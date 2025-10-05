Программа тура по дням
Прибытие
Прибытие во Владикавказ.
Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 20:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды, сбор группы.
В 12:00 и 15:00 встреча и отправление бесплатного группового трансфера во Владикавказ (переезд 220 км, 3:20 часа), размещение в гостинице по прибытии.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 120 км, продолжительность 8 часов.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (доп. плата).
17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.
Километраж за день: 180 км, продолжительность 8-9 часов.
Обзорная экскурсия в Грозном
08:30 Переезд в Грозный (продолжительность 1:40, 120 км).
11:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы (2,5 часа).
14:00 Обед (доп. плата).
15:00 Переезд из Грозного в Избербаш, Дагестан (3 часа, 220 км).
Прибытие ориентировочно к 18:30.
Размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.
Гамсутль - Чох - Карадахская теснина или водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина
- Программа 5 дня в даты тура: с 06.04 по 05.10.2025:
Гамсутль — Чох — Карадахская теснина (за день: 330 км, 10 часов).
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30:переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — панорама высокогорного аула Чох — Карадахская теснина.
Обед (доп. плата).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.
- Программа 5 дня в даты тура: с 12.10 по 28.10.2025:
Избербаш — водопад Тобот — Матлас — Хунзах — Карадахская теснина — Избербаш.
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30 (за день: 335 км, 9 часов).
Программа дня: водопад Тобот — Каменная чаша — плато Матлас — аул Хунзах — Карадахская теснина.
Обед (доп. плата).
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/ Махачкала.
Экраноплан Лунь - Дербент
Завтрак в 07:30.
Начало программы дня в 08:00:переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала — посещение рынка — покупка сувениров.
Обед (доп. плата).
Переезд и размещение гостинице в городе Избербаш или Махачкале.
Километраж за день: 190 км, продолжительность 9 часов.
Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - переезд во Владикавказ
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30:переезд к бархану Сарыкум — Сулакский каньон — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.
Обед (доп. плата).
15:30 Переезд во Владикавказ (4 часа, 240 км).
Прибытие ориентировочно к 20:00.
Километраж за день:390 км, продолжительность 10-11 часов.
Отъезд
- Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа к любому рейсу/поезду, подача транспорта к отелю с 08:00 до 20:00;
- групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды, подача транспорта к отелю.
В 08:00 и 13:00 отправление бесплатного трансфера в аэропорт Минеральные Воды (переезд 220 км, 3:20 часа) к рейсам с вылетами после 13:00 и 18:00 соответственно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях Владикавказа.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. +1 реб.
Breakfast
Завтрак
|Камелия 3* — Океан 3*, Избербаш
|стандарт
|06.04.2025-28.06.2025
|106720
|106720
|73080
|157760
|148480
|Завтрак
|29.06.2025-30.08.2025
|113970
|113970
|78880
|167910
|158630
|Завтрак
|31.08.2025-11.11.2025
|106720
|106720
|73080
|157760
|148480
|Завтрак
|Амран 3* — Океан 3*, Избербаш
|стандарт
|06.04.2025-28.06.2025
|108460
|107880
|73660
|159500
|151960
|Завтрак
|29.06.2025-30.08.2025
|115710
|115130
|79460
|169650
|162110
|Завтрак
|31.08.2025-11.11.2025
|108460
|107880
|73660
|159500
|151960
|Завтрак
|Кадгарон Отель 3* — Океан 3*, Избербаш
|стандарт
|06.04.2025-28.06.2025
|113680
|113680
|73080
|162110
|153700
|Шв. стол
|29.06.2025-30.08.2025
|120930
|120930
|78880
|172260
|163850
|Шв. стол
|31.08.2025-11.11.2025
|113680
|113680
|73080
|162110
|153700
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* — Океан 3*, Избербаш
|стандарт
|06.04.2025-28.06.2025
|117740
|117740
|73370
|169940
|160660
|Шв. стол
|29.06.2025-30.08.2025
|124990
|124990
|79170
|180090
|170810
|Шв. стол
|31.08.2025-11.11.2025
|117740
|117740
|73370
|169940
|160660
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 4* — Океан 3*, Избербаш
|комфорт
|06.04.2025-28.06.2025
|133400
|133400
|97440
|192560
|179800
|Шв. стол
|29.06.2025-30.08.2025
|140650
|140650
|103240
|202710
|189950
|Шв. стол
|31.08.2025-11.11.2025
|133400
|133400
|97440
|192560
|179800
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Парк отель Владикавказ
Парк отель Владикавказ расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Парк отель Владикавказ предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Просторный номер площадью от 24 до 34 кв. м., с видом во двор и на Кавказский хребет, оснащенный кроватью, креслом, журнальным столиком, торшером, рабочей консолью с настольной лампой, офисным креслом и телевизором. Номер отлично подходит как для одноместного, так и для двухместного проживания. Дополнительное место в номере «Стандарт» устанавливается по возможности и только по предварительному запросу.
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 203 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате Шведский стол с 07.00 до 11.00. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов разной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой. Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.
Номера комфорт с балконами с 4 этажа и выше.
Кадгарон
Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.
Планета Люкс
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi. На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
В номере: холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Камелия
Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Амран
Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.
Океан
Гостиница «Океан» расположилась в Избербаше на берегу Каспийского моря.
Звукоизоляционные номера представлены в классическом стиле, с балкона открываются красивые виды на горы и море. В каждом установлен кондиционер, Wi-Fi, плазменный телевизор, гостиный уголок, ванная комната и сейф.
Питание предоставляется в столовой. Имеется уютный обеденный зал.
Для разнообразия досуга можно посетить тренажерный зал, компьютерный зал, детский игровой клуб. Летом — сходить в аквапарк, позагорать на оборудованном пляже, искупаться в море, бассейне. Недалеко расположен Сероводородный источник, который славится оздоровительными свойствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа, аэропорта Минеральных Вод в гостиницы в первый день по условиям в программе тура
- Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, аэропорт Минеральных Вод, подача транспорта по условиям в программе тура
- Размещение в отелях по программе тура во Владикавказе/ Избербаше (Махачкале) с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Сбор туристов на транспортные экскурсии производится по отелям сбор на обзорную пешеходную экскурсию от гост. Владикавказ 4*, ул. Коцоева 75
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа или Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура: прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) - 600 руб. посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию) - 700 руб
- Прогулка на катере по водохранилищу (по желанию) - 600 руб
- Посещение комплекса пещер Нохъо (по желанию) - 700 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Какие обеды по сет-меню предлагаются?
Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 500 руб. /чел., кафе «Правый берег», сет-меню: осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + куриный шашлык + чай;
- 500 руб. /чел., семейное кафе в Ламардоне, сет-меню: осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + соран (курица в сметанном бульоне) + чай;
- 500 руб. /чел., кафе «Аланский дворик», сет-меню: осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий бульон) + Чай.
Алагирское ущелье — Цей — Мамисон.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 500 руб. /чел., семейное кафе в селении Бурон, сет-меню: осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий суп) + чай.
Горная Дигория: Задалеск – Махческ — Уаллагком.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий суп) + чай;
- 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий бульон) + чай;
- 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий суп) + чай.
Экскурсии и походы по Горной Дигории: Задалеск — Ханаз — Уаллагком.
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 700 руб. /чел., семейное кафе в селении Галиат, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий суп) + чай;
- 600 руб. /чел., семейное кафе в селении Фаснал, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий бульон) + чай;
- 700 руб. /чел., кафе в селении Мацута, сет-меню: Осетинские пироги с сыром и картошкой + свежий салат + лывжа (говяжий суп) + чай.
Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории в Национальном парке Алания:
- Дополнительно оплачивается обед по комплексному меню на турбазе 500 руб. /чел (оплата наличными).
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию:
- Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 450 руб. /чел., семейное кафе в селении Бишт, сет-меню: чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай.
Грозный - Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ;
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 650 руб. /чел., кафе «Париж» в Шали, сет-меню: хингал, чепалг (лепешки с творогом), шурпа (суп с бараниной), Свежий салат, хлеб, чай.
Чечня: Грозный + Аргунское ущелье;
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):650 руб. /чел., кафе «Париж» в Шали, сет-меню: хингал, чепалг (лепешки с творогом), шурпа (суп с бараниной), Свежий салат, хлеб, чай.
Сулакский каньон, Дубки — форелевое хозяйство — бархан Сарыкум;
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 700 руб. /чел., ресторан «Рахат», сет-меню: форель/куриный шашлык (на выбор), чуду, картошка по-деревенски, салат +овощная нарезка с сыром, чай, хлеб.
Гамсутль – Чох – Карадахская теснина;
Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 600 руб. /чел., ресторан турбазы «Горный ветер», сет-меню: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), Ботищал - чуду, суп чечевичный/гороховый (на выбор), чай, абрикосовая каша
- 600 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат», сет-меню: суп чечевичный, голубцы, ботищал — чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша
Экраноплан Лунь — Дербент;
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 600 руб. /чел., кафе в этно-доме «Дербент», сет-меню: овощная нарезка, сезонные фрукты, чечевичный суп, долма, чуду с зеленью и творогом, рисовый плов или полба, чай с вареным сахаром/компот, хлеб.
Водопад Тобот — Матлас — Хунзах — Карадахская теснина;
- Дополнительно оплачивается обед по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными): 600 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат», сет-меню: суп чечевичный, голубцы, ботищал — чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.