.

Трансфер в г. Грозный.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова, Центральной Мечети «Сердце Чечни», комплекса высоток «Грозный Сити» и смотровой площадки на 29-ом этаже, Цветочного парка, Православного храма Михаила Архангела.

Ужин в кафе города.

Свободное время в центре города.

Альтернатива свободного времени — посещение Светомузыкальных фонтанов в период работы данного объекта (с 20:30 до 21:30).

Трансфер на ж/д вокзал г. Грозный.

23:30 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Махачкала (посадка в поезд в 21:00).

Чеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республикаЧеченская республика
5 день

Республика Дагестан

Завтрак в поезде.

07:29 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Дербент.

08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер до экраноплана Лунь с внешним осмотром, рассказ гида о легендарном экраноплане, гениальном изобретении советской инженерии.

Экскурсия в музей-заповедник «цитадель Нарын-Кала».

Экскурсия по магалам, старинным улочкам г. Дербента.

Вы увидите Джума-мечеть, дом, где жил ссыльный писатель Бестужев-Марлинский, древнюю торговую площадь, выложенную камнями-ракушечниками, и заглянете в Девичьи бани (музей культуры и быта древнего Дербента).

Экскурсия по коньячному комбинату.

В ходе экскурсии вы узнаете историю комбината, а также историю зарождения виноградарства в древнем Дербенте.

Познакомитесь с производством полного цикла — от выращивания винограда, его переработки до розлива готовой продукции.

В программе:

  • посещение музея комбината;
  • экскурсия по территории комбината;
  • рассказ о производстве полного цикла;
  • экскурсия по территории винодельни;
  • посещение хранилища выдержанных элитных коньячных спиртов в бочках;
  • дегустация 3-х образцов вин («Дербент золотистое», «Мерло», «Шардоне»), 3-х образцов коньяка («Старая крепость», «Дербент 5 звездочек», «КВВК» «Каспий»), 1-го образца кальвадоса «Дербентский».

Обед с элементами национальных блюд.

Трансфер на восточный рынок.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирного рынка.

В летнее время — отдых на пляже (при желании можно взять купальные принадлежности и полотенца).

Трансфер на ж/д вокзал.

19:01 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Нальчик.

Республика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика ДагестанРеспублика Дагестан
6 день

Кабардино-Балкарская республика

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда № 930/929 на ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер на поляну Азау по Баксанскому ущелью Приэльбрусья.

Подъем на гору Эльбрус по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров.

Внимание! Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и покупки сувениров.

Трансфер в г. Нальчик.

Поздний обед, во время которого вы сможете попробовать блюда национальной кухни, познакомитесь с бытом, кухней и обычаями балкарского народа, и насладитесь выступлениями национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Нальчика через центральную улицу города — пр. Ленина с краткой обзорной экскурсией по городу.

17:50 Отправление туристического поезда № 930/929 в г. Москва.

Кабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республикаКабардино-Балкарская республика
7 день

В пути. Москва

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

23:50 Прибытие туристического поезда № 930/929 на Казанский вокзал г. Москва.

В пути. МоскваВ пути. МоскваВ пути. МоскваВ пути. Москва

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды:17.08.2024 / 25.08.2024 / 02.09.2024 / 10.09.2024 / 18.09.2024 / 26.09.2024 / 04.10.2024, руб:

Категория

4-местное купе

СВ

СВ

1-местное размещение

Люкс

Люкс

1-местное размещение

Для взрослых97 800129 200217 100151 800262 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)96 600127 900-150 800-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)43 00043 000-43 000**-

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд 09.08.2024, руб:


Категория		4-местное купеСВ

СВ

1-местное купе

Люкс

(по запросу)

Люкс

1-местное размещение

(по запросу)

Для взрослых101 250130 210219 200156 460277 600
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)100 020128 940-156 460-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)43 00043 000-43 000*-

Стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с 2-мя взрослыми.

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — по запросу.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Услуги сопровождающего по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание в поезде
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности на экскурсиях?

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.

Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.

Как организовано питание?
График питания по программе тура
1 день. МоскваНе включено
2 день. Республика АдыгеяЗавтрак, ужин
3 день. ИнгушетияЗавтрак, обед и ужин
4 день. Грозный, Чеченская республикаЗавтрак, обед и ужин
5 день. Республика ДагестанЗавтрак и обед
6 день. Кабардино-БалкарияЗавтрак и обед
7 день. В путиЗавтрак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 июл 2024
Очень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы вы ехали с комфортом. Сервис на высоте. Сам поезд чистый, с рестораном, баром и баней.
Очень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы выОчень классно все было организовано. Поезд был великолепный. Персонал поезда очень заинтересованы в том, чтобы вы
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные турыВодные развлечения

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