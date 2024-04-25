В горах мое сердце

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Это захватывающее путешествие в Чечню и Северную Осетию. Заглянем в святилище, увидим наскальный монумент Уастырджи. По канатной дороге доберемся к Сказскому леднику и Цейскому ущелью. Отправимся в национальный парк Алании и Дигорское ущелье. Посетим три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.
В горах мое сердце
В горах мое сердце
В горах мое сердце
Ближайшие даты:
3
мая
5
мая
10
мая
12
мая
17
мая
19
мая
24
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Уникальная природа
Уникальная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Активный отдых
Активный отдых
Совершим легкий треккинг до уникального средневекового архитектурного комплекса в селении Галиат
Национальный колорит
Национальный колорит
Попробуем самые вкусные традиционные блюда

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Прибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во ВладикавказПрибытие во Владикавказ
2 день

Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Программы на выбор

В этот день есть две программы на выбор (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

  • Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Важно: Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

  • Алагирское ущелье — Цей — аул Нар.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Очередность проведения экскурсий 3-го, 4-го и 5-го дня программы может изменяться в зависимости от дня заезда по туру.

Программы на выборПрограммы на выборПрограммы на выборПрограммы на выбор
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком

Продолжительность10 часов, 255 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Очередность проведения экскурсий 3-го, 4-го и 5-го дня программы может изменяться в зависимости от дня заезда по туру.

Горная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
5 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Продолжительность 10 часов, 360 км.

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный - Аргунское ущелье - «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Переезд во Владикавказ.

Очередность проведения экскурсий 3-го, 4-го и 5-го дня программы может изменяться в зависимости от дня заезда по туру.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
6 день

Заключительный день

Заключительный день во Владикавказе.

Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.

Трансфер в аэропорт/вокзал.

Счастливого пути!

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Камелия 2*стандарт05.04.2024-03.12.20246150061500420009112590000Завтрак
Кадгарон Отельстандарт05.04.2024-03.12.20246600066000435009675093370Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3*стандарт05.04.2024-03.12.2024712507125051000104625101250Шв. стол
комфорт05.04.2024-03.12.2024772507725055500114750110250Шв. стол
Отель Планета Люкс 3*стандарт05.04.2024-03.12.202471250712504575010237099000Шв. стол
полулюкс05.04.2024-03.12.2024765007650054750112500108000Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4*стандарт05.04.2024-03.12.202412075013575092175172125157500Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка 7-12 лет.

Варианты проживания

Отель «Кадгарон» 3

5 ночей

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi.

Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.

В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.

Отель «Кадгарон» 3Отель «Кадгарон» 3Отель «Кадгарон» 3Отель «Кадгарон» 3Отель «Кадгарон» 3Отель «Кадгарон» 3

Гостиница «Владикавказ» 3

5 ночей

Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар. В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол». Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

Отель «Планета Люкс» 3

5 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3Отель «Планета Люкс» 3

DoubleTree by Hilton 4

5 ночей

Расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек. Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха. Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Камелия 2

5 ночей

Современный отель «Камелия» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка. Просторные номера оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. В числе удобств номеров шкаф, телевизор с плоским экраном, холодильник, чайник. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями. Из некоторых номеров отеля «Камелия-в» открывается вид на горы. Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Так же можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.

Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2Камелия 2

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, встреча в холле отелей
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужен ли пропуск для посещения пограничной зоны Джейрахского ущелья?

Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» может быть группа до 40 чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
25 апр 2024
Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
С
24 апр 2024
Всё понравилось. Спасибо
О
16 апр 2024
Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Активный отдыхВсе туры6-дневные турыГорыПрирода и пейзажиНа автобусе

Похожие туры из Владикавказа

Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
🚗 На машине
🪂 На параплане
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экстрим и горы Северной Осетии: полёты, источники Бирагзанг и ущелья
Полетать на параплане или планере в горах и узнать все об осетинских пирогах
Владикавказ - аэропорт или ж/д вокзал, до 13 часов
4 мая
8 мая
11 мая
15 мая
44 900 за человека
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Аэропорт Владикавказа, 14:00
8 июля
12 авг
16 сен
14 окт
59 900 за человека
Величие гор Ингушетии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Величие гор Ингушетии
г. Назрань
20 мая
17 июня
2 сен
7 окт
от 54 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владикавказе
Все туры из Владикавказа
All Airlines
ХорошоТам