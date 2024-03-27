1 день

Национальный обед, экскурсия по Владикавказу

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Заселение в отель до 14:00.

После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00, состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.

В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (опция).

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан — кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.