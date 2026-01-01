1 день

Прибытие. Экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отели до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, Вы отправитесь в центр городав ресторан «Медичи», гдев 15:00,состоится обед (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, Парк «Нартон», площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, Армянская апостольская церковь, Суннитская мечеть (Мечеть Мухтарова).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Медичи».

19:00Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

