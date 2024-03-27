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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Национальный обед, экскурсия по Владикавказу
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Заселение в отель до 14:00.
После заселения, совместно с нашим координатором, вы отправитесь в центр города в ресторан «Премьер», где в 15:00, состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Сразу после обеда запланирована автобусно-пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды.
В программе: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В. И. Ленина, парк им К. Л. Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Премьер».
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (опция).
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля: Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня); Ресторан — кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня); Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья); Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.
Горная Ингушетия
В 09:00 после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в Республику Ингушетия, Джейрахский район.
Вы посетите: Ассинское ущелье, Таргимскую котловину — древнюю колыбель Ингушского народа, побываете в Средневековом городе Эгикал — самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей – Лоам в Таргимской котловине.
Далее Тхаба-Ерды (VIII –XII вв.) — один из древнейших христианских храмов на территории России.
Далее Цей-Лоамский перевал.
Обед в ресторане «Легенды гор» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Дополнительно вам будет предложена пешая прогулка к Ляжгинскому водопаду (эко тропа 3 км. по желанию).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, въезд на территории Эко зоны, обед в кафе. Вечером вы вернетесь в отель.
Ужин (опция).
Экскурсия по г. Грозный
В 09:00 после завтрака вы отправитесь в г. Грозный, где состоится обзорная пешеходная экскурсия.
Экскурсия включает посещение Церкви Архангела Михаила, смотровой площадки на высотном здании комплекса "Грозный-Сити", посещение красивейшего цветочного парка, мечети "Сердце Чечни".
После посещения Мечети мы совершим пешую прогулку по бульвару им. Эсамбаева.
Пешком мы дойдем еще до одного исторического объекта, под названием «Барский Дом».
Далее посещение Мемориального комплекса им. А. Кадырова.
15:00 Обед в кафе «ЖиЖиг Галнаш» г. Грозный (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Экскурсия "Три Ущелья Осетии", "Аланский вечер"
В 09:00, после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью.
Ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения (заезд в с. Цимити).
Мы посетим Кадаргаванский каньон —уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Средневековая скальная крепость Дзивгис — крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость.
«Духовное сердце Осетии» — мы посетим Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 метров.
Здесь можно подняться по «лестнице отпущения грехов», насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов.
13:30 Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
Далее переезд в Даргавскую котловину.
«Осетинская Долина Фараонов» — Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов".
По живописным горным склонам рассыпался целый город из, более чем, 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами.
Покой «Осетинской долины Фараонов» охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А».
Вы увидите Башни Курта и Тага, другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье — это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова - младшего.
К 19:00 вы пребудете в ресторан «Торне» в г. Владикавказ, где состоится «Аланский вечер» (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств), этно — гастрономическое шоу, выступление народных вокально-инструментальных и танцевальных коллективов Республики Северная Осетия - Алания.
Ведущий и алкогольные напитки включены.
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане «Долина Солнца» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение музея под открытым небом «Даргавский некрополь», «Аланский вечер».
Прибытие в отель около 23:00.
Отъезд
В 12.00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от отеля, руб:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl
|Triple
|DBL+CH
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Гостиница Владикавказ 3*
|Стандарт
|82 598
|82 598
|51 299
|119 897
|119 897
|по запросу
|Меню
|Отель Кадгарон 3*
|Стандарт
|75 398
|75 398
|42 099
|113 897
|113 897
|по запросу
|Шведский стол
|Отель Планета Люкс 3*
|Стандарт
|78 718
|78 718
|45 579
|113 897
|113 897
|по запросу
|Шведский стол
|DoubleTree by Hilton 4*
|Стандарт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|Шведский стол
|Камелия Отель 3*
|Стандарт
|72 598
|72 598
|41 699
|107 897
|107 897
|по запросу
|Меню
*Цена указанна за двоих человек при двухместном размещении;
**Цена указанна за одного человека при одноместном размещении;
***Цена указанна за троих человек при трехместном размещении;
Варианты проживания
Гостиница Владикавказ 3
Расположенный близко к одним из самых популярных достопримечательностей Владикавказа, таким как Памятник В. И. Ленину (0,5 км) и Ильинская церковь (0,8 км), Отель Владикавказ превосходно подходит для туристов.
Номера оборудованы кондиционером, а гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi, который предлагает отель.
Отель Кадгарон 3
Номера в Гостиница Кадгарон оборудованы кондиционером, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Круглосуточная стойка регистрации и хранение багажа — это лишь некоторые из услуг, предлагаемых в этом небольшом отеле. Лобби сделает пребывание в отеле еще более приятным.
Отель Планета Люкс 3
Отель "Планета Люкс" — это отличный выбор для гостей Владикавказа, множество полезных услуг сделают пребывание здесь очень приятным.
Расположенные поблизости достопримечательности, такие как Республиканский стадион "Спартак" (0,6 км) и Церковь Святого Григория Просветителя (0,7 км), превращают Отель "Планета Люкс" в отличное место пребывания для гостей Владикавказа.
Номера в Отель "Планета Люкс" оборудованы холодильником, кондиционером и москитной сеткой, что обеспечивает исключительный комфорт и удобство. Гости могут всегда оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
DoubleTree by Hilton 4
Отель расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.
Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, банными и гладильными принадлежностями, а также косметикой Crabtree & Evelyn.
Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Камелия Отель 3
Концепция отеля - домашний уют и индивидуальный подход к каждому гостю.
Поэтому на сколько бы Вы не остановились погостить, на день или месяц, у нас в гостях Вы почувствуете себя так же комфортно, как у себя дома!
Доброжелательный персонал, качественное обслуживание, атмосфера комфорта и хорошего настроения - все это Вы найдете в отеле "Камелия-В".
Все номера оснащены телефонной связью, телевизорами и холодильниками.
В отеле предоставлен спектр дополнительных и сопутствующих услуг, таких как кафе, салон красоты, автостоянка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки в отеле и обеды по программе тура)
- Услуги гида экскурсовода
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- «Аланский вечер» - этногастрономический вечер в ресторане (алкоголь включен)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы и обратно заказывается отдельно
- Питание (ужины)
- Другие расходы, не входящие в программу тура (сувениры, экскурсии, объекты не включенные в программу тура, дополнительные услуги в отеле)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- флисовая куртка (или любая другая);
- фотоаппарат;
- кросовки/удобная обувь;
- зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Нужно ли брать с собой деньги?
Вы можете взять с собой деньги на дополнительные расходы в отеле или городе — по желанию.
Информация для иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Как узнать заранее важную информацию для участников группы?
Накануне дня заезда, формируется группа WhatsApp, куда добавляются все участники программы (если у туриста нет доступа к WhatsApp, то с ним индивидуально связывается сотрудник компании и информирует по всей информационно-координационной деятельности). В группе ежедневно вывешивается информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах, автобусах и водителях.