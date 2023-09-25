Большой тур по Кавказу

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
Полное погружение в атмосферу Кавказа! Вас ждет двухнедельное путешествие по маршруту: Кавминводы — Карачаево-Черкесия — Кабардино-Балкария — Северная Осетия — Ингушетия — Чечня — Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Большой тур по Кавказу
Большой тур по Кавказу
Большой тур по Кавказу
Ближайшие даты:
5
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
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даты

Что вас ожидает:

Горная Дигория
Горная Дигория
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус и на вершину Домбая — Мусса-Ачитара
Дагестан
Дагестан
Посетим самые яркие и запоминающиеся места самой южной республики
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей — городом Грозным
Города КМВ
Города КМВ
Познакомимся с городам-курортами, прогуляемся по улочкам и отведаем нарзана

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д/ вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 230 км, 8 часов.

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во ВладикавказНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ
7 день

Экскурсия на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

  1. Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

ВАЖНО: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Километраж за день: 180 км, продолжительность 8 часов.

  1. Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км, продолжительность 8 часов.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
8 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
9 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал— село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Продолжительность 10 часов, 255 км.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
10 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
11 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Начало в 08:30.

Программа дня: переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часов.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
12 день

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 12-го и 13-го дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 330 км., 10 часов.

Избербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - ИзбербашИзбербаш - Гамсутль - Чох - Карадахская теснина - Избербаш
13 день

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00: переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Очередность проведения экскурсий 12-го и 13-го дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 190 км., 9 часов.

Избербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
14 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - аэропорт Махачкалы

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30:переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 19:00.

Километраж за день: 280 км, продолжительность 8-9 часов.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике / Владикавказе / Грозный / Избербаше.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* Снежный барс 3* - Россия 4* Отель Планета Люкс 3* - Тийналла 3* - Океан 3*стандарт14.04.2024-01.06.2024170000170000115000245000235000Шв. стол
02.06.2024-31.08.2024179000179000120000250000240000Шв. стол
01.09.2024-30.11.2024170000170000115000245000235000Шв. стол
Интурист 3* Снежный барс 3* Синдика 4*/ Azimut 4* Гостиница Владикавказ 3* Тийналла 3* Океан 3*стандарт14.04.2024-01.06.2024183000183000131000265000254000Шв. стол
02.06.2024-31.08.2024190000190000135000272000262000Шв. стол
01.09.2024-30.11.2024183000183000131000265000254000Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Машук 2

3 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

3 ночи

Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.

Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.

Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.

Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.

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Синдика 4

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Отель «Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Отель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» Домбай

Отель «Тийнала»

1 ночь

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Гостиница «Владикавказ»

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Планета Люкс 3

4 ночи

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 19:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе/Грозный (Шали) /Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
  • Входные билеты на аттракционы, не включенные в программу тура: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, комплекс пещер Нохъо
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Иностранным гражданам

Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
25 сен 2023
Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в конце путешествия все перемешалось)) Наш самолет задержался, но группа нас не бросила и подождала. Большое спасибо Димитрию!) Единственное, что было не совсем понятно зачем надо было каждый день мешать людей в группе. Нас было 2 микроавтобуса и постоянно пара туристов перетасовывалась из одного автобуса в другой.
Тур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и вТур очень насыщенный, за 14 дней объехали все основные достопримечательности. Горы одна краше другой и в
Л
11 мая 2023
С Пятигорска до Нальчика было очень все интересно и хорошо организовано с гидом Елизаветой, после было тоже неплохо, но уже недоставало городских экскурсий, Аланский вечер хорошо бы после посещения обзорной экскурсии и небольшого музея, в Чечне было все в точку, но водитель оказался хамом, в Дагестане был слабый гид, вообще все путал и возил всех по вокзалам и аэропортам собирал после итак длительного переезда, и потом уставших увезли на бархан, неинтересная поездка и с новыми правилами сбора группы… даже в Дербенте не организовал сувенирные остановки, обещал только, а привез зачем то на продуктовый рынок… завтраки были в 7 и 7.30 уже отправления, длительные переезды в горы уже стали не актуальными и мы отправились в Махачкалу в музей и прогулку сами
А
25 окт 2022
Добрый вечер,я первый раз приобрела и поехала по Большому Туру по Кавказу,чем осталась очень довольна,правда конечный пункт Дагестан,ещё к сожалению не готов,по-моему личному мнению к приёму гостей,а в общем всё?! А на счёт гидов,то у меня к ним претензий нет,подумаешь по мелочи кому-то в чём-то не угождали,если не обращать внимания,то?

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ДагестанВыездныеВсе турыЧечняГорная ДигорияНа автобусе

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